Супруги из Израиля рисуют комиксы о прелестях семейной жизни, и у них есть чему поучиться

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Иегуда Девир (Yehuda Devir) — автор комиксов о семейной жизни «Один из этих дней», которые уже успели завоевать сердца миллионов его подписчиков в инстаграме и на фейсбуке. Работы израильского художника красноречивее любых слов говорят о его любви к жене, красавице Майе, которая тоже влюблена в творчество и рисует картины в стиле реализм. Сладкая парочка вместе уже почти 10 лет, и за это время им удалось вывести формулу идеального брака, построенного на заботе, нежности и море юмора.