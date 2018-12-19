Супруги из Израиля рисуют комиксы о прелестях семейной жизни, и у них есть чему поучиться
Иегуда Девир (Yehuda Devir) — автор комиксов о семейной жизни «Один из этих дней», которые уже успели завоевать сердца миллионов его подписчиков в инстаграме и на фейсбуке. Работы израильского художника красноречивее любых слов говорят о его любви к жене, красавице Майе, которая тоже влюблена в творчество и рисует картины в стиле реализм. Сладкая парочка вместе уже почти 10 лет, и за это время им удалось вывести формулу идеального брака, построенного на заботе, нежности и море юмора.
AdMe.ru приоткрывает занавес семейной идиллии двух художников. Пусть комиксы об этих ребятах подарят вам тепло и уют, которых зимой особенно не хватает. Смотрим и согреваемся вместе!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Узнали себя и свою вторую половинку в иллюстрациях? Поделитесь забавными случаями из вашей совместной жизни в комментариях.
Фото на превью ude_devir / instagram.com