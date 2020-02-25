Мужчина рассказал, каково это — жить с женщиной, у которой маниакальная боязнь микробов

«Мы так часто ссоримся, потому что она думает, что я дотронулся до нее грязным предметом, когда просто шел по комнате. Когда она одевается, мне по ее просьбе приходится наблюдать за ней и проверять, не коснулась ли она своего тела внешней стороной рубашки. То же самое со штанами.

К нам совсем никто не приходит в гости из-за ее боязни заразиться. К тому же я тот единственный, кто должен убираться везде и все дезинфицировать. Поэтому я даже думать не хочу о проведении какого-либо мероприятия в нашем доме или вечеринки.

И это еще не все моменты, о которых я сейчас вспомнил. Самое сложное для меня — постоянная стирка (3-4 загрузки в день) и частое принятие душа (4-5 раз в день). А однажды я сходил в душ 9 раз за один день! А руки я мою 50 раз в день как минимум. Я уже так истощен, что иногда просто делаю вид, будто принимаю душ или мою руки (если она не видит).

Я мечтаю о том, чтобы прожить хотя бы денек и при этом не чувствовать себя марионеткой на веревочке. Я почти не сплю (ну, около 4-5 часов в среднем), у меня практически нет свободного времени. И дети тут совсем ни при чем.

Мы вместе с женой ходили к семейному психологу. От него я ничего не скрывал и рассказал все как есть. В тот момент моя жена сказала: «Ты можешь уйти в любое время, если не можешь справиться со всем этим». Психолог от этого лишился дара речи, а потом спросил, правда ли все это. В ответ жена просто отвернулась и вышла. А уже дома она рассерженно кричала на меня, что я подставил ее, переложив всю вину на нее. И тут же отменила все последующие консультации.

Напоследок я хочу сказать кое-что. До того как мою жену одолел этот неукротимый страх заражения, у нас были прекрасные отношения. Мы любили друг друга и чувствовали, что хотим быть вместе всю жизнь. И я до сих пор люблю ее и хочу как-то помочь ей. Последние 3 года — худшие в моей жизни, я истощен физически и морально. Я много раз думал о том, чтобы уйти от нее, но боюсь, что это плохо отразится на наших детях. К тому же мы купили огромный дом и вложили в него огромные деньги... Не хочется все это потерять.

А, и моя жена отказывается принимать лекарства от своего расстройства. Хотя я и не виню ее в этом, так как большинство из опробованных средств не помогли ей".