Мы думаем, что полностью контролируем свое тело, но есть функции, которые нам неподвластны

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Человеческое тело — сложный и отлаженный механизм, который сам знает, какую функцию включить в нужный момент. И есть среди них такие, которыми человек управлять не способен, они «активируются» без нашего на то согласия, и нам только остается покорно выполнять команду мозга. Мы имеем в виду защитные функции, такие как кашель, потоотделение, дрожь, а также до конца не изученные явления: зевота, мурашки и др.

AdMe.ru собрал 10 самых важных и необычных функций нашего тела, над которыми мы не имеем власти.

Дрожь

Человек может дрожать не только когда замерзает, но и при испуге, сильном стрессе или болезни. И контролировать этот процесс никому не под силу, так как это безусловный рефлекс организма. Например, когда человеку холодно, непроизвольные сокращения мышц выделяют тепло и таким образом организм согревается. Кстати, температура кожи в результате таких непроизвольных сокращений может подняться на 2−3 °С. Отметим, что при эмоциональном перенапряжении организм также может реагировать дрожью, это своеобразная подготовка к дальнейшему действию — нападению, защите или бегству.

Покраснение кожи

Наверное, нет в мире человека, который никогда не краснел. Непроизвольное покраснение лица проявляется, когда человек испытывает стыд, смущение, гнев или из-за физиологических причин. Также нередко краснеют честные люди, когда им приходится лгать. А происходят все это из-за увеличения притока крови к очень тонким капиллярам, которые расположены в поверхностных слоях кожи и в обычном состоянии незаметны. Стоит отметить, что это явление больше социальное — человек краснеет только в присутствии других людей.

Урчание в животе

Представьте ситуацию: экзамен, нервное напряжение, не успел позавтракать, громкое урчание в полной тишине. Знакомо, да? В 90 % случаев характерный шум возникает по причине голода. В остальных случаях виноваты различные нарушения в работе системы ЖКТ. Отметим, что независимо от наличия пищи в желудке мускулатура сокращается. И если в желудке нет еды, то находящиеся в нем газы, воздух и соляная кислота взаимодействуют друг с другом, создавая разные шумы, похожие на бульканье и урчание. Когда в желудке находится пища, она гасит звук, прижимаясь к стенкам.

Чихание

Чихание — это защитный рефлекс человека, благодаря которому из верхних дыхательных путей путем резкого выдоха удаляются пыль, слизь и другие раздражающие агенты. Несмотря на то что это безусловный, то есть врожденный рефлекс, большинство людей умеют чихание сдерживать. Для этого можно просто стиснуть зубы, или на 10−20 секунд широко открыть глаза, или потереть переносицу. Кстати, а вы знали, что при чихании скорость прохождения воздуха наружу на уровне голосовой щели достигает 50−120 м/с?

Зевота

Зевота — безусловный рефлекс, загадка, которую ученые давно пытаются разгадать. Мы зеваем, когда устали, хотим спать или когда нам просто скучно. Есть несколько версий, почему наш «организм» зевает, когда нам не хватает кислорода, когда нужно взбудоражить нервную систему (если нам скучно, например) либо когда нам становится жарко. А еще зевота — заразительный процесс. Многие, даже когда читают слово «зевота» или смотрят на фото с зевающими людьми, неосознанно зевают. Кстати, напишите в комментариях, сколько раз вы зевнули, пока читали предыдущий абзац. И еще: вы знали, что в 1888 году официально зафиксировали самое долгое зевание? Согласно Книге рекордов Гиннесса, некий доктор Ли заявил о случае, когда 15-летняя девушка непрерывно зевала в течение 5 недель.

Кашель

Кашель — это безусловный рефлекс, при помощи которого организм очищает дыхательные пути от чужеродных тел или мокроты. Кашель сдерживать практически невозможно, и это хорошо, ведь наше тело таким образом пытается избавиться от дыма, пыли, слизи, патогенных микробов. Кашель можно только облегчить, используя медикаменты или народные средства. Кстати, редкий кашель — это нормальное явление. Почти каждый человек рефлекторно прочищает горло 5−6 раз в день.

Гусиная кожа (мурашки)

Мурашки на коже (или гусиная кожа) образуются из-за сокращения мускулатуры волосяных фолликул. Когда организм испытывает холод, испуг, восхищение или в случае сексуального возбуждения мышцы фолликулов сокращаются и поднимают волоски на теле организма. Этот рудиментарный рефлекс, который неподвластен человеку, потерял для людей практический смысл. Ведь он возникает, чтобы согреть тело (мы согреваемся одеждой), либо в случае опасности (эта функция практична в животном мире, а нашими взъерошенными волосиками мы вряд ли кого-то напугаем). Кстати, пилоэрекция — так по-научному называют возникновение мурашек — проявляется у 50 % людей в момент, когда они слушают любимую музыку. Подробнее мы писали об этом здесь.

Потоотделение

Выделение пота — одна из важнейших функций организма, которая срабатывает при перегревании тела. Организм таким способом выделяет влагу, которая испаряется с поверхности кожного покрова, понижая тем самым температуру тела. Также мы потеем при физической нагрузке, стрессе, лишнем весе или различных заболеваниях. Кстати, потоотделение в стрессовой ситуации наблюдается у людей, которые по жизни чрезмерно эмоциональны и легко возбуждаемы. А вы знали, что пот состоит на 99 % из воды, а остальное — это соли, органические соединения и кислоты? «Отключить» выделение пота человек не может, но может его уменьшить. Для этого нужно уменьшить потребление кофеина, отказаться от острой и горячей пищи и алкоголя, носить качественную одежду и пользоваться косметическими средствами.

Икота

Икота — это непроизвольное кратковременное нарушение дыхания. Она возникает из-за сокращений диафрагмы и межреберных мышц, которые напоминают спонтанные вдохи с одновременным закрытием надгортанником дыхательных путей. Вдохи при икоте похожи на кратковременное удушье. А издаваемый звук является следствием резкого закрывания голосовой щели. Интересно, что контролировать этот процесс мы не можем, а вот имитировать икоту вполне способны. Вот попробуйте прямо сейчас! Икота чаще всего возникает из-за переедания. Резко ее остановить нельзя, но можно постепенно свести икоту на нет. Для этого выпейте холодной воды или наберите ее в рот и, задержав дыхание, глотайте воду по чуть-чуть. Кстати, вы знаете, что в США жил мужчина по имени Чарльз Осборн, который непрерывно икал в течение 68 лет? При этом он вел привычный образ жизни и умер в 97 лет. К слову, икота у Осборна прекратилась, когда ему было 96.

Потягивание

Это одна из наиболее контролируемых функций нашего тела, которая тем не менее почти всегда возникает спонтанно. Во время потягивания мы подготавливаем наши мышцы к физическим нагрузкам. Именно поэтому мы так сладко потягиваемся после сна, при этом «будим» мышцы, которые всю ночь были неподвижны, а заодно улучшаем свое настроение. Кстати, израильские ученые доказали, что резкое пробуждение человека после сна так же негативно сказывается на здоровье, как и хронический недосып. Поэтому после пробуждения давайте себе немного времени на валяние в постели и не забывайте потягиваться.

Почти все вышеперечисленные функции человеческого организма имеют крайне важное значение для нормальной жизнедеятельности. И, по правде говоря, пытаться сдерживать их не стоит: наше тело лучше нас знает, что ему нужно в определенный момент. Кстати, расскажите, какие способы вы используете, чтобы остановить икоту или предотвратить чихание.