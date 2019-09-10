Люди поделились своими вариантами идеальных вопросов для первого свидания, которые не упоминаются в научных статьях
Готовясь к свиданию, каждый человек неизбежно задумывается о том, чем можно заполнить пробелы в общении. Ведь обычно, не зная друг друга, бывает достаточно сложно вести себя непринужденно и говорить обо всем, что приходит в голову. Как же сделать разговор не только интересным, но и эффективным с точки зрения изучения характера и внутреннего мира собеседника?
Некоторые люди в таких случаях обращаются к готовым сборникам, созданным психологами, а нас в AdMe.ru заинтересовало обсуждение на Reddit, в котором пользователи как в шутливой, так и в серьезной форме поделились своими оригинальными идеями для вопросов и рассказами о том, как это сработало на их свиданиях.
- «Какое самое большое млекопитающее ты смогла бы вырубить одним ударом?» Поверьте, это находка. Когда я задал этот вопрос своей нынешней жене, она без колебаний ответила: «Белку». А вот когда я спрашивал об этом свою бывшую супругу, она сразу сказала: «Тебя».
- «Какая детская травма проявится в виде твоего неадекватного поведения, когда мы будем проводить больше времени вместе?» © salix620
- Это не столько вопрос, сколько игра, которая поможет лучше узнать друг друга. Предположим, вы сидите в баре или ресторане. Оглядитесь и попробуйте придумать биографии для других сидящих в заведении людей. Это довольно весело, почти сразу снимает напряжение и позволяет понять, находитесь ли вы на одной волне. © -eDgAR-
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«Как думаешь, было бы классно бросить все и жить / путешествовать на парусном судне?» © IsaacAccount
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«Ты женат / замужем?» Когда мы начали встречаться с моей теперь уже женой, я даже понятия не имел, что она все еще замужем, и выяснил это только спустя несколько месяцев совместной жизни. Я думаю, она рассчитывала развестись, не посвящая меня в подробности. © egregiousmonkey
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На нашем первом свидании мы с мужем тоже играли в определенную игру: один из нас называл год, и затем мы оба рассказывали, что на тот момент происходило у нас в жизни. Это отличный способ узнать друг друга! © shhhushnow
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«У тебя есть какие-то огромные долги или кредиты?» Для меня это не то чтобы решающий фактор, но, по-моему, честный ответ на этот вопрос и на логически вытекающие из него («Как много кредитов? На что они взяты? Как долго планируешь выплачивать?») позволяет понять кое-что важное о человеке.
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На мой взгляд, самые важные вопросы — гипотетические. Я считаю, что они лучше всего раскрывают человека и позволяют понять, какие у него приоритеты. Например: «Если бы ты мог отправиться в путешествие в любую точку мира на месяц, не беспокоясь о расходах, то какое это было бы место? Чем бы ты занимался?» © sj5487
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«Что ты любишь делать в свободное время?» Я никогда не спрашиваю о работе. Мне все равно, как и чем люди зарабатывают на жизнь, гораздо важнее, как они развлекаются и в чем их страсть и отдушина. © clit-eastwould
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«Какой твой любимый комплимент?» Это довольно легкий способ завязать беседу, который к тому же настраивает человека на позитивный лад и дает уйму информации о нем.
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Самое первое, что я сказала своему нынешнему мужу на первом свидании, было «привет»... и крайне неудачная попытка произнести его имя. Он ответил: «Как ты только что меня назвала?» У меня впервые возникло желание броситься в близлежащий залив в середине февраля. Так что, если у вашего знакомого или знакомой необычное имя, самое правильное, что можно спросить в первую очередь, — как оно правильно произносится. © yallready4this
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«Твоих родителей вскоре казнят. У тебя есть возможность спасти одного из них. Кого ты выберешь?» А следом можно уточнить любимый вкус мороженого. © jamescweide
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Спросите, есть ли у человека аллергия на что-либо. На первом свидании я повел девушку в кафе-пекарню и лишь на месте выяснил, что у нее аллергия на глютен. Несмотря на то, что она вела себя мило и спокойно и заказала салат, мне было очень неловко, что я привел ее в одно из худших мест для человека с такой особенностью. Я захотел все исправить и спросил, есть ли глютен в рисе (так как не был уверен в обратном). Она сказала «нет», и я позвал ее в суши-бар... Но когда мы пришли, оказалось, что глютен есть в соевом соусе, а еще у нее аллергия на рыбу. На мой вопрос, почему она сразу не сказала об этом, она ответила, что ей не хотелось расстраивать меня, так как я выглядел очень вдохновленным, когда говорил о суши, хотя на самом деле я всего лишь был рад тому, что вроде бы выяснил ее предпочтения в еде. © minorujco
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«Есть ли у тебя привычка ставить пустые упаковки из-под молока обратно в холодильник?» Потому что я не уверен, что в таком случае мы сработаемся, я уже обжигался на этом ранее. © THENAMAZU
Какие еще оригинальные вопросы вы могли бы добавить в этот список? Что они помогут узнать о человеке?