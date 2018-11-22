Почему это опасно — когда недавно услышанное или увиденное начинает везде попадаться

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У вас бывает такое, что вы думаете о каком-то человеке — и он вам вдруг пишет? Или вы постоянно ловите моменты, когда на циферблате одинаковые числа? Или, к примеру, рассуждаете о поездке в другую страну и вокруг только и слышите, что разговоры о ней. В эти моменты невольно начинает казаться, что существует некий судьбоносный алгоритм, на путь которого вы встали, и он вот-вот приведет вас к лучшему варианту вашей жизни. Но так ли это на самом деле?

Мы в AdMe.ru разобрались в этом загадочном сговоре судьбы и сейчас вам все объясним.

У этого чувства есть научные причины

Добро пожаловать в мир феномена Баадера—Майнхоф. Или давайте отбросим пугающее немецкое название и назовем это красивее — в мир частотной иллюзии. Это искажение нашего мышления, когда после получения некоей новой информации нам начинает казаться, что она появляется повсюду, даже там, где по логике ее быть не должно. Мы воспринимаем все это как невероятное совпадение, а в тяжелых случаях превращаем в навязчивую идею, паранойю или даже видим божественное обращение. Как вы поняли по слову «иллюзия», все это нам, разумеется, только кажется. Возникает такой эффект против нашей воли из-за 2 особенностей человеческого мышления: Наше внимание позволяет сознанию отбирать для обдумывания лишь ту информацию, что актуальна сейчас. Все остальное отбрасывается. Из-за такого фокуса внимания в голове и застревает определенная деталь, которую мы вдруг начинаем замечать повсюду.

Есть такое опять-таки искажение нашего мышления, как склонность к подтверждению своей точки зрения. Грубо говоря, какую бы информацию мы ни получили, мы стараемся ее «подогнать» под собственные мысли, и так даже самые абсурдные предположения могут превратиться в правду в рамках наших суждений. Например, вы проходите мимо группы ваших коллег, а они смеются над какой-то шуткой. Но вы уверены, что — о боже! — они смеются над вами. Тот же механизм срабатывает, когда вы слышите или видите что-то вновь и вновь, — вы невольно все додумываете в своей голове.

К примеру, культовый фильм французской новой волны «Клео от 5 до 7» целиком построен на этом явлении. У героини подозревают рак. Для подтверждения или опровержения диагноза ей нужно подождать всего лишь с 5 до 7 вечера. За эти 2 часа она успевает получить странное предзнаменование от гадалки, услышать несколько рассказов на тему смерти, разбить зеркало, посмотреть фильм про катафалк и даже встать в пробку рядом с магазином африканских масок смерти. Налицо действие частотной иллюзии: в эти 2 часа она постоянно думала про плохой диагноз, отчего ее сознание отбирало образы лишь на эту тему, «подгоняя» их под ее страшную теорию. Еще одна причина довольно банальна: люди забывают о такой вещи, как вероятность. К примеру, если вы приедете в Лос-Анджелес испытать свое счастье на актерском поприще и вдруг под вашим гостиничным окном пройдет Стивен Спилберг, вы наверняка сочтете это за особый знак. А тем временем, если Спилберг работает в Голливуде, он мог действительно просто пройти под вашим окном — шансы невелики, но они есть, не стоит об этом забывать.

В чем опасность эффекта и почему его нужно сразу пресекать

Хоть и возникает частотная иллюзия, как мы уже сказали, против нашей воли, остановить ее все же можно. И нужно. Вот почему: Совпадения и склонность к подтверждению своей точки зрения могут привести к ложным мыслям / целям и необратимым последствиям. К примеру, вы думаете навестить по делам старуху-процентщицу из дома на Средней Подьяческой, размышляете о ее особе и вдруг невольно начинаете слышать разговоры разных людей о ее паразитирующей жизни, что в итоге подталкивает вас на убийство.

К примеру, вы думаете навестить по делам старуху-процентщицу из дома на Средней Подьяческой, размышляете о ее особе и вдруг невольно начинаете слышать разговоры разных людей о ее паразитирующей жизни, что в итоге подталкивает вас на убийство. Вы можете стать жертвой рекламных кампаний. Да, это банально, но многие компании используют частотную иллюзию в своих маркетинговых интересах: яркие логотипы, запоминающиеся слоганы, различные форматы, начиная от рекламы в соцсетях и заканчивая видео в кинотеатрах, — все это способно заставить человека совершенно безотчетно думать о конкретном товаре или услуге. Постоянно замечая детали этого предложения в течение дня, вы будете полагать, будто все совпадения указывают на то, что вам непременно нужно совершить покупку.

А у вас бывали случаи необычных столкновений с этой иллюзией?