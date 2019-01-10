Как распознать первые признаки шизофрении и что делать, если вы столкнулись с этой болезнью

14

50

119.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Шизофрения — одно из самых спорных психиатрических заболеваний. Ее симптомы настолько разнообразны, что ученым сложно понять, единая ли это болезнь или просто совокупность различных синдромов. Обычные же люди часто путают раздвоение личности (как, например, у Билли Миллигана) с шизофренией, однако это совершенно разные недуги. Несмотря на то, что риск заболеть шизофренией есть только у 4–6 человек из тысячи, ее симптомы могут появиться внезапно, поэтому знать о возможных признаках этого опасного заболевания следует каждому.

Мы в AdMe.ru уверены, что каждый человек должен быть осведомлен о подобных заболеваниях, чтобы вовремя распознать их и оказать своевременную помощь себе или близким.

В чем причина шизофрении?

До недавнего времени причины шизофрении оставались для ученых полной загадкой, однако развитие нейробиологии позволило приоткрыть завесу тайны. Согласно данным исследований, основным фактором является генетическая предрасположенность, однако большое значение имеют условия, в которых человек находился в ранние годы жизни — к примеру, психическое или физическое насилие в раннем возрасте увеличивает риск развития болезни. К факторам риска относят низкий социальный статус, бедность, преследование по расовым или иным мотивам, безработица и одиночество. Кроме того, некоторые ученые считают, что вирусные заболевания, перенесенные матерью во время беременности, а также нехватка витаминов тоже могут увеличить риск заболеть шизофренией.

Каковы риски заболеть шизофренией?

Шизофренией страдает 1 % населения мира, то есть примерно 75 млн человек. При этом недуг встречается у 10 % людей, родственникам которых поставлен тот же диагноз. Этому заболеванию примерно одинаково подвержены и мужчины, и женщины, и чаще всего оно настигает человека в молодом возрасте. Мужчины, как правило, заболевают в возрасте от 20 до 28 лет, а женщины — от 26 до 32 лет. Кроме того, чаще всего недуг обнаруживается у городских жителей, при этом интересно, что шизофрения практически не встречается у людей, живущих, что называется, за пределами цивилизации. У людей, больных шизофренией, риск умереть в молодом возрасте в 2–2,5 раза выше, чем у здоровых людей, поскольку этому заболеванию часто сопутствуют, в частности, нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Известно, что люди с шизофренией часто бывают заядлыми курильщиками, что дополнительно уменьшает продолжительность жизни.

Позитивные симптомы шизофрении

Позитивные симптомы имеют настолько необычные и несвойственные нормальной психике проявления, что заметить их может даже неспециалист.

Галлюцинации . Как правило, это слуховые галлюцинации, которые могут проявляться как в виде одного голоса, комментирующего действия больного или отдающего приказы, так и в виде двух или более голосов, ведущих разговор друг с другом (как правило, о «хозяине»). Бывают также зрительные, обонятельные и даже тактильные галлюцинации, когда человек чувствует прикосновения.

. Как правило, это слуховые галлюцинации, которые могут проявляться как в виде одного голоса, комментирующего действия больного или отдающего приказы, так и в виде двух или более голосов, ведущих разговор друг с другом (как правило, о «хозяине»). Бывают также зрительные, обонятельные и даже тактильные галлюцинации, когда человек чувствует прикосновения. Бред . Человек, страдающий шизофренией, может верить, что его преследуют какие-то люди или организации, контролирующие его жизнь посредством радиосигналов, а также страдать, к примеру, бредом величия — то есть находиться в полной уверенности, что он или она является знаменитой исторической личностью, причем этой личностью может быть как ушедший из жизни, так и ныне живущий человек.

. Человек, страдающий шизофренией, может верить, что его преследуют какие-то люди или организации, контролирующие его жизнь посредством радиосигналов, а также страдать, к примеру, бредом величия — то есть находиться в полной уверенности, что он или она является знаменитой исторической личностью, причем этой личностью может быть как ушедший из жизни, так и ныне живущий человек. Деперсонализация . Человек с этим симптомом начинает воспринимать себя как бы со стороны и теряет возможность управлять своими эмоциями и телом. Например, человек может не узнавать свой голос или собственное отражение в зеркале.

. Человек с этим симптомом начинает воспринимать себя как бы со стороны и теряет возможность управлять своими эмоциями и телом. Например, человек может не узнавать свой голос или собственное отражение в зеркале. Дереализация . Этот симптом, как правило, идет рука об руку с деперсонализацией. В таком состоянии окружающий мир кажется ненастоящим или отдаленным, человек нередко находится в состоянии дежавю или жамевю (знакомые места и ситуации кажутся увиденными впервые).

. Этот симптом, как правило, идет рука об руку с деперсонализацией. В таком состоянии окружающий мир кажется ненастоящим или отдаленным, человек нередко находится в состоянии дежавю или жамевю (знакомые места и ситуации кажутся увиденными впервые). Дезорганизация речи и мышления. Для этого симптома характерны обрывистая речь, несвязные и быстро меняющиеся образы. Иногда человек внезапно замолкает, будто теряет мысль.

Негативные симптомы шизофрении

Определить негативные симптомы людям, далеким от психиатрии, бывает довольно сложно, поскольку они могут восприниматься как черты характера человека. Появляться они могут как вследствие позитивных симптомов, так и в результате приема лекарств.

Нарушение абстрактного мышления . Выражается в неспособности мыслить образно. Так, например, если попросить человека объяснить смысл поговорки «лес рубят — щепки летят», он будет трактовать ее буквально.

. Выражается в неспособности мыслить образно. Так, например, если попросить человека объяснить смысл поговорки «лес рубят — щепки летят», он будет трактовать ее буквально. Отсутствие желаний и стремлений . Люди, у которых наблюдается этот симптом, могут не только не хотеть делать что-либо (к примеру, ходить на работу или читать), но и переставать ухаживать за собой и соблюдать правила гигиены.

. Люди, у которых наблюдается этот симптом, могут не только не хотеть делать что-либо (к примеру, ходить на работу или читать), но и переставать ухаживать за собой и соблюдать правила гигиены. Апатия . Человек равнодушен ко всему происходящему, у него ничто не вызывает ни положительных, ни отрицательных эмоций. Этот симптом проявляется также в отсутствии мимики и нарушении жестикуляции. Однако внешнее отсутствие переживаний не всегда означает, что в душе больной не испытывает эмоций: как раз наоборот, иногда они бывают даже более сильными, чем у здоровых людей.

. Человек равнодушен ко всему происходящему, у него ничто не вызывает ни положительных, ни отрицательных эмоций. Этот симптом проявляется также в отсутствии мимики и нарушении жестикуляции. Однако внешнее отсутствие переживаний не всегда означает, что в душе больной не испытывает эмоций: как раз наоборот, иногда они бывают даже более сильными, чем у здоровых людей. Аутизм. Человек с этим симптомом теряет интерес к внешнему миру и погружается в свой собственный внутренний мир. Контакт с окружающими нарушается и может полностью прекратиться, более того, больной может проявлять враждебность. Впрочем, люди, страдающие шизофренией, редко склонны к насилию: иными словами, если человек до болезни не совершал насильственных действий, то он не станет совершать их, будучи больным.

Когда начинать беспокоиться?

Считается, что одним из первых признаков развивающегося заболевания является нарушение гигиенических привычек. Так, к примеру, человек, который чистил зубы дважды в день, начинает делать это только 1 раз, а затем данный ритуал и вовсе перестает быть ежедневным. Кроме того, и само действие замедляется: если до начала развития болезни человек принимал ванну в течение 10–20 минут, то после появления недуга процедура может растягиваться на несколько часов. Также человек может начать проявлять несоответствующие моменту эмоции, например плакать во время радостных событий или смеяться в трагической ситуации. Порой же на начальных стадиях заболевания эмоции могут и вовсе исчезать: некоторые больные могут спокойно смотреть на сцены мучения людей или животных. Иногда начало заболевания сопровождается резкой сменой привычек: к примеру, человек часто посещал различные мероприятия и заводил новые знакомства, а потом вдруг резко стал домоседом и отгородился от людей. Зачастую больные ударяются в религию или мистику, даже если всегда были далеки от подобных вещей. Насторожить должны и резкие перепады настроения. Кроме того, практически у всех больных на начальных стадиях шизофрении мимика становится необычайно активной, появляются непроизвольные подергивания, иногда замедляется моргание.

Как помочь больному шизофренией?

Несмотря на то, что знаний о причинах шизофрении становится все больше, лечение этой болезни направлено на устранение ее симптомов, которые мешают больным жить обычной жизнью. Для их ликвидации людям с этим недугом назначаются различные лекарства — так называемые антипсихотики. К сожалению, о полном излечении речи пока не идет, поэтому шизофрению относят к хроническим заболеваниям, которые требуют терапии на протяжении всей жизни человека. И родственники больных могут помочь своим близким в борьбе с недугом, когда те находятся на их попечении. Людям, ухаживающим за больными шизофренией, необходимо следить за своевременным приемом лекарств, без которых симптомы заболевания вернутся очень скоро. Хорошо, если человек с шизофренией будет посещать группы поддержки для людей с таким же диагнозом. Что делать, если во время пребывания дома у больного начался бред или появились галлюцинации? Не стоит убеждать его в нереальности того, что он видит и слышит, но и соглашаться с ним не следует. Лучше всего сказать, что у вас иное мнение, и немедленно связаться с лечащим врачом или позвонить на линию помощи больным с подобным диагнозом. Стоит помнить, что доброта, терпение и понимание очень важны при контакте с людьми, больными шизофренией.