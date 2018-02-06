Математик из Нидерландов так крут, что пробуждает тягу к науке одним своим видом
Мы привыкли представлять школьных учителей-мужчин скучными «ботаниками» в очках, однако они не всегда так выглядят. Доказательство — 28-летний Роберт Лихтвут из Нидерландов: он успевает и детей учить, и путешествовать от Никарагуа до Австралии, и заниматься экстремальными видами спорта вплоть до «вулканического серфинга», и выглядеть на все сто. Посмотрите и убедитесь сами.
Мы в AdMe.ru уже познакомились с образом жизни активного парня и, конечно, вдохновились. Предлагаем вам сделать то же самое.
Листая фото Роберта, многие могут подумать, что его внешность достойна Голливуда.
И это неудивительно, ведь за его плечами не только учительский, но и модельный опыт.
Финансовое образование — в придачу. Ученики на уроках не отвлекаются.
Что делать в свободное от работы время? Идти в поход, конечно!
Природа вдохновляет Роберта. В его инстаграме много великолепных пейзажей.
Стильный даже в дальней дороге: «Может быть, костюм поможет мне попасть в бизнес-класс?»
Он ищет что-то яркое и запоминающееся в каждой поездке.
Впрочем, верблюды для слабаков. Лучше скатиться с... вулкана!
После такого вейкбординг в Никарагуа выглядит просто детской шалостью.
В путешествиях парень не чурается даже не очень приятной работы.
При этом он не забывает о йоге, где бы ни находился. Даже на Большом каньоне в США.
Встать на руки? Запросто!
А как иначе? В пути приходится носить с собой много тяжестей.
Еще учитель, похоже, совсем не боится холода.
Вот почему он всегда в отличной форме.
Сочетать внешнюю и внутреннюю красоту возможно. И в этом плане Роберт — пример для подражания!
Фото на превью adventuresofrobertl