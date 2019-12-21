Пользователи сети рассказали о своих начальниках, в жилах которых течет только жадность и наглость

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Отношения между подчиненными и руководителями традиционно считаются сложными. Почему-то большинство последних искренне полагает, что простые люди должны сутками пахать даже за смешную зарплату, беспрекословно перерабатывать без оплаты, выполнять то, что не входит в их должностные обязанности, и вообще быть благодарными за то, что они «работают в такой серьезной и уважаемой фирме».

Естественно, такое положение дел не может устраивать. И пользователи сети доказывают это многочисленными рассказами о своих не всегда порядочных начальниках. Вот наиболее возмутительные истории по мнению AdMe.ru.

1.

На работе просили выйти в выходные. Я просто сказал: «Нет, не выйду». На меня с удивлением посмотрели и заявили: «Ты нам обязан!» Ответил, что обязан работать 5 дней в неделю 8 часов в день, и оставил начальника размышлять в кабинете. Он даже ответить ничего не смог. © timohius / pikabu

2.

В 19 лет я устроилась секретарем в хорошую юридическую фирму. Работа была просто отличная. В 21 год я получила возможность стать помощником юриста. Поначалу все шло прекрасно... Пока мой начальник не нашел мне замену — красивую светловолосую бразильянку на год старше меня. Да, она была очень милой, но, по правде говоря, девушка была ужасным выбором на эту должность: у нее вообще не было опыта работы, она даже не умела правильно читать и писать по-английски. Проблемы начались после того, как мой начальник стал ждать, что я буду выполнять и свою работу, и ее, так как он понимал, что бразильянка профнепригодна. Когда я сказала ему об этом, он извинился за нее. И в тот момент я поняла, что она для него больше чем просто сотрудница. Поэтому, когда я заявила, что больше не буду работать за нее, он сказал, что мне нужно выбрать: или остаться и работать за двоих, или уволиться. И ответ он ждет до конца дня. Я ушла на обед, а после вернулась и сказала, что прямо сейчас увольняюсь. Сначала он удивился, так как надеялся, что я останусь. А потом попросил поработать еще 2 недели. Но я ушла в тот же день. Уже спустя время я выяснила, что бразильянка тоже уволилась — через 2 недели после меня. Девушка поняла, что без моей помощи она неспособна выполнять необходимую работу. © Laura Breton / Quora

3.

Устроилась на работу, вроде все нормально. Совсем скоро начальник начал оказывать знаки внимания, которые мне не нужны. Никому они не нужны от старого мужика с пузом. Дошло до того, что он начал прямо намекать на интим. Ну я не из робкого десятка — каждую его речь на диктофон записывала. А после того как записала про то, что уволит меня, как и других предыдущих, если не дам, сделала до фига копий, обработала и дала ему послушать. Сказала, чтобы уволился, иначе запись попадет куда надо и не надо. Теперь начальник я. © Подслушано

4.

Устроилась в турфирму менеджером. Попросили меня на 2 недели заменить бухгалтера (прием денег, какие-то бумажки, касса). В итоге меня уволили! Причина — не справилась с обязанностями бухгалтера!!! © Elena Yakovenko / facebook

5.

6.

Влепили сегодня коллеге предупреждение. А вчера работодатель заявил нам:

— Мы с вами все одна семья. Если у кого-то по работе или даже дома возникли какие-то проблемы или сложности, смело подходите ко мне — чем смогу, постараюсь помочь. Да даже просто поговорить подходите. Мы с вами все в одной лодке...

Коллега — работодателю сегодня при всех:

— Здравствуйте! Как поживаете?

— Не фамильярничайте...

— Тогда больше не рекламируйте свою «маломестную лодку». © 33happy / pikabu

7.

История недельной давности. Официально работал дворником. Выходил, когда удобно. Двор в порядке, чистенький. И вдруг поменялось руководство и начали долбать проверками. А меня на рабочем месте не наблюдают. Оказывается, за эту несчастную зарплату я должен 6 дней в неделю по 8 часов находиться во дворе... Расстались моментально. © Михаил Муравьев / facebook

8.

Работал у нас один айтишник на полставки, до 12:00, но в основном уезжал в 11:00. Парень — молодец, все у него работало как часы. Приходил всегда раньше, чтобы успеть обновить базы и программы, сделать диагностику. Всегда помогал по многим вопросам. А когда наладил всю работу, то до 11:00 он ходил по кабинетам или зависал в интернете. Но пришел новый директор, посмотрел, что айтишник практически ничего не делает и платить ему якобы не за что, и сократил зарплату в 2 с лишним раза. Парню это не понравилось, и он уволился. Первое время все было хорошо, но потом началось то одно, то другое. В итоге директор вызывает «скорую помощь» в этой сфере и офигевает от цены, которую ему озвучивают. А цена — как 2 месячных оклада бывшего айтишника. В итоге пару раз заплатил и решил взять нового айтишника на работу. Но что один, что второй, что последующие по квалификации даже близко к старому не стояли. Если раньше бывший работник один всю работу делал до 9:00, то теперь их двое и трудятся они весь день. Но все равно уже не то. Решил директор позвать обратно старого айтишника, но услышал только: «Спасибо за то, что уволили, а то так бы и не узнал, чего стою на самом деле и сколько могу зарабатывать». А наш директор все перебирает айтишников, уже 8-й за полгода... © al56.81 / pikabu

9.

Когда сотрудник (мужчина) пошел в декрет, так как жена зарабатывала больше, то директор — бывший полковник — долго выступал, что мужчина должен работать, а с детьми сидеть — удел женщины. Буквально через пару месяцев в декрет собралась сотрудница, которая выслушала от него, что в декрете должен сидеть муж, а она должна работать. Моей последней каплей на работе стало, когда во всеуслышание на совещании нам заявили: «Запомните, вы все рабы и должны выполнять то, что от вас требуют». © Plutovik / pikabu

10.

11.

Работала моя подруга мерчандайзером (в нескольких магазинах расставляла коробки с товаром ровно и согласно цветовой схеме). Работала второй-третий год, добросовестно, на полках всегда порядок. Ее коллеги, отвечающие за другие районы, к делу подходили иначе: могли забить разок-другой, а чаще на весь месяц. И вот подруга вышла на сессию и стала работать как все, то есть приезжала в каждый магазин не раз в неделю, а раз в месяц. Чаще физически просто не успевала. А тут начальник в конце месяца с проверкой поехал, увидел бардак и на собрании ее отчитал: «Ладно у них бардак, я привык, но ты-то! От кого угодно, а от тебя не ожидал», — и выписал штраф. © KrasaPolina / pikabu

12.

Работала бухгалтером по учету товара в крупной сети супермаркетов. Наше отделение ликвидировали и сказали, что потом позвонят и всех распределят согласно должностям на другие точки по городу. Через полгода ожиданий я подумала, что меня уволили, и пошла забирать свою трудовую книжку. В отделе кадров очень удивились, увидев меня. Стали спрашивать, кто я, откуда, где и кем работала. Потом поняли, что мою единицу уже давно перевели в новую точку в другом городе! На мои возмущения, как можно было так оплошать и потерять человека, а не единицу, мне ответили, что я или увольняюсь сейчас сама, или они меня уволят за прогулы. © Anna Fomina / facebook

13.

Как-то к нам на работу устроилась 25-летняя девушка. Очень тихая и скромная, молчаливая и угрюмая. Она была очень странной: всякий раз, когда заходил руководитель, подскакивала и продолжала стоять, пока шеф не уйдет. А когда начальник что-то говорил, новенькая откладывала работу в сторону и делала настолько озабоченное лицо, будто любое слово, сказанное руководителем, должно дойти до каждой ее клеточки. Это было... жутковато! Но к концу первой рабочей недели новенькую удалось разговорить. Она рассказала, что прошлые два ее начальника были теми еще «чудаками» на букву М. Один из ее руководителей мнил себя Петросяном и отпускал совершенно глупые шутки, а весь коллектив должен был смеяться. Всякий, кто не смеялся или не принимал участия в «аншлаге», подлежал увольнению. На втором рабочем месте ее начальник в обязательном порядке требовал, чтобы при входе руководства в помещение подчиненные вставали в знак приветствия. Вот так и выработались у нее рефлексы. Новенькая пыталась выяснить, что же не так с нашим начальником и почему он ведет себя как обычный человек. Что ей сказать? Просто начальник без тараканов в голове и без понтов. © y-story.ru

14.

Работал на одной должности. Начальник вызывает, говорит: «Тут человек в отпуск уходит — поработай за него, там у него обязанностей немного». Еще один сотрудник уволился, начальник: «Ну ты пока и за него потрудись: продержаться надо, пока не примем на работу нового сотрудника». В итоге работал месяц за троих, ничего не успевал. Свои обязанности тоже полностью выполнять не мог, о чем добросовестно докладывал и своему начальству, и вышестоящему, потому что за троих хоть разорвись. В конце месяца узнал от начальства, что я «идиот, который ни фига не делает» и мне срезали премию. © AleksBoev / pikabu

15.

16.

Устроилась работать бариста в кофейню к одному предпринимателю. Зарплата — оклад и проценты. Больше продам — больше зарплата. Изначально выходило за смену 12 часов чуть больше 1 500 рублей. Потом гостей прибавилось, о кофейне многие узнали. Уже через 2 года выручка выросла в 3 раза. А я за смену стала получать около 2 500 рублей. Правда, если я раньше особо не напрягалась, то теперь делала 400 чашек кофе в день и занималась при этом выпечкой. И под конец дня я не чувствовала себя, а ноги болели так, что ходить было больно. За ночь ноги не успевали восстановиться и отдохнуть, были сильные судороги... И вот в один день приходит мой директор (сама эффективность) и говорит, мол, делаю тебе ставку меньше и процент меньше, так как слишком много ты зарабатываешь. В итоге получается зарплата за смену меньше, чем 2 года назад, и это при возросшем потоке людей. Уволилась в тот же день. Вместо меня сейчас там работает парень за 1 000 рублей за смену. Тут, наверное, должна быть мораль, но кофейня так же функционирует, а директор открыл еще 4 точки. © Viandniak / pikabu

17.

Работал в больнице на приеме. Пока затишье от пациентов — бумаги разобрал, сижу отдыхаю. Заходит старшая медсестра.

— А чего ты бездельничаешь?

— Людей пока нет, а принятых уже расписал по бумагам.

— Ну ты сходи Марьпетровне помоги, она не справляется. (Ну так, если бегать курить или чай пить по 3 раза за час, естественно!)

— Не, тогда у меня завал будет, когда очередь соберется.

— Вот работать не хочешь, хамишь — главврачу расскажу!

— Хорошо, расскажите.

Ушла, хлопнув дверью. © Mixonec / pikabu

18.

Переехав за границу, устроилась на хлебопекарный завод, булочки перекладывать с противня на противень... Пришел начальник, посмотрел, как я их перекладываю, в конце дня сказали больше не приходить... Сказали, что у меня руки маленькие, «могла за один раз только 2 булочки взять, а надо было 4». Не сильно расстроилась. © Tatyana Ratnovski / facebook

19.

Звоню сейчас в компанию, которая пригласила на собеседование, и мне с ходу говорят: «У нас надо будет задерживаться на работе». Мое мнение такое: если твой рабочий день из 9 часов превращается в 11 или 12 за «спасибо», то и опаздывать иногда можно. Поэтому всегда проверяю работодателя на адекватность и спрашиваю:

— Значит, и опаздывать по объективным причинам можно? Пробка, например?

— Нет, опоздания не приветствуются. Пробка — не объективная причина, за такое мы выгоняем.

— То есть переработки приветствуются, а вот опоздать немного — нет?

— Молодой человек, вы нам не подходите. © Anders138 / pikabu

20.

21.

Некоторое время назад я активно искал работу. Пришлось побегать по собеседованиям. Вот одно из них. Крупный работодатель, зарплата чуть выше среднего, никаких плюшек, куча требований. Прибыл чуть раньше своего времени, а там очередь — как в поликлинике к стоматологу. В общем, заполнил анкету, потом было собеседование с мутным начальником. Чувствовал я себя некомфортно. Хотя после общения тот заявил, что неплохо, конечно, но не супер и они мне позвонят. Я не расстроился и потопал по своим делам, и был рад, что не придется общаться с такими людьми регулярно по работе. Прошло несколько дней, и мне и правда позвонили. Мужской голос начал:

— Привет! Мы с тобой общались по поводу работы. Есть предложение. Приходи поработать денек-другой. Посмотрим, что можешь. Когда придешь?

— Окей, могу завтра. Возьму документы для оформления.

— Погоди, сначала поработать надо. Тестовый день. Документы потом. После испытательного срока.

— Сколько мне заплатят за тестовый день?

— Нисколько. У нас принято сначала показать себя.

— У меня принято, что любая работа оплачивается.

— Знаешь, парниша, у нас фирма серьезная, а ты деньги считаешь. Не сработаемся мы. Не звони мне!

И бросил трубку. © weisekopf / pikabu

Бонус: но начальники бывают и хорошие

Мне как-то директор сказал, что не хочет со мной работать, на что я ему ответила: «Не хотите работать — пишите заявление и увольняйтесь!» Он забыл нашу ссору и долго смеялся! После этого я проработала там 10 лет! © Гюлара Пириева / facebook

Вам приходилось иметь дело с подобными начальниками? Какие рабочие моменты были самыми возмутительными?