Как состояние женщины при беременности влияет на жизнь ее будущего ребенка
Психологи давно доказали, что все наши проблемы родом из детства. Но однажды ученые взялись исследовать влияние пренатального, или дородового, периода на дальнейшую жизнь человека. И обнаружили факты, которые не только впечатляют, но и дают объяснение тому, что и почему происходит с нами во взрослой жизни.
Мы в AdMe.ru очень заинтересовались этим вопросом. Нам удалось выяснить, что желание изучить память человека до его появления на свет появилось у психологов уже очень давно. И их жажда познания привела к интересным выводам. Однако давайте по порядку. И помните, что в конце статьи вас ждет приятный бонус.
100 лет назад того, кто начал изучать жизнь человека до рождения, предали анафеме. Но времена изменились
Все началось в 1924 году. Отто Ранк (Otto Rank), ученик и коллега Зигмунда Фрейда (Sigmund Freud), заявил, что если устранить последствия родовой травмы, то пациента можно вылечить от невроза. За столь новаторские мысли коллеги изгнали его из Венского психоаналитического сообщества.
Однако в 1980-х, когда общество так продвинулось, что психологи стали использовать психоделики для исследования памяти плода, в один и тот же период 3 психиатра (Stanislav Grof, Athanassios Kafkalides и Frank Lake) опубликовали свои исследования. Кое-какие пункты из них обсуждаются, исследуются и используются по сей день:
- Неродившийся ребенок может получить до рождения позитивную информацию, которая будет способствовать расцвету задатков, заложенных в генах. Но может быть и наоборот: негативная информация затормозит их проявление.
- Можно проработать травмы, о которых мы даже не догадываемся. И это ключ для решения многих психических проблем.
Тяжелое эмоциональное состояние матери во время беременности порождает трудности в дальнейшей жизни ребенка
То, что откладывается у ребенка в голове во время нахождения в утробе матери, называют пренатальной, или фетальной, памятью. Больше всего на будущее плода воздействует эмоциональный аспект: психологическое состояние будущей матери влияет на всю дальнейшую жизнь ребенка. Если мать испытывает стресс, уровень кортизола, гормона стресса, повышается в околоплодных водах и оказывает воздействие на развитие ребенка в будущем.
Психологи связывают многие наши нынешние состояния с тем, что происходит с матерью и ребенком еще до его рождения:
- Неврологические расстройства. Депрессия во время беременности не такой уж редкий гость. Замечено, что дети, родившиеся у матерей с депрессией, имели низкую оценку по шкале Апгар и им часто были необходимы реанимационные действия после рождения. Чем более выраженной была депрессия у матери, тем менее спокойным был ребенок. Считается, что такое состояние матери может привести к неврологическим проблемам и психическим расстройствам у детей в будущем.
- Ожирение и диабет: исследования показали, что младенцы, матери которых голодали, впоследствии были более подвержены этим заболеваниям гораздо сильнее, чем те, у которых дородовой период прошел в благоприятных условиях.
- Когнитивные расстройства. Тревожность не менее частое явление у женщин в положении. Ученые обнаружили, что у детей, матери которых страдали от тревожных расстройств, память хуже, чем у сверстников, им труднее концентрироваться и запоминать информацию. Кроме того, часто наблюдалось нарушение привязанности между матерью и ребенком, особенно у мальчиков.
- Сексуальные проблемы. Существует мнение, что если во время беременности мать хотела ребенка другого пола, то в подростковом возрасте он может бессознательно переживать сложности со своей половой самоидентификацией. С началом же половой жизни возможно появление различных проблем (импотенция, фригидность, гомосексуальность).
- Заниженная самооценка. Нежеланные дети также могут испытывать трудности во взрослой жизни. Они могут быть пессимистичны, обидчивы, с заниженной самооценкой. Такие люди часто жаждут общественного признания, им трудно чувствовать привязанность, нередко их мучают неврозы.
- СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Сильный стресс также оказывает большое влияние на плод, при этом результат зависит от конкретного срока беременности. Например, если стресс был перенесен в 1-м триместре, когда закладывается нервная система плода, то формируется повышенная склонность к шизофрении. Если же стрессовое событие произошло во 2-м или 3-м триместре, то более вероятна склонность к СДВГ.
- Аутизм. Дэвид Беверсдорф (David Beversdorf) долго изучал генетические причины аутизма. Однако позже он исследовал социально-психологические факторы этого явления и неожиданно обнаружил, что во многих случаях матери испытывали сильнейшие стрессы (смерть близких, потеря работы и т. п.). Больше всего влиянию таких стрессов были подвержены еще не рожденные дети (21–32-я недели беременности и особенно период 25–28-й недель).
Некоторые последствия такого рода, как это ни странно, были весьма кстати для наших предков. Например, в мире, полном опасностей, тревожный ребенок был более бдительным, а малыш с быстро переключающимся вниманием (СДВГ) обладал более быстрым моторным развитием. Но в современном мире некоторые из этих изменений могут создавать проблемы для ребенка и его семьи.
Разумеется, мы не можем поставить жизнь на паузу, чтобы спокойно и безмятежно прожить 9 месяцев до рождения ребенка. В мире происходит множество событий, которые так или иначе затрагивают нас, в нашей жизни участвуют люди, которые приносят нам печали и радости. Невозможно защититься от всего.
Однако в наших силах внимательнее относиться к своему психологическому и физическому состоянию. Мы можем заботиться о себе и оказывать своевременную помощь. Потому что так мы помогаем сохранять здоровье и радость от жизни не только себе, но и будущему поколению.
Бонус: есть и хорошие новости
Пренатальная память является своего рода залогом привязанности ребенка к родившей его женщине.
- Плод запоминает не только голос матери, но и язык. Еще не рожденные малыши способны различать разные речевые звуки и впоследствии предпочитают родной язык своих матерей. Из этого следует, что процесс овладения языком начинается еще до рождения. Можно предположить, что если мать говорит на 2 языках, то потом ребенку будет легче освоить и второй язык.
- Вкусовые пристрастия, формирующиеся у ребенка, зависят от того, чем принято питаться в семье. Амниотическая жидкость, в которой находится ребенок, насыщена вкусами еды, употребляемой матерью. Так как ребенок постоянно глотает эту жидкость, он чувствует вкус пищи. В дальнейшем эти же вкусы малыш ощущает и в материнском молоке, что способствует успешной лактации.
- Наблюдения показывают, что матери, у которых сильно изменился рацион до и после рождения ребенка, испытывают трудности в установлении грудного вскармливания. Это может быть одной из причин, почему кормящей матери лучше не садиться на жесткую диету без особых показаний после рождения ребенка, а продолжать питаться как обычно.
Все это не значит, что женщина во время беременности должна вдруг начать слушать классическую музыку, к которой равнодушна, и питаться гуакамоле и аргентинскими стейками, а не привычным картофельным пюре с котлетами. Это значит лишь, что неосознанно мы даем нашим детям то, что может помочь им через много-много лет.
А что вы думаете о пренатальной памяти? Может быть, вам известны факты о том, как события в жизни родителей оказали влияние и на вас?
Иллюстратор Leisan Gabidullina специально для AdMe.ru