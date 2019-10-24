Как состояние женщины при беременности влияет на жизнь ее будущего ребенка

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Психологи давно доказали, что все наши проблемы родом из детства. Но однажды ученые взялись исследовать влияние пренатального, или дородового, периода на дальнейшую жизнь человека. И обнаружили факты, которые не только впечатляют, но и дают объяснение тому, что и почему происходит с нами во взрослой жизни.

Мы в AdMe.ru очень заинтересовались этим вопросом. Нам удалось выяснить, что желание изучить память человека до его появления на свет появилось у психологов уже очень давно. И их жажда познания привела к интересным выводам. Однако давайте по порядку. И помните, что в конце статьи вас ждет приятный бонус.

100 лет назад того, кто начал изучать жизнь человека до рождения, предали анафеме. Но времена изменились

Все началось в 1924 году. Отто Ранк (Otto Rank), ученик и коллега Зигмунда Фрейда (Sigmund Freud), заявил, что если устранить последствия родовой травмы, то пациента можно вылечить от невроза. За столь новаторские мысли коллеги изгнали его из Венского психоаналитического сообщества. Однако в 1980-х, когда общество так продвинулось, что психологи стали использовать психоделики для исследования памяти плода, в один и тот же период 3 психиатра (Stanislav Grof, Athanassios Kafkalides и Frank Lake) опубликовали свои исследования. Кое-какие пункты из них обсуждаются, исследуются и используются по сей день: Неродившийся ребенок может получить до рождения позитивную информацию, которая будет способствовать расцвету задатков, заложенных в генах. Но может быть и наоборот: негативная информация затормозит их проявление.

Можно проработать травмы, о которых мы даже не догадываемся. И это ключ для решения многих психических проблем.

Тяжелое эмоциональное состояние матери во время беременности порождает трудности в дальнейшей жизни ребенка

То, что откладывается у ребенка в голове во время нахождения в утробе матери, называют пренатальной, или фетальной, памятью. Больше всего на будущее плода воздействует эмоциональный аспект: психологическое состояние будущей матери влияет на всю дальнейшую жизнь ребенка. Если мать испытывает стресс, уровень кортизола, гормона стресса, повышается в околоплодных водах и оказывает воздействие на развитие ребенка в будущем. Психологи связывают многие наши нынешние состояния с тем, что происходит с матерью и ребенком еще до его рождения: Неврологические расстройства . Депрессия во время беременности не такой уж редкий гость. Замечено, что дети, родившиеся у матерей с депрессией, имели низкую оценку по шкале Апгар и им часто были необходимы реанимационные действия после рождения. Чем более выраженной была депрессия у матери, тем менее спокойным был ребенок. Считается, что такое состояние матери может привести к неврологическим проблемам и психическим расстройствам у детей в будущем.

. Депрессия во время беременности не такой уж редкий гость. Замечено, что дети, родившиеся у матерей с депрессией, имели низкую оценку по шкале Апгар и им часто были необходимы реанимационные действия после рождения. Чем более выраженной была депрессия у матери, тем менее спокойным был ребенок. Считается, что такое состояние матери может привести к неврологическим проблемам и психическим расстройствам у детей в будущем. Ожирение и диабет: исследования показали, что младенцы, матери которых голодали, впоследствии были более подвержены этим заболеваниям гораздо сильнее, чем те, у которых дородовой период прошел в благоприятных условиях.

Когнитивные расстройства. Тревожность не менее частое явление у женщин в положении. Ученые обнаружили, что у детей, матери которых страдали от тревожных расстройств, память хуже, чем у сверстников, им труднее концентрироваться и запоминать информацию. Кроме того, часто наблюдалось нарушение привязанности между матерью и ребенком, особенно у мальчиков.

Тревожность не менее частое явление у женщин в положении. Ученые обнаружили, что у детей, матери которых страдали от тревожных расстройств, память хуже, чем у сверстников, им труднее концентрироваться и запоминать информацию. Кроме того, часто наблюдалось нарушение привязанности между матерью и ребенком, особенно у мальчиков. Сексуальные проблемы. Существует мнение, что если во время беременности мать хотела ребенка другого пола, то в подростковом возрасте он может бессознательно переживать сложности со своей половой самоидентификацией. С началом же половой жизни возможно появление различных проблем (импотенция, фригидность, гомосексуальность).

Существует мнение, что если во время беременности мать хотела ребенка другого пола, то в подростковом возрасте он может бессознательно переживать сложности со своей половой самоидентификацией. С началом же половой жизни возможно появление различных проблем (импотенция, фригидность, гомосексуальность). Заниженная самооценка. Нежеланные дети также могут испытывать трудности во взрослой жизни. Они могут быть пессимистичны, обидчивы, с заниженной самооценкой. Такие люди часто жаждут общественного признания, им трудно чувствовать привязанность, нередко их мучают неврозы.

СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Сильный стресс также оказывает большое влияние на плод, при этом результат зависит от конкретного срока беременности. Например, если стресс был перенесен в 1-м триместре, когда закладывается нервная система плода, то формируется повышенная склонность к шизофрении. Если же стрессовое событие произошло во 2-м или 3-м триместре, то более вероятна склонность к СДВГ.

(синдром дефицита внимания и гиперактивности). Сильный стресс также оказывает большое влияние на плод, при этом результат зависит от конкретного срока беременности. Например, если стресс был перенесен в 1-м триместре, когда закладывается нервная система плода, то формируется повышенная склонность к шизофрении. Если же стрессовое событие произошло во 2-м или 3-м триместре, то более вероятна склонность к СДВГ. Аутизм. Дэвид Беверсдорф (David Beversdorf) долго изучал генетические причины аутизма. Однако позже он исследовал социально-психологические факторы этого явления и неожиданно обнаружил, что во многих случаях матери испытывали сильнейшие стрессы (смерть близких, потеря работы и т. п.). Больше всего влиянию таких стрессов были подвержены еще не рожденные дети (21–32-я недели беременности и особенно период 25–28-й недель).

Некоторые последствия такого рода, как это ни странно, были весьма кстати для наших предков. Например, в мире, полном опасностей, тревожный ребенок был более бдительным, а малыш с быстро переключающимся вниманием (СДВГ) обладал более быстрым моторным развитием. Но в современном мире некоторые из этих изменений могут создавать проблемы для ребенка и его семьи. Разумеется, мы не можем поставить жизнь на паузу, чтобы спокойно и безмятежно прожить 9 месяцев до рождения ребенка. В мире происходит множество событий, которые так или иначе затрагивают нас, в нашей жизни участвуют люди, которые приносят нам печали и радости. Невозможно защититься от всего. Однако в наших силах внимательнее относиться к своему психологическому и физическому состоянию. Мы можем заботиться о себе и оказывать своевременную помощь. Потому что так мы помогаем сохранять здоровье и радость от жизни не только себе, но и будущему поколению.

Бонус: есть и хорошие новости

Пренатальная память является своего рода залогом привязанности ребенка к родившей его женщине. Плод запоминает не только голос матери, но и язык. Еще не рожденные малыши способны различать разные речевые звуки и впоследствии предпочитают родной язык своих матерей. Из этого следует, что процесс овладения языком начинается еще до рождения. Можно предположить, что если мать говорит на 2 языках, то потом ребенку будет легче освоить и второй язык.

Вкусовые пристрастия, формирующиеся у ребенка, зависят от того, чем принято питаться в семье. Амниотическая жидкость, в которой находится ребенок, насыщена вкусами еды, употребляемой матерью. Так как ребенок постоянно глотает эту жидкость, он чувствует вкус пищи. В дальнейшем эти же вкусы малыш ощущает и в материнском молоке, что способствует успешной лактации.

Наблюдения показывают, что матери, у которых сильно изменился рацион до и после рождения ребенка, испытывают трудности в установлении грудного вскармливания. Это может быть одной из причин, почему кормящей матери лучше не садиться на жесткую диету без особых показаний после рождения ребенка, а продолжать питаться как обычно. Все это не значит, что женщина во время беременности должна вдруг начать слушать классическую музыку, к которой равнодушна, и питаться гуакамоле и аргентинскими стейками, а не привычным картофельным пюре с котлетами. Это значит лишь, что неосознанно мы даем нашим детям то, что может помочь им через много-много лет.

А что вы думаете о пренатальной памяти? Может быть, вам известны факты о том, как события в жизни родителей оказали влияние и на вас?