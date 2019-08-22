Почему по-настоящему экономные люди стремятся больше зарабатывать, а не лепить котлеты из ничего

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Исследования, проведенные в Принстонском университете, доказали: чем больше энергии уйдет на экономию ресурсов, тем быстрее бедность победит. Значит, постоянное затягивание поясов в борьбе с нуждой не поможет. В чем подвох экономлайфхаков и когда бережливость переходит на сторону зла — об этом далее.

Речь не пойдет о ситуациях, когда доходы падают из-за непреодолимых проблем. Если же трудоспособные люди годами «скребут по сусекам», это не попытки переждать кризис, а принятие бедности как нормы. Мы в AdMe.ru выяснили, что такая тенденция опасна по ряду причин.

1. Затягивать пояса придется слишком долго, а доходы едва покроют базовые потребности

Вернемся к публикациям Принстонского университета. По мнению ученых, удовлетворение базовых потребностей при скудном бюджете — тяжелый умственный труд. Почти все ресурсы уходят на борьбу с последствиями нужды, а не причиной. Проще говоря, человек задалбывается так, что не хватает сил поднять голову и найти выход. Бедность усиливает бедность. Замкнутый круг. Кроме усталости есть еще одна проблема — хронический дефицит опыта. Допустим, можно по-разному распоряжаться своими силами и временем: Устранять причину проблемы — нехватку средств: зарабатывать на кусок мяса / ужины в кафе. Реагировать на последствия, превращая остатки капусты во что-то вкусненькое. Трудозатраты вроде одни и те же, но второй вариант в будущем аукнется проблемами. Во время лепки котлет из капусты и сухарей человек не развивается. Навык имитации мяса вряд ли можно указать в резюме. А дальше — эмоциональное выгорание и отсутствие перспектив. Круг вновь замкнулся. С чего можно начать? Хотя бы часть времени следует потратить на стратегически важные перемены. Например, поискать более прибыльное занятие или подработку.

2. Копить на крупную покупку при минимальном бюджете — финансовое самоубийство

Когда нет средств на полноценное питание и качественную медпомощь, решение копить на квартиру (машину, iPhone) — прыжок в финансовую яму. Давайте для примера смоделируем ситуацию «На что потратить 10 лет жизни, решая жилищный вопрос?». Вариант № 1: все 10 лет лепить котлеты из ничего, чтобы потом гордиться «зато своей» квартирой. Спустя 10 лет можно будет позволить себе котлету из говядины раз в неделю. Впрочем, к тому времени захочется копить на свадьбу взрослеющим детям, так что говядина подождет до праздничного застолья. Но это уже другая история... Вариант № 2: первые лет 5 инвестировать в опыт и знания, следующие 5 — решать квартирный вопрос. Или не решать и по-прежнему арендовать жилье или зимовать в хижине на берегу океана. Важно то, что спустя 10 лет вариант № 2 дарит возможность обменять свои знания на более высокую зарплату и право выбора. Ну а в первом случае человек будет вынужден и дальше снижать расходы, отказываясь от радостей жизни. Что делать, если квартиру хочется, а доходы слишком скромные? Сначала направлять выкроенные ресурсы на организацию лучших условий для заработка. Например, освоить новую специальность, уехать из бесперспективного города, купить гаджеты или инструменты, повышающие производительность.

3. Экономия ресурсов требует стартовых вложений

«Инвестирование» и «ресурсосбережение» — эти понятия касаются не только ученых, но и любого человека. Например, покупатель посудомоечной машины уже инвестор: он вкладывает средства в бытовую технику, чтобы сберечь время и силы. Проект под названием «Семья» получит пользу. Инвестиции в быт приносят и материальную выгоду. Теплоизоляция квартиры, морозилка для ягод и даже сковорода, которая не портит котлеты, — они хоть и окупаются, но требуют вложений. В любом случае действует принцип «чтобы сэкономить, готовьтесь раскошелиться». Значит, при маленькой зарплате ресурсосбережение отменяется? Нет. Потому что деньги, время и силы не должны улетать в никуда. И неважно, в каком виде: пригоревшие котлеты или переплата за коммунальные услуги тоже входят в это понятие. А чтобы скорее закрыть «черные дыры», стоит повысить доход.

4. Называть вынужденный отказ от чего-то рациональным потреблением — самообман

Бережливость — это превращать остатки продуктов в колобка, даже если рацион не ограничен бюджетом. Когда холодильник пуст, речь идет уже о безысходности. То же касается любой домашней работы и попыток слепить из хлама нужную вещь. Здесь можно возразить: «Разве любить готовить — это постыдно?» Нет. Просто мы вновь говорим о праве выбора. Деньги позволяют отказаться от «актов любви» и пойти в кафе, если нет вдохновения или болит голова. Ну а когда в кошельке пусто, действует правило «стерпится — слюбится». Оценивая свою бережливость, важно не менять местами причину и следствие. Можно похвалить себя за умение приготовить что-то вкусненькое из ничего. А вот не стремиться зарабатывать на вкусненькое из-за таланта превращать кочерыжку в шедевр — плохой вариант.

5. Чем ниже доход, тем меньше возможностей сэкономить на акционных продуктах

Конечно, отказ от импульсных покупок — решение здравое. Чтобы не бросить в тележку кучу вкусной, приятно пахнущей, но малополезной «запрещенки», лучше сверяться со списком и ограничивать себя. А вот некоторые группы товаров можно покупать не по графику, если цена привлекает. В их числе бытовая химия и продукты с длительным сроком годности. При низких доходах менее актуален совет следить за акциями и экономить на оптовых партиях. Хотя бы потому, что нет возможности «замораживать» средства без ущерба другим статьям расходов. Часто приходится выбирать между крупными упаковками товара и бытовыми мелочами — крохотной зарплаты на все не хватит.

6. В то же время высокий доход дает возможность избегать акций

Одно дело — снижение стоимости товара нормального качества, и совсем другое — когда прилавок напоминает рулетку. Чем ниже доход, тем чаще покупатели рискуют. Например, берут рыбу, повторно умершую в магазине. Также повышается вероятность самообмана: вместо вкусных и полезных продуктов организму предлагают поделки (и подделки). «Креветки» из рыбного фарша, псевдоикра, крашеные кусочки сельди «а-ля лосось» — они дешевле оригинала, но по соотношению цены и качества явно проигрывают.

7. Экономварианты часто связаны с рисками для здоровья

Многие плохие идеи приходят в голову из-за бедности. К примеру, заменять полезные продукты колбасой из куриных шкурок и ароматизаторов, а качественную медпомощь — сомнительными народными методами. Чаще всего организм не сразу реагирует на лишения: копит обиду годами, а потом выставляет счет. Ученые подтвердили влияние бедности на здоровье, и дело не только в качестве питания или медпомощи. Безденежье — это прежде всего стресс, который повышает вероятность развития диабета, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний. Такой стресс влияет даже на ДНК, создавая биологические предпосылки к депрессии. Изобилие в холодильнике вряд ли появится в один миг, а тревоги преследуют и богатых людей, и бедных. Но можно хотя бы действовать от противного: не вредить себе. Своевременные визиты к врачу и принцип «меньше, но лучше» в питании помогут избежать многих проблем.

8. Народные экономлайфхаки не гарантируют хорошего результата

Когда приходится урезать расходы, под пристальное внимание часто попадают советы из серии «Научись делать сам (изощренным способом)» или «Найди бюджетные аналоги нужных средств». Они полезны до тех пор, пока не бросают вызов здравому смыслу. В описании лайфхаков редко указаны возможные риски, поэтому можно потерять деньги или (в лучшем случае) время. Развеет сомнения калькулятор. Достаточно сравнить цифры в 2 столбиках: «сэкономлю» и «могу испортить».

9. Эмоциональное благополучие под угрозой

Отказ от эмоциональной разгрузки в пользу материальных благ или накопления денег кажется естественным. Зря. Бизнес-планы и хорошие идеи возникают в голове — значит, там должен быть порядок. В неблагоприятных условиях мозг сосредоточится на рутине. Такая зашоренность, по мнению ученых, мешает увидеть и использовать возможности для развития. Нет вдохновения — нет сил. Что делать? Вытеснять из мыслей губительные сценарии. Например: «Я ругаюсь со свекровью каждый день. Переехать? Мы на квартиру копим. Не отдавать же деньги чужому дяде!»

«На курортах в кафе такие цены! Возьму-ка я с собой мультиварку».

«Вот мы же как-то росли без планшетов и роликов. Пусть сын мастерит пистолетик из палочки — развивает фантазию».

10. Отказываясь от Вещи Мечты, мы компенсируем «моральные страдания» другими покупками

Потребности человека безграничны, а потому нам всегда будет хотеться большего. Впрочем, это не оправдывает постоянных отказов от желаемого, ведь тогда за дело берется психика. Допустим, человек давно не был в отпуске. И вроде можно выкроить на поездку, но в режиме экономии с такой суммой жаль расставаться. Отдых откладывается. Неудовлетворенность воздействует на кошелек через душевные струны: «Ай, как грустно! О, футболки по акции — они компенсируют страдания. А еще возьми бусики, трусики, босоножки». В итоге вместо чего-то нужного, но дорогого, покупаются заменители подешевле: они дарят сиюминутную радость, но главную потребность не удовлетворяют Если такой сценарий повторяется часто, лучше наступить на горло внутренней жабе-счетоводу, приобрести желаемое и оградить себя от будущих соблазнов.

11. Чем скромнее бюджет, тем больше зависимость от окружающих

Взаимовыручка — явление хорошее. Правда, не в тех случаях, когда помощь обходится дороже качественной услуги. Например, человек не наймет бригаду грузчиков, а понадеется на условного друга Васю, который поможет перенести мебель. Ну и пусть этот Вася позже напомнит о моральном долге в самый неподходящий момент. Зато грузчики не нажились. Чем скромнее бюджет, тем актуальнее принцип «привлеки друга и сэкономь на специалистах», а из круга знакомых сложнее вычеркнуть малоприятных людей. Чужие «хочу» и «надо» можно игнорировать, если вы сами не перекладываете на кого-то свои проблемы. Вот почему выгоднее направить силы на хорошо оплачиваемую работу, а не продолжать цепочку взаимных долгов. «Как будто найти хорошую работу так просто!» — наверняка промелькнет в мыслях у многих. Непросто. Но есть компромисс: забыть вредное «Что люди скажут?» и тарифицировать помощь. Оплачивая услуги друга Васи, удается сохранить моральную свободу. И когда Вася позовет клеить обои, можно будет либо отказаться, либо озвучить стоимость своей работы.

Напрашивается общий вывод: чтобы экономить, нужно в первую очередь повышать доход. Жесткий контроль расходов актуален как временная мера. Всю жизнь отказывая себе в больших и маленьких радостях, можно остаться зависимым от обстоятельств и просто грустным человеком. Мы понимаем, что затронули острую и многогранную тему, но и раздел «Комментарии» создан для разных мнений. Как говорится, добро пожаловать.