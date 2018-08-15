Почему в попытке достичь успеха работает правило пяти часов, а не метод упорного труда

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Майкл Симмонс работает в компании, помогающей бизнесменам добиваться личностного и финансового роста. В ходе своей профессиональной деятельности он понаблюдал за привычками богатых и успешных людей и вычленил правило пяти часов, в котором объединены ключевые особенности поведения миллионеров. По мнению специалиста, именно такая манера поведения помогает людям из списка Forbes добиваться успеха.

Сегодня мы в AdMe.ru хотим рассказать вам о рекомендациях Майкла Симмонса и богатейших людей в надежде, что они помогут вам быстрее добиться успеха в нужной сфере. Да, эти советы кажутся чересчур простыми, но на деле им неосознанно следуют лишь единицы.

В чем заключается правило пяти часов?

Суть заключается в том, чтобы каждый рабочий день отвлекаться от дел и выделять 1 час на то, чтобы узнать что-то новое. Час в день — это кажется сущим пустяком. Однако если следовать правилу неукоснительно, то накопится 5 часов исследовательской деятельности в неделю, или около 32 рабочих дней в год. Да-да, целый месяц, в течение которого вы с одинаковой продуктивностью движетесь к делу своей жизни. А вот какими способами постижения нового пользуются миллионеры.

1. Чтение

Современные работодатели жалуются на дефицит людей, которые читают в свое удовольствие и грамотно излагают мысли. Поэтому человек, который уделяет чтению хотя бы 1 час в день, на рынке труда уже оказывается на голову выше своих конкурентов. Кстати, Илон Маск утверждает, что именно чтение сделало его успешным. В списке любимых книг изобретателя и фантастические романы, и исторические очерки, и биографии ученых, и, конечно, целые тома о строительстве, инженерии и проектировании.

Билл Гейтс читает по 50 книг в год. Он и его супруга Мелинда приучали своих детей к чтению с их первых дней и сейчас с радостью обмениваются с ними книгами, рецензиями и рекомендациями.

2. Рефлексия

По мнению психологов, многие из нас в итоге не достигают поставленных целей лишь из-за недостатка самосознания. Поэтому порой бывает крайне важно проанализировать свои действия и чувства. Только при этом не нужно занимать позицию критически настроенного наблюдателя, лучше относиться к себе с позиции любящего сострадателя. Так вы сможете дать себе нужные рекомендации, повернуть мысли в новое русло и в итоге добиться желаемого. Создатель твиттера Джек Дорси — образец отличного самосознания. Он перепробовал множество видов деятельности, бросил 2 университета, и его мать уже думала, что Джек никогда не найдет дело своей жизни, однако это все-таки произошло. Только не стоит путать такую модель поведения с ленью: бросать какое-то начинание ради безделья и оставлять более не интересное начинание ради нового — это разные вещи.

3. Эксперименты и практика

Начать что-то новое несложно: когда ты горишь какой-то идеей, приступать к работе каждый день — это счастье. Продолжать, когда первичный пыл угас, намного сложнее. Поэтому здесь тоже уместно правило пяти часов. Когда на эксперименты и обретение новых навыков вы выделяете всего 1 час каждый рабочий день, это дело уже не кажется таким рутинным. Не зря корпорация Google позволяет своим сотрудникам экспериментировать и работать над своими новыми идеями 20 % рабочего времени.

Выдающийся ученый Томас Эдисон все свои открытия основывал не на размышлениях, а на экспериментах. Сначала он определял все возможные способы добиться желаемого результата, а затем с завидным упорством тестировал каждый метод, пока не получал то, что ему нужно.

Почему это правило пяти часов работает, а метод упорного труда — нет?

Упорный ежедневный труд грозит эмоциональным выгоранием — одним из самых опасных результатов активной, хоть и любимой деятельности. Однако когда на нужный проект вы тратите всего 1 час в день, мозг воспринимает эту работу как поощрение, поглощает свежую информацию и осваивает новые навыки с радостью и азартом. Бесспорно, существуют люди, которые могут учиться и работать 24 часа в сутки в течение многих лет и в итоге добиваются прекрасных результатов. Но судя по тому, что мы с вами заинтересовались альтернативными методами развития, мы к ним не относимся.