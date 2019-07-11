Популярный психолог рассказала, почему пора распрощаться с мечтой стать идеальной мамой

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Рождение малыша оголяет в душе женщины все ее комплексы, страхи и обиды, считает психолог, основатель Школы психологии для мам, кандидат психологических наук Ольга Товпеко. Усталость, срывы на родных, недовольство собой и своей жизнью - вот те проблемы, с которыми молодые мамы обращаются к специалисту чаще всего. Решив их, поборов свои тревоги и разобравшись с самой собой, женщина обретает не только мир в душе, но и спокойствие в доме. И никакие недосыпы или детские капризы больше не будут выводить ее из себя.

AdMe.ru записал несколько истин, которые семейный психолог не устает твердить своим клиенткам, чтобы они наконец расслабились, приняли свою неидеальность и смогли воспитывать счастливых детей.

Факт № 1: Идеальных мам не существует, смиритесь

Самое главное в маме — не соответствие каким-то стереотипам, ценностям, планкам, главное — быть собой. Именно это дает чудесную возможность растить ребенка счастливым. Не правильные приемы, не правильные действия, а живой контакт со своей душой, принятие себя, внутренняя цельность — лучший дар, который можно преподнести ребенку!



Но быть собой — это не результат, который можно получить, как в спорте, и это не товар, который можно приобрести в магазине. Это путь. Путь самопознания, исцеления от детских обид, принятия своих шероховатостей и душевных неровностей... Но именно он дарит счастье, глубокую внутреннюю наполненность и удовлетворение и у мамы, и у ребенка.

Факт № 2: Если вы просто полюбите себя, отношения в семье улучшатся

Это действительно так. Правда, часто в этой сфере происходит подмена понятий. Любовь к себе воспринимается как бравада («Пусть все идут к черту, я буду делать то, что захочу, ведь я люблю себя!») или жалость к себе («У меня ничего не получается, ну и ладно, так и буду лежать на обочине жизни»). Подлинная любовь к себе, как и любовь к детям, — это баланс между чуткостью и твердостью, между пониманием и дисциплиной.

Факт № 3: Ваш «внутренний ребенок» очень влияет на ваши отношения с детьми

Образно говоря, «внутренний ребенок» — это группа потребностей, которые отображают самые уязвимые стороны вашей личности: желание получить поддержку, защиту, тепло. Если в детстве эти потребности удовлетворяются, то, вырастая, вы уже не чувствуете острую зависимость от поддержки извне. Внутри всегда есть поддерживающая «мама». Если же вам не удалось удовлетворить такие тонкие потребности, то ваш «внутренний ребенок» сохраняется в незрелом состоянии. Страдающий «внутренний ребенок» — это не ваша вина, но это ваша ответственность. Вам нужно развить вашу «внутреннюю маму», которая станет заботиться о вашей «внутренней малышке». Удовлетворив ее потребности, она сможет помочь и вашему реальному малышу. Тогда появятся силы для следующего шага: «Да, ребенок не хочет одеваться, но я взрослая, я смогу разобраться и найти весомые аргументы». Вы научитесь четко различать, что вызвало ту или иную эмоцию: поведение ребенка, переживания из вашего детства или банальная усталость.

Факт № 4: Детям не всегда не хватает вашего внимания

Еще один из моих любимых мифов среди мам: «Ребенку не хватает внимания». Семь бед — один ответ. Этот миф затыкает все дыры в популярной психологии, особенно когда нет грамотного понимания проблемы и ее решения. Стремление современных мам дать своим детям больше внимания, чем получили в своем детстве они, приводит к другой крайности — детоцентризму, последствия которого мы очень ясно ощутим через 5—10—15 лет. Детоцентризм — это современный тренд в воспитании, когда потребности ребенка выдвигаются на первый план, часто в ущерб другим членам семьи. Это попытка дать ребенку все, оградить его от страхов и страданий, организовать максимум развлечений. Неизвестно, что хуже: критикующее воспитание нашего детства или добродушный детоцентризм современности...



Это явление приводит к эгоизму, детской тирании, своеволию, грубости и дерзости, неуважению, наглости... А еще благодаря ему нарастают отсутствие интереса к жизни, мотивации, пассивность, зависимость. И это при том, что родители стараются дать детям все и даже больше. Но то, что получено без труда, не ценится.

Факт № 5: Вы ничего не успеваете, потому что слишком многого хотите от себя и от жизни

Быть красивой и кормящей, стройной и работающей, стильной и успешной. Высокая планка, которую невозможно взять. Почему современная женщина так сильно устает? Мы дочери своих матерей. Наши мамы жертвовали собой, делая все только ради других, отказываясь от своих интересов. И мы туда же!

Возрастающий индивидуализм. Мы не знаем, что такое жить в большой семье. В нашей культуре каждая мать делает все в одиночку.

Неправильная расстановка приоритетов. Нам кажется, что мы будем полезнее, если приготовим ужин, погладим белье, сделаем уборку. Действуя под влиянием такой логики, мы отказываем себе в отдыхе и обновлении, а ведь для женщины состояние, настроение, энергия — это и есть самое главное.

Факт № 6: Нездоровые отношения с вашей собственной мамой отравляют вам материнство

Многие женщины живут в конфликте со своими матерями, терпят, жалуются, но ничего не меняют. Проблема не в том, что у вас плохие отношения с мамой, а в том, что у вас плохие отношения с собой. Вам даже не нужно, чтобы мама была рядом, чтобы чувствовать себя плохой. Эта неуверенность в себе уже пустила корни глубоко в подсознание. И такое же отношение мы неосознанно транслируем своим детям.

Факт № 7: Для того, чтобы чувствовать себя отдохнувшей, нужно не больше времени, а умение расслабляться

Зачастую проблема не в том, что у нас нет времени на отдых, а в том, что мы не можем расслабиться. Вспомните: когда вам выпадают свободные 10–15 минут, получается ли у вас расслабиться, освободиться от галопирующих в голове мыслей? Чтобы научиться полноценно отдыхать, необходимо овладеть искусством пребывания в здесь и сейчас, умением отпускать, отключать контроль за всем и вся.



Вот несколько способов расслабления. Дыхание. Концентрируемся на дыхании и все силы тратим на то, чтобы внимание следило за тем, как мы дышим: плавный вдох перетекает в выдох.

Мышечное напряжение. Сядьте и просто понаблюдайте, какие мышцы расслаблены, а какие сжаты. Сократите напряженные мышцы и расслабьте.

Воспоминания. Вспомните места и ситуации, когда вы чувствовали себя поистине спокойно и благостно, воссоздайте эти ощущения.

Звуки. Послушайте звуки природы, которые невольно вынуждают вас замедлиться и заземлиться. Но это все, конечно, не сработает, если вы решаете задачи, а внутри разливается тревога: нельзя ни на минуту выпасть из ритма, иначе — а-а-а — паника! Представьте свою тревогу в виде волн, которые затапливают вас. Поставьте все на паузу и задайтесь вопросом: о чем я сейчас тревожусь? Почему для меня так важно сохранить контроль?



Когда вы найдете ответы на эти вопросы, представьте, как эти волны стихают и водная гладь становится безмятежной. Сделайте хотя бы две 5-минутки в течение дня и посвятите их подлинному ментальному расслаблению. Понаблюдайте за тем, как это меняет ваше состояние.

Факт № 8: Поведение ребенка раздражает тем сильнее, чем больше у вас своего напряжения

Не стоит запрещать детям проявлять свои негативные эмоции. Запрет на злость, который мы сами пережили в детстве, заставляет нас бояться детской злости. Недовольство считалось чем-то постыдным, мерзким: как ты можешь грубить сестре? Сказать такое матери? Забрать у Вани игрушку? Есть миф, что злость травмирует детей, маме нельзя злиться. Это не так. Травмирует не сама злость, а форма ее выражения. А вот контактировать со злостью родителей детям вполне полезно. Мамина устойчивость зависит от «внутреннего контейнера» — так я называю способность выдерживать собственные чувства. Мама с хорошим «контейнером» раздражается, когда ребенок шумит, но выдерживает это чувство, сохраняет дружелюбие к малышу и силы, чтобы его направить. Если контейнер величиной со спичечный коробок, то раздражение не помещается внутри, вываливается на ребенка без обработки. Иногда мамы даже ждут, что сын или дочь станет для нее «контейнером», и ищут утешения у ребенка.

Факт № 9: Вы срываетесь на ребенка, так как не умеете "обрабатывать" свои чувства

В основе эмоциональных качелей очень часто лежит чувство глубинной тревоги и вины, беспомощности и ненужности. Вот несколько советов, как перестать срываться на ребенке. Составьте список своих «красных кнопок». Сделайте опись того, что выводит вас из себя и заставляет чайничек кипеть.

Разделите злость на несколько уровней по интенсивности: зеленый — «немного раздражает, но терпимо», желтый — «я очень недовольна, сейчас выйду из себя», красный — «я в бешенстве, подайте валериану» (ребенку).

Определите, как у вас происходит переход из зоны в зону. Посмотрите, что помогает остаться в желтой зоне. Придумайте себе секретное действие, которое будете делать, когда войдете туда: попить воды, снять/поставить чайник, сделать махи ногами. Уж лучше подпилить ногти, чем ребенка.

Потренируйтесь: когда на горизонте маячит красная кнопка, поставьте ноги на ширине плеч, сделайте глубокий вдох и выдох. Посмотрите по сторонам: что вы видите, что слышите, что чувствуете. Посмотрите на ребенка, увидьте его, сколько ему лет, понимает ли он, что сейчас происходит, что от него требуется?

Если не отпускает, сделайте секретное действие для разрушения автоматизма. Если все равно не отпускает, сделайте несколько постукиваний по лбу, ребру ладони, щекам, груди.

Факт № 10: Близким сложно оценить ваш вклад в семью, когда вы сами его не цените

Удовлетворение собой обычно страдает у многих мам. Они отдают всю себя, но все равно чувствуют, что этого мало, винят себя и подвергают мучительному самоедству. Мысленно отмечайте малейшую свою заслугу, все то хорошее, что вы сделали для себя, своей семьи и своих детей. Например, заботитесь о себе, о доме, о детях, муже, отношениях в семье, делаете что-то полезное для мира и посторонних людей.

Как только вы заметите, что сделали что-нибудь хорошее, представьте, что вы получаете за это цветок. Мысленно складывайте полученные цветы в одном месте. В конце дня осмотритесь и подсчитайте, сколько вы получили цветов. Рассмотрите эту красоту и прислушайтесь к своим чувствам.

Вы согласны с тем, что проблемы из нашего собственного детства заставляют нас слишком эмоционально реагировать на непослушание ребенка?