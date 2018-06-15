Посмотрите на вещи, которые точно делает каждая девушка, но никогда не сознается

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Каждая девушка уникальна и неповторима. Однако все рано или поздно совершают одинаковые действия, о которых не принято говорить вслух. Даже самая идеальная представительница прекрасного пола иногда делает то, в чем она стесняется признаться. Каждая из нас хоть однажды, но съела пиццу целиком в одиночестве, даже сидя на диете, или сделала сотню селфи, чтобы опубликовать самое лучшее и подписать: #безфильтра. Но ведь в этом есть своя прелесть!