Почему людям наплевать друг на друга — и это нормально

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Можно верить Дарвину и считать нашими далекими предками обезьян, а можно относиться скептически к этой теории, тем не менее между людьми и обезьянами действительно есть что-то общее. Например, отношение друг к другу. Не верите? Тогда предлагаем вам познакомиться с числом Данбара и узнать, почему вашей любви может не хватить на всех.

AdMe.ru решил выяснить, существует ли лимит в нашем сердце и можем ли мы относиться ко всем людям одинаково.

Не резиновое сердце, или Число Данбара

Эволюционный психолог и специалист в области поведения приматов Робин Данбар определил максимальное количество особей, которые могут быть значимы как для обезьян, так и для людей. Приматам повезло меньше, их лимит составляет всего 50 обезьянок, а вот в человеческом сердце найдется место для 150 человек. Цитата из романа Ремарка «Черный обелиск» очень верно дает определение числу Данбара: «Смерть одного человека — трагедия, смерть двух миллионов — статистика». Нет сомнений в том, что другие люди такие же, как и мы: дышат, едят, спят, испытывают различные эмоции. Тем не менее наше сознание не дает нам сбросить социальную маску с человека и представить его вне группы, в которой мы привыкли его видеть. Например, вспомните ощущение, когда вы впервые встретили своего врача или учителя вашего ребенка вне кабинета и школы. Почему-то сложно представить, что люди, которых вы привыкли видеть в определенной роли, могут от нее отказаться и выехать на природу, встретиться с друзьями или просто пройтись по магазинам. Нам кажется, что они всегда остаются там, где мы их оставили, — в кабинетах и в классах, как будто это не живой человек, а трехмерная модель.

Главный виновник проблем в обществе

С точки зрения числа Данбара, невежество, жестокость и равнодушие в нашем обществе вполне естественны, и именно в этом скрываются абсолютно все проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Дело в том, что когда вы попадаете в толпу, которая не вписывается в ваше число, то вы с легкостью можете позволить себе то, на что никогда бы не решились в одиночку. Именно по этой причине люди способны освистать артиста, обматерить спортсмена, наблюдая за спортивным матчем, или разбить чужую машину, если рядом поступают так же. В толпе вы теряете ощущение себя как отдельной личности и действуете как единый организм с сотнями других людей.

Почему нельзя относиться ко всем одинаково?

Мы уверены, что у вас нет привычки хамить незнакомцам или драться с прохожими. Но порой даже самый положительный человек способен на странные и неожиданные поступки. Граница между хорошим и плохим поступком стирается, если затрагиваются интересы того, кто находится в вашем числе Данбара. Например, вы не станете красть у друга, но с легкостью промолчите, если официант забудет включить в счет одно из блюд или в магазине кассир не пробьет одну из покупок. В этот момент вы не подумаете, что официант, которого оштрафуют, едва сводит концы с концами и копит на учебу, а кассира, которого могут за подобную провинность уволить, дома ждет пожилая мама, и ей требуются лекарства. Все дело в том, что официант и кассир в вашем представлении олицетворяют бездушные фирмы, вы не видите в них человека и думаете, что если получили что-то бесплатно, то они от этого не обеднеют. Фирмы и правда не обеднеют, но вот конкретный человек может пострадать, а вместе с ним и его семья.

Означает ли это, что и меня кто-то не воспринимает как человека?

Конечно. И вы очень легко можете об этом узнать. Например, если у вас украли кошелек, испортили кнопки в лифте или лишили премии, а может, и вовсе сократили на работе. На более глобальном уровне это выглядит немного иначе, но все же узнаваемо: повышение налогов, мошенничество по электоронной почте или СМС, террористические атаки. В данных ситуациях для кого-то вы — не отдельный человек, а часть толпы или источник дохода, у которого нет лица. Давайте представим, что вы работаете на маленькой автозаправочной станции, где люди могут не только заправить свой автомобиль, но и перекусить. В ваши обязанности входит обслуживание клиентов, которые десятками проходят через вашу смену изо дня в день. И вот, придя на очередную смену, вы узнаете, что правительство решило увеличить налоги, а цены на бензин существенно подросли; начальник заявил, что в отпуск в ближайшее время никто не пойдет и придется брать дополнительные смены. Какие эмоции вы испытали? Вы успокаиваетесь и возвращаетесь к своим обязанностям, клиент вместе с оплатой бензина просит банку газировки и хот-дог. В процессе приготовления булочка падает на пол, но клиент этого не замечает. Вы подбираете ее, отдаете заказ клиенту и пробиваете чек. Именно после такого поступка вы сможете понять любого политика и бизнесмена. Они относятся к незнакомцам так же, как и вы. Так уж устроены наши «обезьяньи мозги», и нет разницы, зарабатываете вы миллионы или пару долларов.

А как вы думаете, возможно ли преодолеть это число Данбара или мы запрограммированы на равнодушие?