Мы узнали мнение француженок, должна ли женщина платить за себя на первом свидании

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По опросу журнала Psychologies, больше половины россиян считает, что счет в ресторане должен оплатить мужчина. И всего 14 % опрошенных не видят ничего плохого в разделении суммы пополам. В Европе, где правит феминизм, иной взгляд на вещи. И женщины относятся к вопросу по-другому.

AdMe.ru поговорил с 9 француженками и узнал, кто, по их мнению, должен платить на первом свидании и как правильнее выстраивать финансовые отношения в паре.

Нина, журналист

На мой взгляд, нет никаких правил. Неважно, мужчина ли платит или женщина, всегда приятно быть приглашенным. Если мужчина хочет показать себя джентльменом, он оплачивает счет. В более молодые годы я считала это нормальным, потому что была студенткой с ограниченным бюджетом. Но сейчас такое джентльменство — это одна из причин, побуждающих меня отказаться от встречи. Более того, я настолько стремлюсь к равенству, что, когда у меня нет лишних денег, мне легче вовсе не идти на встречу, нежели принять приглашение от молодого человека. Что касается распределения финансов в паре, то лично мне нравится идея зарабатывать столько же денег, сколько и мой партнер, иметь возможность содержать семью на равных условиях. Равенство полов означает, что каждый свободен в действиях и выборе. Поэтому, если я смогу позволить себе участвовать в семейном бюджете, я сделаю это с удовольствием.

Элен, студентка архитектурной школы

Мне все равно, кто платит за ресторан. Но если мужчина галантен, то он, конечно, чаще оплачивает счет сам. Мне льстит, что меня угощают, но в конце ужина я искренне предлагаю в следующий раз заплатить самой.



Если говорить о бюджете семьи, то его важно вести совместно и равноправно. Нет никаких прописных истин о том, что мужчина должен отдавать всю свою зарплату. Я за равные права полов.

Зина Демаз, журналист

Для первого свидания нет правила касательно счета. Когда мужчина платит в кафе, мне очень приятно. Я вовсе не из тех девушек, которые терпеть не могут быть должными за ужин. Но мне также нравится радовать других и угощать, поэтому я сама вполне искренне могу предложить все оплатить.



А вот что мне действительно не нравится, так это когда желание превращается в обязательство. Неприятно, когда мужчина постоянно тратит на тебя деньги. Приглашать в кино или в кафе — это удовольствие. Не нужно превращать его в систематическое финансовое вложение лишь сильного пола. Раньше мы жили в традициях патриархата, к которым некоторые все еще привязаны. Но уже нужно привыкнуть к условиям современного равноправного мира: сейчас никто никому не должен. Касательно семейного бюджета, я уверена, что каждому из партнеров важно вкладываться равнозначно. Во-первых, потому что жизнь сейчас слишком дорогая. Во-вторых, потому что вести бюджет пополам действительно стало обычным явлением: женщины работают и вносят свой вклад в домашние расходы. Однако чаще всего тот, кто зарабатывает больше, вносит наибольшую сумму, что довольно справедливо.

Марго, фрилансер

В ресторане каждый платит свою долю. Тем более я не хочу быть в долгу, если после первой встречи нет продолжения. Если мужчина оплачивает счет, я чувствую себя счастливой, но зависимой одновременно. Стараюсь предложить свою очередь в следующий раз. Что касается бытовых трат, то мы делим счета, ведь каждый член семьи должен участвовать в семейных финансах. Правда, мой парень зарабатывает в 3 раза больше меня, поэтому, разумеется, берет на себя большую часть расходов.

Линда, секретарь

Мне кажется, итог первого свидания зависит от контекста. Если люди узнали друг о друге в социальных сетях или на сайте знакомств, то предпочтительнее, если мужчина проявит галантность и оплатит мероприятие. Тем более если оно не предполагает серьезных отношений. Если вечер становится началом новой истории, я думаю, будет логичнее заплатить пополам или договориться платить по очереди. Лично мне всегда приятно, когда мужчина приглашает меня в кафе, ведь это говорит о его щедрости. Но я все равно никогда этим не злоупотребляю. В семье каждый отдает сумму в общий кошелек по своим возможностям. Чаще мужчина зарабатывает больше — вполне естественно, что он берет большую ответственность за расходы.

Люси, менеджер

Кто платит за первое свидание? Все зависит от того, как оно прошло. Если мне было весело и пробежала искорка, я за себя заплачу. Если встреча прошла неудачно, я думаю, логично, если счет закроет парень. Если речь идет о моем молодом человеке, разумеется, мне приятно, если он угощает. Но если оплатить счет предлагает просто друг или знакомый, то я не откажусь, но обязательно пообещаю угостить его в следующий раз.



В серьезных отношениях всегда логично вкладываться пополам. Семейный бюджет также ведется равноправно, каждый отдает в соответствии со своим доходом.

Иветт, архитектор

Понятнее и справедливее, если в ресторане пара платит поровну. И мне не нравится, когда за меня платит мужчина, если он, конечно, не мой молодой человек. В длительных отношениях в идеале каждый приглашает по очереди. В целом у нас с парнем нет записной книжки, но, например, если в этом месяце я заработала немного больше, чем он, то я плачу чаще, и наоборот. Ну и в целом, скорее всего, во всех семьях каждый отдает в общую копилку столько, сколько он может дать.

Серван, бухгалтер

Неважно, кто оплачивает счет при первой встрече, просто в следующий раз платит тот, кого уже угостили. С другой стороны, если вы чувствуете, что второго свидания не будет, пусть заплатит парень. Если меня приглашает молодой человек, я польщена, но всегда предлагаю реванш. У мужчины нет причин платить больше, поэтому семейный бюджет ведется 50 на 50.

Магали, банковский сотрудник

Признаю, что я выступаю за галантность и меня искренне радует, если молодой человек оплачивает первое свидание. Однако часто ловлю себя на мысли, что не хочу зависеть от кого-либо и чувствовать себя должной. В отношениях важно платить пополам, за исключением случаев, когда хочется сделать приятно или возникают финансовые проблемы у одного из партнеров. В семье считаю необходимым соблюдать паритет. Я зарабатываю столько же, сколько мой парень, поэтому у нас совместный счет с одинаковым вкладом. Минусом является то, что даже при совместном банковском счете с половиной моих денег я не хочу, чтобы его полностью использовал бойфренд на свои желания и нужды. Также не хочу, чтобы мои дети думали, что только мужчины достают карту из кошелька. Если мы находимся в ресторане, мне не нравится, что он использует наш общий счет, просто чтобы сделать красивый жест.