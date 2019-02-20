15+ неловких историй, которые вызывают смущение даже спустя годы

Знаменитая модель Крисси Тайген призналась, что вот уже 4 года не может забыть одну постыдную ситуацию. Девушка так и не решилась на откровенность и сказала, что эту историю обнародуют юристы только после ее смерти (от старости, конечно), а пока она запишет данные воспоминания на бумаге, спрячет в конверт и не выдаст эту тайну даже мужу. Крисси спросила в твиттере, хранят ли подобные секреты другие люди, и несколько тысяч смельчаков рассказали о неловких моментах, которые никак не выходят у них из головы. Самые смешные из этих историй ждут вас в статье.