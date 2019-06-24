Почему общество запрещает женщинам стареть и требует в 35 выглядеть на 20

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Во все времена женщины хотели выглядеть достойно: Клеопатра купалась в молоке, а римлянки проводили в банях много часов, чтобы увлажнить кожу. По большому счету желание быть красивой и молодой присуще каждой из нас. Однако сегодня юность буквально возведена в ранг культа, а признаки возраста стали чем-то постыдным: морщины нужно разгладить, седину — закрасить, руки и шею — спрятать под одеждой. Почему естественные изменения женского тела превратились в табу?

AdMe.ru выяснил, кто виноват в том, что женщины боятся стареть. Оказывается, кое-кому выгодна ваша нелюбовь к своим несовершенствам.

Неприятие старости заложено в нас природой

Старение — неотъемлемая часть нашей жизни. И, кажется, самая печальная. Мы боимся возраста, потому что вместе с ним приходят болезни и беспомощность, тело становится дряблым, а память начинает барахлить. Ученые говорят, что неприязнь к старости заложена в нас генетически. Эволюция устроила так, что мы по запаху можем определить способность к продолжению рода. С точки зрения природы, человек, неспособный размножаться, — списанный материал. Однако больше всего надвигающаяся старость бьет по женщинам. Помимо проблем со здоровьем, мы, женщины, «должны стареть достойно». Это значит, что женщине 40+ нужно прятать седину, скрывать морщины, держать тело в тонусе. И еще сотни всяких «нужно», часто взаимоисключающих: не делаешь инъекции ботокса — запустила себя, делаешь — обколола лицо и стала похожа на пугало. Стареть страшно, а для женщины еще и стыдно. Современный культ молодости запрещает нам выглядеть на свой возраст. Даже звезды Голливуда вроде Джиллиан Андерсон подвергаются нападкам критиков в интернете: зрители не хотят принимать естественную внешность. Что говорить об обычных женщинах — мы привыкли думать, что после 30 жизнь заканчивается. Даже модные журналы советуют девушкам использовать антивозрастную косметику с 20 лет и предлагают бороться с морщинами задолго до их появления. С самого юного возраста девушки убеждены, что старость — это что-то неприятное и отталкивающее. Однако страх возраста не возникает сам по себе: существуют конкретные люди и обстоятельства, которые виноваты в том, что женщины боятся стареть.

Кто-то должен покупать кремы против морщин и делать омолаживающие процедуры

На желании женщин выглядеть молодо кормится целая индустрия: 62 % женщин в возрасте 35–54 лет пользуются кремами против старения.

За один год в Великобритании проводится 28 тыс. косметических процедур (подтяжки, инъекции ботокса и тому подобное). По самым скромным подсчетам, чистая выручка компаний, которые продают «молодость», составляет $ 200 млрд. Кремы против морщин, сыворотки от растяжек, краска для волос и подобные продукты делают владельцев производств миллионерами. Корпорации поддерживают миф о том, что старость противна и неестественна. Если вы разуверитесь в этом, кто будет покупать сотни баночек и бутылочек? Однако есть одно большущее но: ученые до сих пор не знают, почему мы стареем. Несколько лет назад биологи разобрались в механизме увядания простейших дрожжей, а организм человека — штука гораздо более сложная и непонятная. Врачи и генетики только предполагают, что морщины могут появляться от солнца, воздействия свободных радикалов или истощения стволовых клеток. Но это, как говорится, не точно. Кремы и процедуры с «чудодейственными» компонентами вроде рыбьей икры или липосом могут помочь, а могут оказаться бесполезными. Эликсира вечной молодости не существует, зато рынок омолаживающей продукции — вот он. Целая отрасль промышленности работает на то, чтобы у вас возникла логическая цепочка: гладкая кожа + упругие ягодицы + [нужное подставить] = счастье.

В 40 женщина становится «невидимой» для работодателя

Говорят, что в 40 жизнь только начинается. Но только не в карьере. Женщины боятся стать никому не нужными, и это вполне обоснованно: Зарплата женщин и так меньше, чем у мужчин, а после 40 даже надежд на ее повышение нет. В этом возрасте женщина сталкивается с карьерным потолком: развиваться ей некуда. У мужчин ситуация прямо противоположная: с годами их больше ценят на работе и в обществе. Женщины испытывают на себе сразу два негативных социальных эффекта. Это эйджизм — предвзятое отношение к человеку из-за возраста. И сексизм. Другими словами, быть женщиной в мире бизнеса сложно, а взрослой женщиной — еще сложнее. На это есть две причины: Дискриминация плохо влияет на здоровье. Женщины в возрасте 50+ сообщили исследователям, что 30 % рабочего времени их одолевают депрессивные мысли. В конце концов все это перерастает в соматические заболевания.

Социологи говорят, что проблемы с эйджизмом у женщин начинаются с вопроса: «Кто будет сидеть дома и растить детей?» По традиции этим занимаются женщины и теряют минимум несколько лет карьеры. Мужчины реже берут отпуск по уходу за детьми из-за страха упустить что-то важное в работе. В России всего 2 % отцов уходят в декрет (13 тыс. мужчин против 670 тыс. женщин).

Во всем виноваты мужчины?

В прошлом году сеть взорвала фотография Тома Круза и Келли Макгиллис «до» и «после». Интернет-комментаторы прошлись по внешности актрисы, которая выглядит старше своего экранного партнера.

В английском языке есть изречение: «Мужчины стареют как вино. Женщины — как молоко». Несмотря на популярность идей феминизма и эмансипации, женщины не отвоевали себе права стареть так, как им хочется. Общество будто назначает женщинам «срок годности», а не то «часики начинают тикать». Когда ценность личности определяется ее способностью к деторождению, возникают перекосы. Однако психологи говорят, что причина негативного отношения к своему возрасту — в самих женщинах, а мужчины здесь ни при чем:

«Страх возраста — это страх женщины остаться один на один с собой, потому что собой они ничего не представляют. Они не могут себя содержать, они не могут себя развлечь, они не умеют быть счастливыми сами по себе, у них нет друзей и близких, которые бы были с ними рядом, потому что они интересные люди, вне гендерной принадлежности. Они себя ощущают только товаром на рынке, где женщины предлагают, а мужчины выбирают». Михаил Лабковский

Страхи, комплексы, неуверенность в себе — главные причины неприятия старости. Возможно, если мы будем любить себя чуточку больше, то и окружающие будут относиться к нам по-другому? Яркий пример любви к себе — Селин Дион. В 50 лет певица стала вновь иконой стиля, не скрывает морщины и носит одежду «не по возрасту». Она совершенно органична здесь и сейчас.

Глянцевые журналы, Голливуд и реклама внушают нам страх перед возрастом?

Глянцевые журналы и Голливуд подливают масла в огонь. Актрисы и модели будто проходят процедуру заморозки в 30–40 лет и дальше не стареют. У «фабрики грез» суровые законы:

«Раньше старики пользовались услугами пластического хирурга, чтобы выглядеть как 28-летние. Но сегодня в Голливуде даже 28-летние уже делают пластику. Общество заставило нас поверить в то, что всю свою жизнь мы должны выглядеть как 18-летние модели». Клинт Иствуд

Знаменитостей можно понять: красивое лицо и тело помогают им зарабатывать деньги. В их случае культ молодости — коммерческая необходимость. По мнению режиссеров, старость не может быть привлекательной и зрители охотнее пойдут на фильм, если там есть молодые герои. Но такое положение дел не может длиться вечно. Времена меняются, и доля пожилого населения стремительно растет. В Японии, например, это 30 %, а в Италии — 20 %. На сцену выходят новые герои — активные люди среднего и старшего возраста. Теперь скрывать морщины немодно и, даже наоборот, взрослые люди становятся героями фильмов и рекламных роликов.

Еще 10–15 лет назад никто не мог подумать, что героем боевика может стать женщина пенсионного возраста. В 2019 году на экраны выходит «Терминатор: Темные судьбы» и Линда Хэмилтон возвращается во франшизу. На минуточку, Линде 63, и она будет крошить роботов SkyNet в капусту. Возможно, зрители уже насмотрелись на ангелоподобных девушек с 5-м размером груди и ходят видеть реальных людей? Или маркетологи и режиссеры наконец смекнули, что взрослые люди — вполне платежеспособная аудитория, и решили охватить и ее? В любом случае сегодня можно без стеснения называть свой паспортный возраст.

Бонус: у нас есть две новости — плохая и хорошая

Сначала плохая: люди среднего возраста чувствуют себя особенно несчастными. На промежуток между 35 и 50 годами приходится самое депрессивное время нашей жизни. Причем женщинам этого самого несчастья достается больше, чем мужчинам. К среднему возрасту на нас наваливается куча проблем: неуверенность в будущем, карьерные трудности, уход за детьми и старшими родственниками. Женщинам приходится совмещать несколько социальных ролей, и от этого они чувствуют эмоциональный дискомфорт (грусть, бессилие, о чем и сообщают ученым). А теперь хорошая новость: с возрастом счастья становится больше. А все благодаря нейропластичности. Это свойство человеческого мозга меняться под действием опыта, приспосабливаться к разным обстоятельствам. Это значит, что вещи, которые когда-то казались ужасными (вспомните подростковые страдания) уже так сильно не волнуют. Так что, как говорят британские ученые, после 50 лет уровень счастья неуклонно растет и достигает максимального пика к 70 годам.