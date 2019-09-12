Психологи выявили 8 типов людей «со странностями». Проверьте, не из их ли вы числа

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Вам когда-нибудь говорили, что вы человек непростой, немного странный или что характер у вас так себе? Скажу вам как психолог: это не повод обижаться или расстраиваться. Возможно, вы просто акцентуированная личность, или акцентуант. Акцентуация — это не патология, по определению Карла Леонгарда это «находящаяся в пределах клинической нормы особенность характера, при которой отдельные его черты чрезмерно усилены». Это то, что придает личности изюминку: ведь мы интересны именно тем, чем отличаемся друг от друга.

Кстати, Леонгард считал акцентуантов «далеко не худшей половиной человечества», а современная наука уверена, что если его особенности направить в нужную сторону, то он может добиться намного большего, чем «нормальный» человек. Сегодняшняя подборка AdMe.ru позволит вам узнать, являетесь ли вы акцентуированной личностью, и если да, то как сделать так, чтобы вас за это не осуждали, а уважали и восхищались.

Сензитивно-тревожный тип

Если вы аккуратны и предусмотрительны, честно исполняете все, что вам поручено, живете как положено, а окружающие ведут себя как попало да еще и считают вас занудой, скорее всего, можно говорить об акцентуации сензитивно-тревожного типа. Попробуйте свои таланты в чем-то новом: из таких людей, как вы, получаются отличные юристы, стражи порядка и хранители традиций. Читайте хорошие книги, путешествуйте — увидев, как по-разному живут люди, вы наверняка станете относиться снисходительнее к вашим близким. Проверьте себя: какое из утверждений вам ближе? Норма: «Соблюдаю правила, когда они целесообразны; грущу и радуюсь в меру; к врачам хожу по необходимости».

Акцентуация: «Правила есть правила, соблюдаю всегда. Окружающие каждый день подбешивают своими странностями. Считаю, что при насморке или недомогании нужно обращаться к врачу».

Патология: «Я знаю, что болен, и это не лечится, а доктора — просто дураки».

Гипотимный тип

Вам постоянно не хватает тепла и внимания окружающих, а жизнь и будущее часто видятся в мрачных тонах? И при этом вы понимаете, что вряд ли можете изменить что-то к лучшему и нужно просто принять свою судьбу как есть? С большой вероятностью у вас выражена акцентуация по гипотимному типу. Именно такие люди, как вы, достигают лучших результатов в работе, требующей серьезного и вдумчивого отношения; из них получаются блестящие ученые, отличные мастера и талантливые писатели. Сосредоточьтесь на деятельности, которая вас увлекает, и постарайтесь больше внимания уделять себе, а не окружающим: как это ни странно, они станут относиться к вам только лучше, вот увидите! Проверьте себя: какое из утверждений вам ближе? Норма: «Меня вполне устраивает отношение ко мне большинства близких людей».

Акцентуация: «Конечно, очень хотелось бы, чтобы окружающие относились ко мне лучше, но вряд ли я этого заслуживаю. Что поделать, надо нести свой крест».

Патология: «Все очень плохо, и лучше мир уже не станет. Я никчемный человек».

Истероидный тип

Вы артистичны, эмоциональны, любите, чтобы вами восхищались, о вас говорили, причем непременно только хорошее — а как о вас можно говорить плохо?! Вас раздражают даже мелкие неудачи, а об успехах вы готовы немедленно сообщить миру. Вы легко можете перестроить свое поведение в зависимости от ситуации и весьма неплохо разбираетесь в людях. Если это про вас, по всей вероятности, вас можно отнести к истероидному типу. Только не обижайтесь, истероид и истеричка — это разные вещи. Именно истероидами являются лучше артисты кино и театра, педагоги и политики. И помните: для вашего психического благополучия вам просто необходимо самовыражаться. Если ваша работа не дает такой возможности, найдите себе хобби: займитесь общественной деятельностью, играйте, пойте, походите на кастинги — у вас есть все шансы проявить себя. Проверьте себя: какое из утверждений вам ближе? Норма: «У меня сегодня отличный день».

Акцентуация: «Боже, какой прекрасный день! Можно я всех расцелую? Как это нельзя, да что вы себе позволяете?!»

Патология: «На меня наслали порчу!»

Социопатический тип

Если вы с детства спорите с родителями и друзьями, не приемлете никаких авторитетов, не боитесь рисковать, порой готовы приврать, быстро принимаете любые решения на основе скорее интуиции, чем опыта, и не слишком заботитесь о том, что о вас подумают окружающие, вас, скорее всего, можно отнести к социопатическому типу, хотя вы вряд ли с этим согласитесь. Социопаты — бунтари и революционеры; именно они, подобно Цою и Высоцкому, открыто и бесстрашно заявляют миру о необходимости перемен, но часто сжигают себя в борьбе. Вы безусловно сильная личность, и вам бесполезно давать советы, поэтому мы просто просим вас проявить великодушие и беречь тех, кто вас любит. Проверьте себя: какое из утверждений вам ближе? Норма: «Мне не нравится эта ситуация. Надо подумать и посоветоваться, как ее лучше изменить».

Акцентуация: «Я это никогда не полюблю! Нужно срочно все это менять, и не надо мне говорить как; кто не рискует — тот не побеждает».

Патология: «Я гений, окруженный болванами».

Эпилептоидный тип

Акцентуация по эпилептоидному типу предполагает, что вы искренне уверены в том, что каждый сам творец своей судьбы. Если вы поставили перед собой цель — готовы идти до конца, пусть даже весь мир будет против вас. Вы упрямы и упорно отстаиваете свое мнение, ревнивы и в любви, и в деле, и никогда не простите того, кто вас обидел. Если вы найдете себе деятельность по душе, вы можете достичь мало кому доступных успехов — эпилептоидами были самые успешные бизнесмены и военачальники, именно из них получаются отличные математики, спортсмены, художники и скульпторы. Но помните об опыте Отелло: ревность затмевает разум, и даже великие эпилептоиды способны ошибаться. Проверьте себя: какое из утверждений вам ближе? Норма: «Я стараюсь добиваться своих целей, если от этого никто не страдает. Иногда в мои планы вмешиваются обстоятельства».

Акцентуация: «Ничто на свете не помешает мне достичь моих целей».

Патология: «Я — Наполеон».

Тревожно-мнительный тип

Если вы постоянно тревожитесь за близких, стремитесь любой ценой избегать конфликтных ситуаций, готовы провалиться сквозь землю, если что-то сделали неправильно, и стараетесь как можно меньше привлекать к себе внимание, вас, вероятно, можно отнести к тревожно-мнительным акцентуантам. Вы всегда хотите «как лучше», и вас можно понять, но все же постарайтесь давать своим близким немного больше свободы, особенно если речь идет о детях. Рекомендуем вам завести собаку: она никогда не устанет от вашей заботы и будет любить вас так, как умеет мало кто из людей. И поверьте, не вы одни виноваты в том, что иногда все идет не так, как хочется! Проверьте себя: какое из утверждений вам ближе? Норма: «Береги себя».

Акцентуация: «Извини, мне очень стыдно, и я не хочу тебя обидеть, не знаю, правильно это или нет, но я за тебя очень переживаю».

Патология: «Мир был бы в сто раз лучше, если бы не такие, как я... Или не я... Где я?..»

Шизоидный тип

Вы точно знаете, кто такие шизоиды, если относитесь к этому типу. Вы не любите шумные компании и вообще тяготеете к одиночеству, не умеете жить по правилам и избегаете любых формальностей. Вас редко понимают окружающие, склонные переживать из-за пустяков, которые, по большому счету, не имеют никакого значения. Возможность проявить себя в творчестве, науке, отправиться в экспедицию, создать новую теорию или сделать то, что никто до вас не делал, — лучшая возможность вырваться за пределы рутины и стать тем, кем вы на самом деле способны стать. Проверьте себя: какое из утверждений вам ближе? Норма: «Очевидно, что Земля вращается вокруг Солнца».

Акцентуация: «Пусть, как вы говорите, мы вращаемся вокруг Солнца. А если бы я узнал, что мы вращаемся вокруг Луны, много бы это помогло мне или моей работе?» (Шерлок)

Патология: «Я вращаюсь вокруг Марса, который вращается вокруг Земли, которая вращается вокруг ядра атома».

Гипертимный тип

Если вы личность, акцентуированная по гипертимному типу, ваша жизнь — цепочка ярких и красочных событий. Вы человек активный, жизнелюбивый, уверенный в себе, любите пошутить и побалагурить. У вас нет ни проблем, ни недостатков, вы легко воспринимаете жизненные трудности и убеждены в том, что будущее светло и прекрасно. Жизнелюбие и оптимизм — прекрасные качества, которых многим не хватает, но для того чтобы жизнь и далее оставалась яркой и безмятежной, желательно иногда прислушиваться к близким, если они говорят, что что-то идет не так. Тем более что вам же ничего не стоит решить любые проблемы, правда? Проверьте себя: какое из утверждений вам ближе? Норма: «У меня бывают сложности, но, как правило, я быстро их решаю».

Акцентуация: «У меня нет проблем, жизнь прекрасна и удивительна!»

Патология: «В Африку сбегу. Нет, лучше поработаю. Нет, пойду в бар».

Как вы относитесь к людям, которые ведут себя, с вашей точки зрения, несколько странно?