Мужчина рассказал, каково это — жить с женщиной, у которой маниакальная боязнь микробов
Гермофобия — это боязнь микробов, навязчивый страх загрязнения ими через прикосновения к окружающим предметам. Таким расстройством страдали Никола Тесла, Говард Хьюз, Джоан Кроуфорд, Фридрих Ницше, Артур Шопенгауэр, Владимир Маяковский.
Проявление гермофобии было показано в некоторых фильмах, например в трагикомедии «Лучше не бывает» (1997). Главный герой киноленты, которого играет Джек Николсон, постоянно моет руки, используя при этом один кусок мыла не более одного раза. На самом деле это кино не дает полного понимания, каково это — быть гермофобом или жить с ним. Действительность намного, намного ужаснее.
Пользователь Reddit под ником Misofobeeuh не так давно рассказал о последних годах жизни со своей женой, у которой отмечена постоянная непрекращающаяся боязнь микробов. Парень в подробностях расписал все правила, которые действуют в их доме. Мы в AdMe.ru ознакомились с ними, отчего нам стало не по себе: мы и не предполагали, что эта болезнь проявляется в таком маниакальном стремлении к чистоте. Вот что написал отчаявшийся мужчина.
Супруги вместе уже 11 лет, 8 из них — в официальном браке. У них 2 детей: 2-летний мальчик и 5-летняя девочка. До некоторого времени их семейные отношения складывались относительно хорошо, хотя женщина уже тогда была очень чистоплотной.
Она работала администратором в отеле, и иногда ей приходилось отправлять в стирку полотенца для гостей. И в один из таких дней она подхватила стафилококковую инфекцию. Ее пришлось госпитализировать, чтобы вылечиться.
После этого его жене пришлось еще 30 дней принимать антибиотики. С того момента ее тревога и страх перед инфекцией стали неуклонно расти. И годы спустя у женщины была диагностирована гермофобия — страх микробов, причем до того навязчивый, что она всячески избегала прикасаться к любым поверхностям. В связи с этим жена придумала ряд правил, которым всем вокруг, в особенности ее мужу, нужно было следовать.
Вот стандартный порядок действий мужчины при ведении домашнего хозяйства:
- "Если я дотрагиваюсь до выключателя, мне нужно вымыть руки.
- Если я коснусь дверной ручки, мне нужно вымыть руки.
- Если я иду в гараж, то по возвращении мне нужно принять душ. И только потом я смогу сесть или еще что-нибудь сделать.
- Если я касаюсь ее пижамы или полотенец, то мне нужно принять душ.
- Если я или наши дети даже просто зайдем в ванную комнату для гостей, то нам нужно будет принять душ.
- Мне запрещено пользоваться туалетом в главной ванной комнате (он только для нее).
- Она каждый день закрывает свой туалет. И требует, чтобы я протирал унитаз 3 дезинфицирующими салфетками определенной марки (одной салфеткой — сидушку, другой — нижнюю часть унитаза, третьей — бачок). А еще после этого я немедленно должен принять душ.
- Если она случайно прольет на пол воду, а я не замечу и наступлю на нее, то я должен протереть все места на полу, куда я наступал мокрыми ногами.
- Она ежедневно меняет целую гору пижам. Дело в том, что она переодевается после каждого посещения туалета. Потом она моет руки до локтей, а затем лицо. Если вдруг на рубашку или футболку попадает капелька воды, она ее меняет. А если при надевании рубашки она прикоснется ее внешней стороной к своему телу, она возьмет новую рубашку. Если штаны во время переодевания коснутся пола, она и их сменит.
- После душа она использует 6-7 полотенец, отбрасывая половину из них только потому, что они коснулись ее груди.
«Я только на складывание белья и полотенец каждый день трачу час-полтора. Это не учитывая времени, которое у меня уходит на принятие душа».Misofobeeuh
- Если я поменял нижнее белье и случайно задел дверной косяк, когда вхожу в спальню, то мне приходится переодеваться в другую одежду.
- То же самое, если я одеждой коснусь кровати.
- Если я коснусь посудомоечной машины, мне придется мыть руки.
- Если она примет душ и ляжет в постель, то после этого вообще не выйдет из спальни. Иначе сочтет себя грязной — и ей снова придется принимать душ. Это означает, что если она захочет есть или пить, то я должен принести ей.
- Она принимает душ примерно 40 минут. Сначала она моет тело 3-4 раза, а затем голову 2 раза. Наш счет за воду просто огромен.
- Если наш 2-летний сын сделает хоть один шаг за пределы своего манежа, то он должен принять ванну. И только после этого он может лечь в постель. Если я выведу сына на улицу хоть на 1 минуту, по возвращении он обязан принять ванну и только потом имеет право ложиться в постель. Переодевания сына в другую одежду недостаточно, по ее мнению.
«Когда я убираюсь в нашем доме (а я, кстати, совсем не против уборки, если она в меру), то я должен выполнять 16 определенных действий и соблюдать строгую последовательность, иначе все придется повторять заново».Misofobeeuh
Итак, вот 16 пунктов, из которых состоит моя ежедневная уборка:
1. Смени белье.
2. Вымой руки, лицо, руки и переоденься.
3. Продезинфицируй все игрушки на полу и убери их.
4. Подбери всю одежду и сложи в корзины для грязного белья.
5. Продезинфицируй все смесители.
6. Убери в детской ванной комнате.
7. Вынеси мусор из ванной, вымой руки, замени мусорный пакет.
8. Вынеси детский мусор, вымой руки, замени мусорный пакет.
9. Вынеси кухонный мусор, вымой руки, замени мусорный пакет.
10. Отмой гостевую ванную комнату, вымой руки, вынеси мусор, вымой руки, замени мусорный пакет.
11. Прими душ.
12. Положи коврики в стиральную машину.
13. Прими душ.
14. Подмети весь дом в очень особом порядке.
15. Помой полы шваброй в очень особом порядке.
16. Прими душ.
«Я хочу прояснить кое-что: у меня обычно нет проблем с уборкой, но я часто делаю что-то не в том порядке или забываю, допустим, вымыть руки, и она меня ругает. Очень часто мне приходится убирать дом поздно вечером, когда дети уже легли спать. Обычно я этим занимаюсь после полуночи. И конечно же, я буду совершать ошибки, потому что устаю физически и морально».Misofobeeuh
- Если я принесу своей жене воды, мне придется вымыть руки.
- Если во время переодевания я машинально брошу одежду на пол и жена при этом будет находиться рядом, то она сама начнет переодеваться, не скрывая своего недовольства. Просто она считает, что поток воздуха, появившийся при падении моей одежды на пол, принес бактерии на ее одежду.
- Если наша собака выйдет погулять, по приходе она должна принять ванну. А собака часто выходит, потому что жена не закрывает за собой дверь.
- Дело в том, что она не касается дверных ручек. Вообще. Жена использует свою ногу, чтобы открыть дверь, а так как закрывать ногой неудобно, то она просто оставляет ее открытой. Даже тогда, когда уходит из дома.
- Если я выхожу из дома с телефоном, то я не могу принести его обратно в дом, пока не проведу дезинфекцию, которая включает в себя мытье корпуса телефона мыльной водой и протирание спиртом.
- А еще всем членам семьи запрещено заходить в обуви в дом. Совсем".
«Мы так часто ссоримся, потому что она думает, что я дотронулся до нее грязным предметом, когда просто шел по комнате. Когда она одевается, мне по ее просьбе приходится наблюдать за ней и проверять, не коснулась ли она своего тела внешней стороной рубашки. То же самое со штанами.
К нам совсем никто не приходит в гости из-за ее боязни заразиться. К тому же я тот единственный, кто должен убираться везде и все дезинфицировать. Поэтому я даже думать не хочу о проведении какого-либо мероприятия в нашем доме или вечеринки.
И это еще не все моменты, о которых я сейчас вспомнил. Самое сложное для меня — постоянная стирка (3-4 загрузки в день) и частое принятие душа (4-5 раз в день). А однажды я сходил в душ 9 раз за один день! А руки я мою 50 раз в день как минимум. Я уже так истощен, что иногда просто делаю вид, будто принимаю душ или мою руки (если она не видит).
Я мечтаю о том, чтобы прожить хотя бы денек и при этом не чувствовать себя марионеткой на веревочке. Я почти не сплю (ну, около 4-5 часов в среднем), у меня практически нет свободного времени. И дети тут совсем ни при чем.
Мы вместе с женой ходили к семейному психологу. От него я ничего не скрывал и рассказал все как есть. В тот момент моя жена сказала: «Ты можешь уйти в любое время, если не можешь справиться со всем этим». Психолог от этого лишился дара речи, а потом спросил, правда ли все это. В ответ жена просто отвернулась и вышла. А уже дома она рассерженно кричала на меня, что я подставил ее, переложив всю вину на нее. И тут же отменила все последующие консультации.
Напоследок я хочу сказать кое-что. До того как мою жену одолел этот неукротимый страх заражения, у нас были прекрасные отношения. Мы любили друг друга и чувствовали, что хотим быть вместе всю жизнь. И я до сих пор люблю ее и хочу как-то помочь ей. Последние 3 года — худшие в моей жизни, я истощен физически и морально. Я много раз думал о том, чтобы уйти от нее, но боюсь, что это плохо отразится на наших детях. К тому же мы купили огромный дом и вложили в него огромные деньги... Не хочется все это потерять.
А, и моя жена отказывается принимать лекарства от своего расстройства. Хотя я и не виню ее в этом, так как большинство из опробованных средств не помогли ей".Misofobeeuh
В завершение мужчина добавил, что их дети принимают ванну 1 раз в день (иногда в 2 дня). В целом они не делают всего того, что выполняет их отец.
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Этот пост поднялся в топ Reddit, под ним оставили комментарии более 3 тыс. пользователей. И все они оказались едины в своем мнении: супругам нужно как можно скорее обращаться за психологической помощью к специалистам.
Читая все эти правила, наша челюсть отвисала все ниже и ниже. Никогда бы не подумали, что гермофобия настолько усложняет жизнь как самого больного, так и его близких людей. А вы что думаете об этом случае?
Фото на превью Misofobeeuh / reddit