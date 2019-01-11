Когда наступает «возраст счастья» и что на самом деле делает нашу жизнь счастливее

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«Счастье — это когда тебя понимают», — написал герой фильма «Доживем до понедельника». Ответ на вопрос «Что такое счастье?» у каждого свой: для одних людей это семья, для других — возможность самореализации, а кому-то для счастья нужны путешествия. А вот ученые считают, что все мы бываем наиболее счастливы в определенные годы жизни. Да и для счастья, по большому счету, всем нам нужно одно и то же.

Одна из целей AdMe.ru — делать своих читателей хоть чуточку более счастливыми. И мы расскажем, что для этого нужно.

Ханнес Шванд, работающий в Лондонской школе экономики, провел исследование среди 23 161 жителя Германии в возрасте от 17 до 85 лет, попросив оценить степень удовлетворенности людей своей жизнью: первый раз — в период с 1991 по 2002 год, второй раз — 5 лет спустя. На основе ответов ученый создал U-образную кривую, пики которой пришлись на 23 года и 69 лет. А это значит, что именно в этом возрасте люди чувствуют себя наиболее счастливыми.

Почему именно 23 и 69?

Первый «возраст счастья» наступает, когда человеку немного за 20. Именно в этом возрасте люди полностью удовлетворены своим физическим и душевным состоянием и полны ожиданий счастливого будущего. Кроме того, в 23 года люди считают, что удовлетворенность жизнью со временем будет только увеличиваться, однако то же исследование показало, что уровень ожидания превышает реальный уровень счастья в тот или иной период времени примерно на 10 %. То есть люди проживают немногим менее счастливую жизнь, чем представляют в молодости. Нижний же пик счастья приходится на возраст около 50 лет: помимо того, что в этот период жизни человек чувствует себя наиболее одиноким, сюда также добавляется осознание того, что молодость прошла и он находится на пороге старости. А еще люди в этом возрасте больше всего сожалеют об упущенных возможностях. Однако затем наступает примирение со своим возрастом, и «кривая счастья» начинает расти вверх, достигая своего пика в 69 лет.

Второй пик счастья, который человек ощущает на пороге 70-летия, обусловлен несколькими факторами. Во-первых, в этом возрасте люди начинают получать радость от простых вещей и осознавать, насколько они недооценивали их важность раньше. Во-вторых, большинство людей в этом возрасте уже не работают, а значит, стресс, связанный с трудовой деятельностью и понижающий уровень удовлетворенности жизнью, исчезает. Кроме того, у людей появляется больше свободного времени, и они получают возможность тратить его на себя.

Что такое счастье с точки зрения науки?

За ощущение счастья в нашем организме отвечают гормоны. Механизм «доставки» таков: в ответ на какой-то стимул, например объятия с близким человеком, наш организм вырабатывает гормон дофамин, который воздействует на прилежащее ядро в мозге: это особая группа нейронов, которая и несет основную ответственность за ощущение счастья. Дофамин оказывает влияние и на формирование чувства любви, в том числе и материнской. Дофамин вырабатывается даже при воспоминаниях о приятных с точки зрения человека моментах, поэтому они тоже доставляют нам удовольствие. Вопреки распространенному мнению, счастливые люди не здоровее несчастливых. Согласно масштабному исследованию, в котором приняли участие 1 млн женщин, субъективный уровень счастья не влияет на здоровье и продолжительность жизни. На самом деле связь здесь обратная: здоровые люди чувствуют себя более счастливыми, чем те, у кого есть какие-либо заболевания.

Можно ли повысить уровень счастья?

Можно. И сделать это проще, чем кажется. Например, один из мощных триггеров, запускающих механизм счастья, — это помощь окружающим. Исследование показало, что люди, которые делают добрые дела для других 5 раз в неделю в течение 6 недель, становятся более счастливыми. В том же исследовании ученые выяснили, что чем конкретнее цель, тем выше уровень счастья. То есть, чтобы стать более счастливым, нужно помогать кому-то конкретно, а не ставить абстрактные задачи. К примеру, найти дом для бездомного человека гораздо «выгоднее» с точки зрения счастья, чем жертвовать деньги в фонд помощи тем, кто остался без жилья. По мнению профессора Гарвардского университета Дэниела Гилберта, который занимается исследованием механизмов счастья, главное, что нужно для счастливой жизни, — это проводить время с семьей и близкими людьми. Это гораздо важнее, чем деньги, и чуть более важно, чем здоровье. Более того, деньги, потраченные на поход в кино или путешествие, принесут больше счастья, чем покупка вещей, — просто потому, что мы разделяем подобные удовольствия с другими людьми. На самом деле даже улыбка может сделать человека счастливее, и это доказанный факт. Так что улыбайтесь!

А в каком возрасте вы чувствовали себя наиболее счастливым?