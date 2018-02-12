Определите ваш тип продуктивности, чтобы быстрее и легче справляться с делами

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Многие из нас читали книги и советы по тайм-менеджменту и остались недовольны. Методики не помогают, мы не справляемся с делами быстрее. Бизнес-тренер и автор книги «Работай легко» Карсон Тейт считает, что все мы допускаем одну существенную ошибку. Перед тем как выполнять советы по управлению временем и делами, нужно определить свой тип продуктивности.

AdMe.ru предлагает вам проверить, под какое описание вы подходите. В чем вы увидели себя и свои черты? Какие раздражители для вас актуальны? Какие методики вы игнорировали раньше? Какие вам не помогали, хотя ваши знакомые успешно их применяют? Ответьте на эти вопросы и узнайте о способах повышения продуктивности и управления своим временем.

1. Приоритетчик

Приоритетчики обладают логическим, реалистическим и критическим мышлением. Они легко концентрируются, ценят свое время и, как видно из названия, сильны в расстановке приоритетов. Рабочее место приоритетчиков минималистично, речь лаконична и даже суха, в деловых письмах часто нет приветствия и прощания, ведь таким людям важна конкретная информация. Приоритетчики легко справятся со сложными задачами в кратчайшие сроки, но завуалированное задание вроде «Этому проекту не хватает перчинки» поставит их в тупик.

Приоритетчику мешают: Неточность или нехватка информации.

Длинные обобщения и абстрактные фразы.

Нечеткие сроки и задания.

Пустой треп и рассказы о личной жизни. Что поможет стать продуктивнее: Простые, но эффективные канцелярские принадлежности, например блокнот с отрывными листами, чтобы быстро передать записку, или стикеры, чтобы моментально прикрепить рядом заметку с внезапно возникшей идеей.

Приложения, которые позволяют следить за ежедневными задачами и долгосрочными целями (например, 42Goals, Wunderlist), таймеры, техники планирования, связанные с точными сроками (Moosti).

Список дел с конкретными задачами и сроками.

2. Плановик

Последовательность, организованность и внимание к деталям — вот основные качества плановиков. В этом они похожи на приоритетчиков. Плановики составляют подробные планы и графики, могут записать уже выполненную задачу в список, только чтобы ее вычеркнуть. Они всегда читают сноски, видят опечатки и недочеты. На рабочем месте плановика нет ничего лишнего, каждая вещь выполняет свою функцию. Плановик стремится сообщить полную информацию, поэтому часто использует сложные и длинные предложения.

Плановику мешают: Нарушение сроков, опоздания.

Отсутствие четкого алгоритма действий.

«Вода» в текстах, ошибки и опечатки.

Недоделанная работа, сорванные планы, отмена задания. Что поможет стать продуктивнее: Папки, органайзеры, стикеры, закладки, ведение картотеки и каталогов.

Приложения и программы, позволяющие структурировать информацию, следить за сроками и изменениями в работе (Toodledo, HabitForge, Objectiveli).

Заранее составленные маршруты, подробный список дел, умение распознавать, какие детали не стоят большого внимания.

3. Организатор

Организаторы — активные и эмоциональные люди. Они очень общительны, любят рассказывать истории, их язык богатый и яркий. Организаторы обладают хорошей интуицией, талантом убеждения и самопрезентации, тонко чувствуют потребности клиентов. Они решают задачи по мере их поступления, часто доверяют своим ощущениям, а не прибегают к подробному анализу фактов. Могут работать как в команде, так и в одиночестве, но общение с другими для них очень важно. На рабочем месте организаторов можно увидеть фотографии, памятные вещички, украшения.

Организаторам мешают: Сухая информация, тексты с обилием сносок и цифр.

Монотонная работа.

Отсутствие общения или обратной связи.

Категоричность суждений других.

Отсутствие поощрения, признания. Что поможет стать продуктивнее: Вещи, приятные для глаз и рук, например красивые ежедневники с качественной бумагой, цветные ручки и маркеры, стильные колонки и мышка.

Мессенджеры, поддерживающие видеозвонки (Skype, WhatsApp).

Приложения, помогающие сконцентрироваться, синхронизировать и не терять информацию, делиться с другими (focus@will, stickK, Redbooth).

4. Визуализатор

Визуализаторы обладают тем самым нестандартным мышлением. Они легко решают сложные задачи и выполняют несколько дел одновременно. Рабочее место визуализаторов полностью подстроено под них самих. То, что другим кажется хаосом, для них упорядоченная система. Они эрудированны, любят учиться. Интуиция и спонтанность — это про визуализаторов, они часто становятся «первооткрывателями». Такие люди видят неочевидное и совмещают несовместимое. Они могут отклониться от графика или отвлечься от работы над одним проектом ради другого, идея которого появилась внезапно.

Визуализатору мешают: Монотонность и рутина.

Четкие рамки и условия.

Консерватизм и узкие задачи.

Вероятность потеряться в созданном им же хаосе. Что поможет стать продуктивнее: Большие блокноты и тетради с нелинованными страницами, разноцветные ручки, маркерные и пробковые доски, чтобы все было на виду и не терялось.

Приложения и программы, которые могут вместить огромный поток сознания и в которых есть возможность прикреплять рисунки, графики, фото, создавать ментальные карты; а также, наоборот, простые инструменты, чтобы не отвлекаться (Lifetick, ZenPen).

Расстановка приоритетов и тренировка внимания.

5. Что дальше?

Попытайтесь понять, что больше всего отвлекает вас от работы, а что, напротив, помогает сконцентрироваться. Не надейтесь на успех техник тайм-менеджмента и повышения продуктивности, если они совершенно не подходят вашей природе. Если вы узнали себя в нескольких описаниях, это нормально. Ваш тип продуктивности может быть смешанным. Используйте разные инструменты, подходящие вам, совмещайте их. В конечном итоге вы найдете идеальный стиль работы и отдыха.

Поделитесь в комментариях результатами и ощущениями. В каких описаниях вы узнали себя?