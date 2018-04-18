7 признаков того, что вы очень привлекательный человек, даже если вы так не думаете

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В жизни каждого бывают такие периоды, когда самооценка падает и сам себе начинаешь казаться абсолютно неинтересным человеком. Именно для профилактики такой «хандры» мы и создали нашу статью о том, что признаки офигенности могут не сразу бросаться в глаза. Не верите? Тогда просто прочтите наш пост.

AdMe.ru собрал для вас доказательства того, что вы привлекательны, даже если вам кажется, что это не так.

1. Когда вы приходите куда-либо, это не остается незамеченным

Если вы пришли на вечеринку и ловите на себе заинтересованные взгляды окружающих, то это как минимум говорит о том, что вас заметили. И вне зависимости от того, подошли к вам знакомиться или нет, вы явно произвели впечатление.

2. Вы любите улыбаться

Позитивный настрой сам по себе очень притягателен. А если вы любите улыбаться и умеете наслаждаться моментом, то будьте уверены, что в глазах противоположного пола вы очень даже лакомый кусочек. Кому интересно общаться с вечно недовольной личностью?

3. Собеседнику ваши недостатки кажутся мнимыми

Если вы решили поделиться с кем-либо сокровенными переживаниями и рассказали, что вас не устраивает в собственной внешности, то ваш собеседник смотрит на вас круглыми глазами: он и понятия не имел, что у вас вообще могут быть какие-то недостатки. К примеру, «слишком» густые волосы или полные губы — как такое вообще может быть недостатком? Но вы при этом искренне считаете, что так оно и есть.

4. У вас есть своя изюминка

Вы уже давно перестали кому-либо подражать и любите себя именно таким, какой вы есть. Яркая индивидуальность привлекает к себе много внимания и явно дает понять собеседнику, что вы знаете, чего хотите от себя и своей жизни. Эти качества добавляют нам привлекательности, вне зависимости от того, как мы выглядим внешне.

5. У вас есть навязчивые поклонники

Стоит вам прийти в клуб, и... Ах да, таких поклонников может быть больше одного. Несмотря на то, что они вам не нравятся, они у вас есть. А у кого-то их нет вообще. Так что только вам решать, как распорядиться таким вниманием. Хотя чаще всего оно просто раздражает.

6. Вам быстро становится скучно

Если вы выпали из жизни по какой-либо причине (болезнь, командировка и так далее), время для вас тянется невыносимо медленно, ведь вы привыкли общаться с большим количеством людей, ходить на свидания, устраивать посиделки с подругами. И даже если вы любите побыть в одиночестве, вынужденная изоляция вам не по душе.

7. Вы часто помогаете окружающим и не терпите лжи в любом ее проявлении

Как это ни странно звучит, но если вы проявляете альтруизм и не терпите лжи, то собеседник находит вас очень даже привлекательным. Ведь с честным человеком намного проще строить серьезные отношения, и можно не бояться, что что-то будет «замалчиваться», а обиды — копиться. Но тут важно помнить о тактичности и некоем ореоле загадочности. Естественно, не стоит вываливать всю свою подноготную на партнера.

Может, у вас есть еще идеи? Как вы думаете, что еще доказывает нашу привлекательность?