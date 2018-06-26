Какие бывают типы начальников и с какой стороны к ним лучше подходить

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Как правило, за свою жизнь человек меняет несколько мест работы и держится на одном месте в среднем 4 или 5 лет. Соответственно, вместе со сменой рабочего места меняются и начальники, которые могут быть совершенно разными — от злостных тиранов и деспотов до тех, кому все безразлично. Как же с ними сработаться? Ответ вы найдете в этой статье.

AdMe.ru готов рассказать вам о самых распространенных характеристиках боссов и способах ужиться с ними.

1. Воин

Характеристика: Уверенный в себе, харизматичный, любит новшества, всегда полон энергии и может очаровать собой всех. Такой человек с самого начала своей карьеры готов идти на риски и вдохновляет собой других, с ним коллектив удачно справляется со сложностями, возникающими в пути. Коллеги для такого человека — конкуренты, а те, кто находится в его подчинении, — это средство для завоевания еще большей власти. За ошибки перед ним придется отвечать по полной, в том числе выслушивать его гнев и терпеть его агрессию. Как с ним работать: Будьте максимально самоуверенны. Ставьте новые цели, достигайте как можно больших высот и максимально впитывайте полезную информацию. Не вступайте в споры, дайте почувствовать, что на вашей стороне профессиональные знания и опыт.

2. Энерджайзер

Характеристика: Такие легко могут заставить поверить в свои идеи, быстро реагируют на все, совершенно свободны в выражении себя. Очень любят говорить и мечтать о планах на будущее. Они с легкостью берутся за все новое, но порой им сложно закончить дело, если сталкиваются с определенными деталями. Как с ним работать: Стоит запомнить, что начальник такого типа считает себя героем, которого постоянно нужно хвалить и превозносить.

Реагировать и выполнять просьбы стоит как можно быстрее, желательно даже раньше, чем он о чем-либо попросит.

3. Оценщик

Характеристика: Любят точность во всем, высокое качество и аккуратность. Предпочитают знать все детали. Большая часть из них — перфекционисты. Подчиненные могут посчитать их слишком требовательными и придичивыми, но это все из-за их педантичности и внимания к мельчайшим деталям, которые, на их взгляд, также должны быть соблюдены и выполнены безупречно. К любому решению подходят с осторожностью и всегда взвешивают все за и против. Как с ним работать: Никогда не допускать никаких опозданий, нарушений делового этикета; если есть дресс-код, то ни в коем случае не выходить за его рамки — словом, лучше соблюдать все правила, установленные начальником.

Если вам предстоит выступать перед начальником со своим проектом либо выполнить какое-то ответственное задание, то вам следует подготовить железные аргументы, сводки, таблицы, чтобы убедить начальника в том, что вы компетентны и вам можно доверять важные дела.

4. Гармонизатор

Характеристика: Для них важны отношения и гармония во всем, поэтому они не очень любят перемены, особенно глобальные. Они всегда выглядят в глазах окружающих добрыми и приятными в общении людьми. Такие начальники всегда чувствуют свою ответственность за то, насколько их подчиненные успешны и счастливы на своем месте. Из-за своей любви к стабильности и постоянству они крайне редко решаются на радикальные перемены. Как с ним работать: Не пытайтесь льстить: это совершенно не тот тип, которому это могло бы понравиться. Скорее он сочтет такое поведение подозрительным и странным.

Хотите стать незаменимым кадром? Тогда возьмите на себя «грязные делишки», которые он не очень любит выполнять, например сообщать другим сотрудникам новость об их увольнении.

5. Монарх

Характеристика: Такой руководитель, если захочет, всегда найдет ошибку в действиях своих подчиненных. Им очень важно то, в какой обстановке они работают, как выглядят и насколько подходящими являются люди вокруг. Такие начальники всегда уверены в том, что они правы, и ничье другое мнение их не сломит. Они спокойно могут применить довольно жесткие санкции в своем коллективе, могут наказать штрафом и даже уволить за какую-либо провинность. Как с ним работать: Не пытайтесь конкурировать с начальником, а лучше советуйтесь с ним, перед тем как принять любое решение, которое может повлиять на весь рабочий процесс.

Не рассчитывайте на то, что с вашим мнением начальник будет считаться: ваши идеи будут замечены и одобрены, только если они будут логичным продолжением его же идей и мыслей.

6. Хамелеон

Характеристика: Такой человек способен менять свое настроение и отношение чаще, чем это возможно представить. Сегодня он может мило с вами беседовать и одобрить все ваши идеи и предложения, а завтра разнести их в пух и прах. Понять причины такого поведения вряд ли кому-то под силу. Да и, наверное, даже не стоит пытаться. Как с ним работать: Необходимо, чтобы приказы и распоряжения отражались документально, ведь завтра он внезапно может кардинально изменить свое решение, а с так называемым «вещественным доказательством» поспорить будет проблематично.

Будьте готовы к манипуляциям, поскольку этот начальник может мастерски изучить ваши слабые места и больные точки и надавить на них при удобном случае.

7. Демонстратор

Характеристика: Руководитель такого типа способен замучить работника и выжать из него все что можно. Своих сотрудников он рассматривает лишь как людей, на фоне которых можно выделиться самому. Проявить инициативу, которая ему не по вкусу, невозможно, потому что она будет зарублена на корню. Такой человек зачастую принимает на работу людей, основываясь не на их квалификации и профессионализме, а на том, насколько человек готов его превозносить, уважать и хвалить. Как с ним работать: Особо не рассчитывайте на то, что у вас получится его впечатлить, лучше просто выполняйте свою работу в максимально превосходной степени, и, быть может, тогда у вас появится небольшой шанс получить одобрение.

Если начальник накричал на вас, то не стоит показывать ему своих эмоций, ни к чему хорошему это точно не приведет.

8. Дилетант

Характеристика: Вероятнее всего, это тот человек, который стал вашим начальником не благодаря своим знаниям и достижениям, а из-за нужных связей. Его некомпетентность и нелогичность решений станут заметны уже с самого начала, несмотря на все его усилия показать себя строгим и мудрым шефом. Часто рядом с таким начальником появляется «тайный самовыдвиженец», готовящийся вместе с коллективом свергнуть дилетанта, который всеми силами пытается удержаться на должности, избавляясь при этом от всех «непокорных» и бунтарей. Как с ним работать: Если хотите «быть вольным» и чтобы ваши руки не были связаны, то поддерживайте во всем своего начальника, будьте его союзником или создавайте видимость такой ситуации.

9. Деспот

Характеристика: Авторитарный стиль управления, очень строг со своими подчиненными, иногда даже чересчур. Вывести его из себя проще простого, ведь он готов взорваться из-за любой мелочи, и уж если это случилось, то лучше иметь под рукой какое-нибудь успокоительное. Такой человек никогда не признает своих промахов, даже если они крайне очевидны, а любая инициатива, исходящая от подчиненных, будет непременно подавлена. Как с ним работать: Если не хотите проиграть в борьбе с таким начальством, то свои эмоции и чувства всегда держите при себе. Оставайтесь спокойными и невозмутимыми, а иначе поражение гарантировано.

Чтобы не прослыть тихоней в его глазах, задавайте вопросы, которые вас интересуют, а не просто просиживайте штаны на коллективных собраниях.

А вам приходилось работать под руководством таких начальников?