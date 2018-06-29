Хотите понять, влюблен ли в вас человек? Обратите внимание на странности, которые происходят с его телом и психикой

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Оказалось, что любовь отличается не только чувством окрыленности и бабочками в животе, но и в целом очень сильно влияет на наше тело: от неуправляемого румянца и повышенного потоотделения до глубоких гормональных и психических изменений. Внешние проявления порой бывают настолько очевидными, что могут выдать влюбленного с головой, даже если он играет в недотрогу и притворяется совершенно незаинтересованным.

Мы в AdMe.ru считаем, что предупрежден — значит вооружен. Познакомившись с приятным человеком, вы сами можете не осознать своих чувств сразу, но остальные физические симптомы уже будут буквально кричать вам об этом. И напротив, изучив эти нюансы, вы сможете приблизительно понять, какие эмоции испытывает к вам другой человек.

7. Гормональный сбой

Учеными уже давно установлено, что причиной сильных чувств является определенный набор гормонов. При единовременном выбросе их в организм человек начинает испытывать влюбленность и страсть, которые он к тому же не может полностью контролировать. Однако мужчины и женщины сталкиваются с разными признаками влюбленности. Вначале их эмоциональные и сексуальные предпочтения совпадают: у мужчин активно вырабатывается окситоцин, за счет чего они становятся более романтичными, нежными и внимательными, а у женщин в ход идет тестостерон, которым как раз и объясняется повышенное сексуальное возбуждение и большее количество сил. Но позже, к сожалению, природа все уравновешивает и возвращает на круги своя, поэтому спустя время гормоны приходят в порядок, женщинам становится мало внимания, а мужчинам — мало ласк.

6. Искажение голоса

Изменения в организме не прекращаются и после того, как стадия «пылкой любви» остается позади. Например, происходит искажение голоса. Согласно одному исследованию, в разговоре с любимыми мужчинами голос женщин ненароком становится более высоким и мягким. В то же время в ходе другого исследования ученые обнаружили, что женщины могут сознательно манипулировать своим голосом, делать его более низким и вибрирующим, чтобы казаться более привлекательными. Но секрет в том, что мужчины подсознательно все-таки предпочитают и тянутся к женщинам, которые говорят с ними высоким, «женственным» голосом, так как это заложено на уровне инстинктов и определяет такую даму как ласковую, кроткую и подходящую для длительных отношений. А вот низкий голос и хрипотца их возбуждают лишь на физическом уровне, так как сигнализируют больше о сексуальной заинтересованности.

5. Неконтролируемый румянец

Девушка или парень вашей мечты входит в помещение, дарит вам короткую ласковую улыбку и проходит мимо. Ничего особенного не произошло, но вы уже чувствуете подступающую к щекам краску, которую не можете контролировать. Современные психологи выяснили, что румянец даже полезен и раскрывает человека с лучшей стороны. Согласно одной из теорий, это естественная реакция на то, что нас вычислили. Психолог Рей Крозье (Ray Crozier), опросив множество респондентов, сделал вывод, что чаще всего это происходит, когда есть опасность вскрытия какой-то личной информации, а не просто в неловких ситуациях. То есть это физиологическая реакция на страх публичной огласки какой-либо тайны. Каким же образом это вызывает симпатию? Все просто: покрасневшее лицо в подобных случаях дает понять окружающим, что вам хочется избежать лишнего внимания, соответственно, мы выглядим более скромными и менее самовлюбленными. А если учесть, что румянец невозможно имитировать, то легко сделать вывод, что это один из немногих признаков честности, находящийся вне всяких подозрений.

4. Кости у мужчин становятся крепче

Хорошие новости для мужчин. Исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что мужчины, находящиеся в стабильных отношениях или браке (особенно после 25 лет), обладают повышенной крепостью костей. Но только при одном условии: если отношения или брак счастливые, а женщина в этих отношениях чуткая и поддерживающая. Во время тестов стало понятно, что, если девушка не отличалась нежностью и любовью, такой особенности в организме ее мужчины зафиксировано не было.

3. Увеличение зрачков

Глаза играют очень важную роль в процессе ухаживания, а их изменения и движения являются одним из самых точных сигналов, передающих настроение в процессе общения влюбленных. Наукой уже доказано, что расширение зрачков зависит не только от освещения, но и от эмоционального возбуждения. Они даже могут стать в 4 раза больше, чем в нормальном состоянии. Именно поэтому люди в паре зачастую так пристально смотрят друг другу в глаза — они просто бессознательно ожидают увидеть именно это изменение, чтобы убедиться в чувствах и положительных эмоциях человека напротив.

2. Болезненные состояния

Растерянность, нервозность, резкая смена настроений, потеря аппетита и общее недомогание также являются физическими последствиями ранней влюбленности. То есть, проще говоря, тело таким образом дает понять наверняка, что на вас нахлынули действительно сильные чувства, а не просто легкая увлеченность, которой такие страдания не свойственны. Одной из причин таких проявлений может являться гормон стресса кортизол, который начинает вести в организме активную жизнь, когда человек влюбляется, ведь это огромный стресс и море переживаний. Например, известно, что из-за него могут сжиматься кровеносные сосуды в желудке, вследствие чего и появляется тошнота. Как правило, все эти неприятные симптомы проходят со временем, когда отношения становятся более надежными и остается меньше неопределенностей. Но порой они все-таки могут вернуться вновь — на свадьбе или когда в отношениях что-то не ладится.

1. Суперспособности, или «истерическая сила»

Вы наверняка не раз слышали истории о том, как в экстренных ситуациях люди делали невозможное: как матери голыми руками поднимали целые машины, под которыми оказался ребенок, или сами дети вдруг проявляли завидную смекалку, чтобы избежать опасности. Все дело в том, что сочетание глубокой любви и животного страха порой буквально награждает нас сверхспособностями. И случается это не только с родителями, но и с безумно влюбленными людьми. А благодарить за это нужно активно вырабатываемый во время влюбленности окситоцин, который увеличивает толерантность к физической боли. Именно поэтому людям, переживающим это прекрасное и сильное чувство, нередко кажется, что в определенный, пиковый момент они могут достать звезду с неба, свернуть горы и положить весь мир к ногам любимого человека.