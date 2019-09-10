Люди поделились своими вариантами идеальных вопросов для первого свидания, которые не упоминаются в научных статьях

Самое первое, что я сказала своему нынешнему мужу на первом свидании, было «привет»... и крайне неудачная попытка произнести его имя. Он ответил: «Как ты только что меня назвала?» У меня впервые возникло желание броситься в близлежащий залив в середине февраля. Так что, если у вашего знакомого или знакомой необычное имя, самое правильное, что можно спросить в первую очередь, — как оно правильно произносится. © yallready4this

Спросите, есть ли у человека аллергия на что-либо. На первом свидании я повел девушку в кафе-пекарню и лишь на месте выяснил, что у нее аллергия на глютен. Несмотря на то, что она вела себя мило и спокойно и заказала салат, мне было очень неловко, что я привел ее в одно из худших мест для человека с такой особенностью. Я захотел все исправить и спросил, есть ли глютен в рисе (так как не был уверен в обратном). Она сказала «нет», и я позвал ее в суши-бар... Но когда мы пришли, оказалось, что глютен есть в соевом соусе, а еще у нее аллергия на рыбу. На мой вопрос, почему она сразу не сказала об этом, она ответила, что ей не хотелось расстраивать меня, так как я выглядел очень вдохновленным, когда говорил о суши, хотя на самом деле я всего лишь был рад тому, что вроде бы выяснил ее предпочтения в еде. © minorujco