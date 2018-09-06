Психологи назвали основные причины разводов (Спойлер: измены вовсе не на первом месте)

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По статистике, около 50 % всех браков заканчивается разводом. При этом если человек решается на второй брак, то вероятность, что и он окажется неудачным, сокращается до 31 %. Социологи уверены, что у второго брака больше шансов, поскольку люди в нем старше, опытнее и четко представляют, чего хотят от отношений. Тем не менее такие семьи тоже распадаются. В этой статье мы расскажем об основных причинах, которые ведут к разрыву.

Мы в AdMe.ru думаем, что при желании брак можно спасти. А потому не только выделили причины разводов, но и собрали советы психологов о том, как эти причины предотвратить.

1. Отсутствие конфиденциальности

В XXI веке эта проблема особенно актуальна, т. к. социальные сети — важная часть жизни любого человека. Сегодня опубликовать фото своей половинки — это почти как почистить зубы, уже вошло в привычку и считается нормой. Но не все люди готовы выставлять свою личную жизнь напоказ. Еще одна аналогичная проблема — это обсуждение личной жизни с друзьми или подругами за спиной партнера. Такое поведение может не понравиться вашей второй половинке, что и станет причиной частых ссор, а в конце концов и развода. Что делать? Чтобы избежать этих проблем, обсудите с партнером границы: чем можно делиться с близкими, а какие вопросы лучше выяснять с глазу на глаз.

2. Разные способы решения конфликтов

Мы все выросли в разных семьях, где родители вложили в нас разные ценности и стереотипы. Поэтому в итоге у двух взрослых людей могут быть совершенно различные представления о том, как нужно решать конфликты: один замалчивает проблему, закипая внутри, другой выплескивает свой гнев наружу и взрывается даже от крошечных разногласий. Если люди не готовы меняться и искать компромиссы в этом вопросе, то в конечном счете их брак может завершиться разводом. Что делать? Говорить о том, что вас пугает или раздражает, потому что партнер точно не умеет читать мысли. При этом психологи рекомендуют использовать не обвинительные формулировки в духе «Ты кричишь и выводишь меня из себя!», а более нейтральные, например: «Мне страшно и больно, когда ты повышаешь голос». Еще один вариант — обратиться к специалисту. Если проблема застаревшая, то без помощи психолога не обойтись.

3. Вмешательство родителей

Эта проблема схожа с отсутствием конфиденциальности. Только в этом случае половинка не просто делится личной жизнью с родителями, но и позволяет им решать важные вопросы, касающиеся вашей семьи. Когда родители вмешиваются в жизнь детей, это редко заканчивается хорошо. Что делать? Вновь обсуждать границы. Понятно, что нельзя полностью исключить родителей из вашей жизни, но ограничить их влияние на семейную жизнь вполне возможно.

4. Сравнения

Постоянные сравнения угнетают. Особенно когда они не в вашу пользу. Если половинка так и норовит уколоть или найти изъян, это, вероятнее всего, приведет к регулярным ссорам, которые могут стать причиной развода. Психологи считают, что иногда люди, которые постоянно сравнивают, делают это не совсем осознанно: возможно, они переняли родительское поведение или считают, что это в целом норма. Что делать? Если вас напрягают регулярные сравнения в отношениях, говорите об этом прямо. Чтобы избежать конфликтов, партнеру придется объяснить, что подобные слова вас ранят или просто раздражают. Если половинка все еще любит вас, то компромисс удастся найти.

5. Наличие детей от предыдущих браков

Далеко не всегда дети от прошлых браков становятся причиной развода, но так бывает. Обычно это случается, если партнер не может смириться, что этот ребенок не его, пытается конкурировать за внимание или намеренно конфликтует. В итоге родитель осознает, что сын или дочь важнее новых отношений, и разводится. Бывают и обратные ситуации: ребенок манипулирует родителем, чтобы тот отказался от отношений. Обычно это бывает с подростками, которые не могут смириться с мыслью, что их родители расстались. Что делать? Все зависит от конкретной ситуации. Если проблему обостряет ребенок, то нужно чаще говорить с ним, объяснить, что вы все равно его любите. А главное — подтверждать слова действиями. Если проблема в партнере, то стоит дать ему понять, что ребенок важен для вас. И если избранник не изменит поведение, то это лишь усугубит ситуацию и может закончиться разрывом отношений. В обоих случаях паре не помешает консультация с психологом.

6. Нежелание одного из партнеров заводить детей

Завести ребенка — это ответственное решение, которое должны принимать оба будущих родителя. Если же один из партнеров готов, а другой еще не уверен, то это может привести к конфликтам и недопониманию. Многие люди в целом не видят смысла в браке, если в нем нет детей. Еще одна сторона медали — тот случай, когда мужчина или женщина не могут иметь детей из-за проблем со здоровьем. Что делать? Если вы по состоянию здоровья не можете иметь детей, то об этом, конечно, нужно рассказать партнеру еще до свадьбы. В такой ситуации молчание равносильно намеренному обману. Через некоторое время половинка обязательно обвинит вас в этом. Если же вы пока не хотите иметь детей, но в будущем, возможно, измените решение, это тоже стоит обсудить. Но не нужно давать партнеру ложную надежду.

7. Вмешательство бывших

Бывает так, что бывшие супруги и после развода продолжают хорошо общаться, особенно если у них есть общие дети. В этом нет ничего плохого. Но если бывший брак вытесняет брак настоящий, то это может стать причиной второго развода. Что делать? Не стоит ставить партнеру жесткие ультиматумы, т. к. он воспримет их на счет своего ребенка от первого брака, а не на счет бывшего супруга. Но можно найти компромисс: общаться в определенные дни или не общаться в определенные часы в течение дня. Объясните, что вам важно чувствовать себя нужным, а не просто временной заменой бывшему супругу.

8. Эмоциональное или физическое насилие

Эмоциональное или физическое насилие входит в тройку основных причин разводов. К сожалению, слишком часто люди, в отношении которых это насилие производится, не решаются разорвать брак. Но психологи уверены, что жить с так называемым абьюзером точно не стоит. И если человек обращается за помощью, то чаще всего он решается на развод. Что делать? В этом случае точно не стоит пытаться сохранить брак. По мнению психологов, важно приложить все усилия, чтобы максимально безболезненно для себя вырваться из него.

9. Измены

Это еще одна из наиболее распространенных причин развода. Если супруг или супруга ищет тепла, заботы или интимной близости на стороне, это всегда говорит о каких-то проблемах в его основных отношениях. Что делать? Прощать измену или нет, решать только вам. Психологи считают, что люди могут восстановить отношения и даже вернуть в них былое доверие, но для этого должны приложить усилия оба партнера. И еще большую роль играют искренность и желание изменщика сохранить брак.

10. Финансовые проблемы

Опрос более 2 000 британских пар показал, что именно проблемы с деньгами чаще всего служат причиной развода. Каждый пятый из опрошенных заявил, что финансы — самая большая причина ссор в семье. И эта статистика актуальна не только для Великобритании. Психологи считают, что деньги порой становятся последней каплей для разрыва. В паре могут быть и другие разногласия, но денежный вопрос полностью убивает отношения. Что делать? Еще до вступления в брак стоит обсудить финансовый вопрос: будут ли работать оба партнера, какие карьерные планы у каждого из них, устраивают ли эти планы будущую семью, как вы планируете вести семейный бюджет и т. д. Если сделать это заранее, то в браке будет намного меньше ссор на почве денег, а значит, вы сможете сохранить свой союз.

Как вы считаете, стоит сохранять брак, если один из партнеров изменил? Поделитесь своим мнением в комментариях.