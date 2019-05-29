Мы разделили всех родителей на 6 типов, и некоторые из них ежедневно проверяют нас на прочность

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Иногда наблюдать за взрослыми на детских площадках и праздниках даже интереснее, чем за детьми. На лицах у одних родителей написано: «Когда же все это кончится?»; у других: «Мой-то лучше всех! Пусть полюбуются!»; у третьих: «Куда я вообще попал и что происходит?»

Мы в AdMe.ru составили ироничное описание 6 типов родителей. Представители каждого из них периодически встречаются всем нам. Вы наверняка узнаете своих знакомых, а может быть, и себя. Отнеситесь к нашей типологии с юмором и пониманием того, что идеальных родителей, как и идеальных детей, не бывает.

Тип № 1: Родитель «Сам себе режиссер»

«Я всегда с собой беру видеокамеру» — девиз этих родителей. Зачастую они довольно милые люди, во всем замечающие красоту. Например, в том, как живописно их карапуз размазал по лицу кашу. Странички в соцсетях переполнены фотографиями малыша. Вот его первая улыбка, первый шаг, первый чих. Конечно, такие мамы и папы стремятся запечатлеть все выступления своего чада, все детские праздники в саду и в школе. Другие родители в это время вынуждены лицезреть спины этих режиссеров, загораживающих обзор, и слушать их громкие команды. Любимая фраза: «Так, мальчик, подвинься! Солнышко мое, давай, улыбнись в камеру!»

Обычно мамы выкладывают фотографии своих детей в соцсети и подписывают: «Нам полгодика», «Наши первые шаги» и т. д. Но сегодня я зашла на страницу к одной женщине и увидела, что она выставила фотографию своего взрослого сына в военной форме и подписала: «Мы пошли в армию». Psycho007 / Pikabu

Тип № 2: Родитель «Меня здесь нет»

Такие мамы или папы физически находятся рядом с ребенком, но их мысли где-то далеко. Часто зависают в гаджетах и потому долго не замечают, что их чадо кого-то обижает или само кем-то обижено, пока не услышат громкий вопль. Полноценно уделять внимание маленькому человеку им мешает то ли лень, то ли отсутствие психического ресурса. Дети таких родителей потом говорят, что они росли как трава. Зато самостоятельности этим детям не занимать. Любимая фраза: «Ну что опять случилось? Вот тебе мультик на телефоне, дай мне посидеть спокойно».

Идет мне сегодня с утра навстречу киндер с мамой в детсад. Кругом лужи. Передо мной 2 человека идут, а он подбегает специально и прыгает в лужу, чтобы их обрызгало. Мама ноль реакции. Ребенок подбегает ко мне, прыгает и смотрит на меня. Я ругаться не стала, я просто прыгнула в лужу в ответ. Результат — довольная я, орущий грязный ребенок и красная от злости мама. Smykse / Pikabu

Тип № 3: Родитель-советчик

Они знают все лучше всех: чем кормить, лечить, как одевать и так далее, причем готовы применить эти знания не только к собственным детям, но и к чужим. Мамы-советчицы — завсегдатаи мамских форумов и активные комментаторы любых новостей, касающихся детей. Некоторые из этих родителей опираются на опыт предыдущих поколений и считают, что надо растить детей так, как деды учили. Другие, наоборот, тщательно изучают труды современных детских психологов. Объединяет их сила убежденности в своей правоте. Любимая фраза: «Вы все неправильно делаете. Вот так надо».

У дочки режутся сразу 4 зуба, десна кровоточит, она, бедная, плачет ночами. И вот свекровь пришла, говорит: «Ребенок у вас беспокойный, потому что это демоны или глисты! Нужно взять свое свадебное платье, пописать на подол и завернуть ребенка! Пусть всю ночь так проспит! И все пройдет». А я-то, дура, нурофен даю и десна мажу гелем. SuNcheeZZZ / Pikabu

Тип № 4: Родитель-незнайка

В отличие от «советчика», этот тип родителя, наоборот, ничего сам не знает, а потому они вместе — идеальная пара. «Незнайки» сидят на родительских собраниях с растерянным видом, наивно удивляются школьным нововведениям и робко просят у других родителей помощи. Зачастую их дети опаздывают, не знают домашних заданий и вечно забывают дома учебные принадлежности. Любимые фразы: «А вы не подскажете...»; «Да ладно? Я и не знал».

Моему отцу 45 лет, и сейчас он получает второе высшее образование. После школы он пошел в армию, а после сразу устроился на работу водителем. И вот недавно я спросил, что же его сподвигло его после 30 лет поступить в университет. Оказывается, когда мне было 7-8 лет, я постоянно задавал вопросы обо всем на свете. Однажды отец не выдержал: «Да я-то откуда знаю?!» На это я с гордостью ответил: «Ведь ты мой папа, ты самый умный человек». Отца настолько растрогали эти слова, что он пересилил страх и все-таки поступил в университет, чтобы подтвердить мне, что он действительно самый умный. 2poy / Pikabu

Тип № 5: Родитель-говорун

Обычно это мамы, которые заваливают родительские чаты десятками сообщений в день. Они не всегда нуждаются в советах, как «незнайки», и не обязательно навязывают свое мнение, как «советчики», но страстно любят пообщаться. Предметом обсуждения может стать что угодно: от маленького прыщика, выскочившего у дитятка, до места проведения выпускного (когда до выпускного еще год). Большинство других родителей зачастую просто игнорируют этот словесный поток, чем иногда обижают «говорунов». Любимая фраза: «А что вы думаете про...?»

«Обожаю» родительский чат в ватсапе. Где еще я могу прочитать 74 сообщения про обрезание мальчиков? Причем в подробностях, начиная с того, у какого хирурга какие расценки, заканчивая тем, насколько результат нравится маме. Или эмоциональные разборки мам, чей ребенок драчун и кого он стукнул. А тема того, чей ребенок кашляет и заражает остальных деток, вообще хит обсуждений. Сегодня я скрепя сердце покинула свою детсадовскую группу. Но вздрагивать при звуке оповещения ватсапа я буду еще долго. Nayama / Pikabu

Тип № 6: Родитель-скандалист

Этот тип любит начать знакомство с воспитателем, учителем или другим родителем со скандала. То ли это убежденность в том, что уважать будут только за силу и громкий голос, то ли просто желание привлечь внимание. «Скандалисту» везде мерещится презрение или угроза его ребенку. Ребенка они тоже настраивают вести себя по-боевому. К сожалению, эти мамы и папы не понимают, что лишь ухудшают отношение к себе и своему отпрыску истеричным поведением. Любимые фразы: «Я буду жаловаться!»; «Это возмутительно!»

Родительское собрание в школе. В конце наступил бенефис одной молодой мамы. Она начала эмоционально голосить о том, что «Вы (в адрес классного руководителя) детей никуда не возите! Вот у сестры дочка на майские в Питер с классом едет!». Другие родители тоже начали кивать. Классный руководитель ответила: «Ну что ж, идея хорошая. Я тогда поищу гостиницу, перевозчика и вскоре озвучу вам бюджет поездки». И тут эта мама: «Секундочку! Я вообще думала, что дети на экскурсии должны ездить за счет школьного бюджета». Занавес. torvald91 / Pikabu

Бонус: памятка для родителей на детских футбольных соревнованиях (которая пригодится и в других ситуациях)

«Пожалуйста, помните: 1) они дети 2) это игра 3) тренеры — волонтеры 4) судьи — люди 5) это не мировой чемпионат».

Узнали ли вы себя или знакомых в этих описаниях? Захотелось ли вам скорректировать свое родительское поведение? Делитесь в комментариях.