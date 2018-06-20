Как уже на собеседовании понять, что вам предлагают работу в филиале ада

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Найти хорошую работу — тот еще квест, и иногда о том, что попал в так себе компанию, догадываешься далеко не сразу. Но есть и определенные признаки, позволяющие понять, что убежать было бы лучше прямо с собеседования. Лиз Эльфман (Liz Elfman), основатель и руководитель кадрового агентства E-Squared, считает, что заметить их не всегда просто, а потому важно прислушиваться к своей интуиции.

AdMe.ru собрал несколько ярких «красных флагов», на которые не мешало бы обратить внимание всем, кто ищет работу и не хочет тратить свое время и силы впустую.

1. Ваш потенциальный начальник задерживается. Очень сильно задерживается

Вы пришли на собеседование точно к назначенному сроку и теперь сидите и ждете. Вы рассмотрели каждую черточку на листьях фикуса, стоящего рядом с вашим креслом, а директора или HR-менеджера все нет. Прошло уже 40 минут, а вы все ждете. Еще через полчаса ситуация не меняется. Сейчас самое лучшее для вас — это встать и уйти. Ваше время в этой компании уже не ценят. Вряд ли что-то изменится, когда они возьмут вас на работу.

2. Вы так и не нашли информацию о компании в интернете

Своего сайта у нее нет, на других она не упоминается. Это уже должно вас насторожить. И потом вдруг вы находите информацию о том, что компания создана и зарегистрирована как юридическое лицо 2 дня назад. Конечно, стоять у истоков какого-нибудь очень прибыльного бизнеса и потом говорить «Я работаю здесь с самого открытия» может быть заманчивой идеей. Но вы точно уверены, что эту компанию ждет успех? И вам совсем-совсем не жаль своего времени на то, чтобы все создавать с нуля?

3. Во время собеседования вам предлагают совсем другую вакансию

Ваше резюме было написано под конкретную желаемую должность. Вы хотите работать только на этой позиции, и ни на какой другой. И собеседование проходит хорошо, но вдруг HR ни с того ни с сего предлагает вам попробовать себя в совершенно другой должности. Как правило, речь идет о позиции ниже, чем та, на которую вы претендовали изначально. Иногда таким способом рекрутеры проверяют мотивацию сотрудников. Или речь может идти совсем о другой ситуации: ваши навыки, указанные в резюме, работодателю подходят, но вашу должность уже кто-то занял. Например, сын маминой подруги. И кто знает, когда теперь он ее освободит.

4. График работы или зарплата — темы, которых рекрутер пытается избегать

Возможно, эта информация даже не была указана в описании вакансии, а возможно, и была, но, когда вы решили уточнить данный вопрос перед подписанием контракта, вам не ответили ничего определенного. Это огромный «красный флаг», на который вы сразу должны обратить внимание. Если вам о чем-то не говорят прямо, значит с этим все не так гладко. Никому не захочется вкалывать за небольшую зарплату и при этом видеть свою семью по паре часов перед сном каждый день. Просто бегите.

5. Вы единственный кандидат, и вас готовы взять сразу

В приемной, кроме вас, никого больше нет, и это немного удивляет. А потом вы заходите в кабинет HR-менеджера, и после короткого обсуждения ваших будущих обязанностей вам уже готовы предложить подписать контракт. Кажется, все складывается просто идеально. И в чем же подвох? Задумайтесь, почему вы — единственный кандидат и почему вам не предлагают дополнительные этапы собеседования (например, с вашим непосредственным начальником). Может быть, на эту должность уже отчаялись кого-то найти? Внимательно прочтите контракт. Может быть, самое страшное написано мелким шрифтом?

6. Вам не предлагают подписать договор

После обсуждения ваших будущих обязанностей и условий труда вы готовы заключить с нанимателем контракт. Но вам не предлагают этого сделать. HR-менеджер просто на словах уверяет, что вы подходите идеально, а контракт якобы должен составить ваш непосредственный начальник, но его сейчас нет на месте. Дальше ситуация может развиваться так: вы исправно ходите на работу почти месяц, но вашего руководителя все так же нет. А потом он появляется, и выясняется, что ему нужен не такой специалист или специалист на другую должность. Но раз вас уже взяли и вы вроде ничего, то вам готовы предложить работу на позиции пониже. Ну и зарплата чуть меньше, конечно же.

7. Должность, которую вам предлагают, очень похожа на «расстрельную»

Да, озвученная на собеседовании зарплата кажется привлекательной. Но когда вам стали зачитывать бесконечный перечень ваших обязанностей, у вас закружилась голова. И это все должен делать один человек? Вероятно, да, и ваш предшественник с этим не справился. Кстати, тут как раз будет уместно спросить, что случилось с сотрудником, который до вас занимал эту должность. Если он лечится от нервного перенапряжения, потому что работы было слишком много, или проходит курс управления гневом, потому что устал отвечать за свои и чужие ошибки перед начальником, то вам определенно пора уходить.

8. Отношения между сотрудниками фамильярные или вас открыто спрашивают, как вы относитесь к романам на рабочем месте

Присмотритесь к людям в компании. Не создается ли у вас впечатление, что нормальные рабочие отношения должны выглядеть немного не так и что всех этих недвусмысленных фразочек начальника в адрес секретарши вроде «Киса, сделай мне кофе» не должно быть в принципе? Конечно, это не значит, что и с вами все будет так же. Но кто даст гарантию, что не будет? Ситуация еще хуже, если вас открыто спрашивают о том, как вы относитесь к романам на рабочем месте или к начальникам-мужчинам, если вы девушка. И все просто ужасно, если такие вопросы задает этот самый начальник-мужчина. Возможно, его изначально не интересовали ваши профессиональные навыки и дальше фото в резюме он просто не смотрел.

9. У вас собеседования с двумя руководителями, и это очень противоречивые собеседования

Вас заранее предупредили, что рекрутинг будет производиться в несколько этапов, и вас это устроило. Но кто мог знать, что ваш непосредственный руководитель и глава компании — настолько разные люди и их требования к соискателю кардинально различаются? Задумайтесь сразу: вы готовы подчиняться двум начальникам, которые будут хотеть от вас совершенно разных вещей? А еще они наверняка не смогут прийти к общему мнению по многим вопросам. Догадываетесь, кто будет нести за это ответственность?

Мы в AdMe.ru считаем, что на собеседовании важно не только замечать всякие странности, но и слушать свой внутренний голос, если он убеждает, что бежать из этого места нужно прямо сейчас. А как думаете вы? Может быть, вам тоже доводилось уже на собеседовании понимать, что работать в этой компании вы не хотите? Расскажите об этом в комментариях.