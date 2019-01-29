Как реагировать, если чужой ребенок плохо себя ведет

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Многие взрослые не знают, как быть, если в самолете неугомонный малыш пинает спинку кресла, если в детском саду их дочку щипает другая девочка, а сыну не дает покоя задиристый одноклассник. Кто-то предпочитает не вмешиваться («Пусть сами разбираются»), другой выбирает агрессивную тактику («Мамаша, следите за своим ребенком!»).

AdMe.ru нашел золотую середину: вот правила, которые подскажут, как вести себя, если вы столкнулись с грубым или агрессивным поведением посторонних детей.

Правило № 1: Если можно промолчать, промолчите

Если вы недовольны тем, что дети бегают, кричат и шумят, и при этом находитесь в месте, где это допустимо: на детской площадке или в парке, никаких замечаний ни родителям, ни детям делать вы не вправе. Лучше отойти туда, где потише, или стараться не посещать места, которые вас раздражают. Также вы не можете потребовать у другого ребенка уступить вам место в транспорте или освободить качели на детской площадке, потому что ваш долго ждет своей очереди. Максимум, что можно сделать, — мягко попросить, а лучше отвлечь своего ребенка каким-то другим занятием. Да, возможно, покачаться на качелях в этот раз не удастся, но учить детей правилам поведения могут только их собственные родители.

Правило № 2: Начните с родителей ребенка

Если ребенок нарушает социальные нормы: бьет других детей, ломает скамейку, пинает спинку вашего кресла в кино, плюется, кидается камнями, сбрасывает с балкона водяные бомбочки и т. д., вы должны обратиться к его родителям. Используйте «я-сообщения» («я переживаю», «я беспокоюсь»). Разговаривайте спокойно и вежливо, ведь ваша цель — не обвинить кого-то, а добиться сотрудничества и решить проблему вместе. Примеры подходящих фраз: «Не могли бы вы вмешаться?», «Мы без вас не справимся».

Правило № 3: Разговаривайте с чужим ребенком уважительно

В случаях, когда родители отказываются вмешиваться или их нет рядом с ребенком, нужно поговорить с ним самим. Общайтесь с ним так же, как со взрослым: не нужно ругать его или давать оценку его поведению («Только плохие девочки дерутся»). Но вы имеете право сказать, что его поведение доставляет вам или вашему ребенку неудобство или нарушает социальные нормы («Пожалуйста, перестань шуметь, это мешает другим смотреть фильм»). На агрессию по отношению к вашему ребенку твердо и громко скажите, глядя обидчику в глаза: «Я не разрешаю так себя вести со своей дочкой/сыном!» Если ребенок отбирает у вашего игрушку или отталкивает на горке, в конфликт нужно вмешаться, но не для того, чтобы отругать зачинщика. Лучше покажите своим примером, как можно устанавливать правила и договариваться. Если договориться не удалось, лучше уйти: от агрессивного ребенка можно лишь дистанцироваться. Прикасаться к чужим детям нельзя: это может повлечь за собой юридическую ответственность.

Правило № 4: Если речь идет о регулярной агрессии или травле, действуйте решительно

В случаях, когда обидчик в одной группе или классе с вашим ребенком и избежать конфликта не получается, смело вставайте на защиту вашего ребенка. Если обращение к родителям обидчика не помогает, идите дальше: обращайтесь к воспитателю или классному руководителю, пишите заявление на имя директора. Узнайте, какая работа с трудными учениками ведется в вашем садике/школе. Часто такие вопросы разбирают на педсовете школы, и в результате такого ребенка могут направить к психологу, социальному педагогу или на медико-психологическую комиссию. Главное — знать: вы вправе бороться за безопасность и психологический комфорт ваших собственных детей. В тяжелых случаях, когда чужой ребенок нанес вашему травму, вы можете зафиксировать ее в травмпункте и обратиться в суд. До 14-летнего возраста ответственность за ребенка несут его родители, а с 14 лет он в ответе за свои действия сам. В конце хотим привести спорное мнение психолога Ольги Юрковской о детской агрессии. В своем блоге она рассказала историю о том, как ее сына до синяков кусал другой ребенок. «Здесь меня, конечно, кто-то и осудит, но в ситуации, когда те родители и воспитательница не могли на это повлиять, я села на корточки, честно посмотрела этому мелкому в глаза и сказала: „Если ты еще раз дотронешься до моего сына, я возьму вот эти плоскогубцы и все зубы тебе повыдергиваю, чтобы тебе было нечем кусаться“. Других детей он еще кусал после этого, моего — нет. Дошло с первого раза. Я защитила своего сына, выставила четкую и понятную для мелкого границу, что моего ребенка кусать нельзя: я его обижать не позволю. И я не считаю, что это должно было стать психологической травмой, — это нормальное предупреждение о последствиях». Как вы думаете, допустимо ли такое поведение мамы?