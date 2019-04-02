Пользователи сети показали, какими вещами пользуются всю жизнь. Похоже, они никогда не сломаются

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Большинство из нас свыклось с тем, что техника и предметы обихода приходят в негодность чуть ли не сразу после окончания гарантийного срока эксплуатации. Сейчас популярно мнение, что десятки лет назад все было иначе и производители выпускали товары, которые практически невозможно сломать. С этим сложно спорить, особенно когда пользуешься 117-летней кофемолкой, 80-летним феном или носишь 25-летние шлепанцы.

Вот 25+ вещей, которые, несмотря на свой весьма солидный возраст, продолжают функционировать и, судя по всему, не намерены отправляться на помойку еще многие годы. Мы в AdMe.ru надеемся, что рано или поздно снова настанут времена, когда можно будет купить пылесос и быть уверенным, что он прослужит всю жизнь.

1. «Это оксфордский портфель примерно 1880 года. Его носили мои дедушка, мама, тетя, дядя, а теперь я»

2. «Вафельница сделана в 1920-х годах и до сих пор работает без нареканий»

3. «Пожалуй, величайшая точилка для карандашей в мире. Сделана в 1920 году»

4. «Фляга произведена в 1884 году и до сих пор находится в прекрасном состоянии»

5. «Мы пользуемся кофемолкой, которой больше 117 лет. Сделана она компанией Peugeot. Да-да, той, что сейчас выпускает автомобили»

6. «Когда дедушка скончался, я унаследовал его 80-летний подкатной лежак автослесаря. Все еще использую его во время ремонта машины»

7. «Мы каждый день пользуемся этой чугунной сковородкой, которой 80 лет»

8. «С этой железной дорогой, которую купил мой дедушка в 1952 году, играет уже третье поколение детей»

9. «Пользуюсь степлером Swingline 1962 года»

10. «Пишу ручкой Waterman 52, которой 97 лет»

11. «Бабушка до сих пор пользуется холодильником Frigidaire, который был произведен в годы Второй мировой войны»

12. «Этот миксер KitchenAid 1940-х годов я купила за $ 5 в комиссионке. Я пользовалась им почти каждый день в течение 7 лет, дважды роняла стеклянную чашу, а ему все нипочем»

13. Набор посуды Le Creuset, купленный в 1977 году

14. «В 1989 году мама купила моему отцу эти очки Persol. А несколько лет назад он подарил их мне»

15. «Этот настольный вентилятор Emerson работает уже больше 70 лет»

16. Ручной фонарик времен Второй мировой

17. «Вот все еще работающий немецкий фен 1939 года»

18. «Эти льняные брюки моя мама купила себе в 1978 году. Теперь их ношу я»

19. «Ношу эти шлепанцы 25 лет, причем в условиях агрессивной среды (морская вода и песок)»

20. «35 лет назад родителям на свадьбу подарили по пуховику North Face. Они их носят до сих пор»

21. «Вот кошелек, который носили мои прапрадед, дедушка, отец, а теперь ношу я»

22. «Ежедневно бреюсь этой бритвой Gillette, выпущенной примерно в 1920 году»

23. «Нашей швейной машинке Singer уже 100 лет — и работает она отлично»

24. «Эта плита используется каждый день, хотя она была сделана 90 лет назад»

25. «Мой тостер выпущен в 1930-х годах»

26. «Карманные часы, изготовленные в Стамбуле в 1880-х годах. До сих пор отлично тикают и не требуют обслуживания»

Судя по этим фотографиям, раньше действительно вещи делали на века. А у вас есть такие предметы, которыми пользуются несколько поколений вашей семьи (например, стулья или посуда)?