Математик из Нидерландов так крут, что пробуждает тягу к науке одним своим видом

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Мы привыкли представлять школьных учителей-мужчин скучными «ботаниками» в очках, однако они не всегда так выглядят. Доказательство — 28-летний Роберт Лихтвут из Нидерландов: он успевает и детей учить, и путешествовать от Никарагуа до Австралии, и заниматься экстремальными видами спорта вплоть до «вулканического серфинга», и выглядеть на все сто. Посмотрите и убедитесь сами.

Мы в AdMe.ru уже познакомились с образом жизни активного парня и, конечно, вдохновились. Предлагаем вам сделать то же самое.

Листая фото Роберта, многие могут подумать, что его внешность достойна Голливуда.

И это неудивительно, ведь за его плечами не только учительский, но и модельный опыт.

Финансовое образование — в придачу. Ученики на уроках не отвлекаются.

Что делать в свободное от работы время? Идти в поход, конечно!

Природа вдохновляет Роберта. В его инстаграме много великолепных пейзажей.

Стильный даже в дальней дороге: «Может быть, костюм поможет мне попасть в бизнес-класс?»

Он ищет что-то яркое и запоминающееся в каждой поездке.

Впрочем, верблюды для слабаков. Лучше скатиться с... вулкана!

После такого вейкбординг в Никарагуа выглядит просто детской шалостью.

В путешествиях парень не чурается даже не очень приятной работы.

При этом он не забывает о йоге, где бы ни находился. Даже на Большом каньоне в США.

Встать на руки? Запросто!

А как иначе? В пути приходится носить с собой много тяжестей.

Еще учитель, похоже, совсем не боится холода.

Вот почему он всегда в отличной форме.

Сочетать внешнюю и внутреннюю красоту возможно. И в этом плане Роберт — пример для подражания!