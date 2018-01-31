Простой тест, который расскажет о вашем психическом состоянии
Для диагностики личности существуют проективные тесты, которые схожи с ассоциативными. Они включают в себя как глобальный подход к оценке личности, так и выявление отдельных ее черт.
AdMe.ru подготовил подобный тест, который поможет узнать о состоянии вашего психического здоровья и о том, что беспокоит вас именно сейчас.
Посмотрите на рисунок не дольше 10 секунд и запомните, что вы увидели первым
Запомнили? Тогда можно перейти к прочтению результатов
1. Вы увидели пещеру
Вас очень сложно вывести из равновесия. Вы спокойный человек и во всем стараетесь видеть только хорошее. Благодаря вашей внутренней силе и оптимизму негативные ситуации не оказывают нас вас давления. К таким людям часто обращаются за помощью или советом.
Поддерживайте своих близких и делитесь с ними позитивной энергией.
2. Вы увидели летающую тарелку
Вам кажется, что вы постоянно на грани и вот-вот взорветесь. Из-за низкого уровня восприимчивости к стрессу у вас возникают проблемы со здоровьем. Возможно, вы страдаете от бессонницы или от ночных кошмаров.
Не нужно постоянно держать все в себе и раздражаться по любому поводу. Это может довести вас до мигрени, рвоты и других осложнений.
3. Вы увидели лицо инопланетянина
Вы склонны находить проблему во всем. Из-за привычки накручивать себя вы часто подвержены стрессу.
Вам стоит взять себя в руки и прекратить растрачивать силы на беспочвенные беспокойства. Столкнувшись со сложной ситуацией, попытайтесь взглянуть на нее с другой стороны. Чтобы было легче бороться со стрессом, не пренебрегайте дыхательной гимнастикой, она действительно может помочь. Сделайте глубокий вдох через нос и медленно выдыхайте ртом.
Совпали ли результаты с вашим текущим состоянием? Расскажите об этом в комментариях.
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru