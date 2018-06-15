Посмотрите на вещи, которые точно делает каждая девушка, но никогда не сознается
Каждая девушка уникальна и неповторима. Однако все рано или поздно совершают одинаковые действия, о которых не принято говорить вслух. Даже самая идеальная представительница прекрасного пола иногда делает то, в чем она стесняется признаться. Каждая из нас хоть однажды, но съела пиццу целиком в одиночестве, даже сидя на диете, или сделала сотню селфи, чтобы опубликовать самое лучшее и подписать: #безфильтра. Но ведь в этом есть своя прелесть!
AdMe.ru собрал для вас привычные вещи, которые делают все девушки, но тщательно скрывают это от посторонних глаз.
Знают лучший вариант расслабиться после тяжелой недели
Удивляются мужской непроницательности
Очень стараются ради идеального снимка в Instagram
Отлично разбираются в игровых приставках
Умеют произвести первое впечатление
Имеют свой неповторимый вкус
Никогда не знают, что надеть
Иногда сталкиваются с несправедливостью
Умеют выкручиваться из неудобных обстоятельств
Любят напористых молодых людей
Всегда разные и неповторимые
Смертельно устают после рабочего дня
Всегда ждут сообщений от любимого
Предпочитают скрывать фотографии, на которых их отметили
Съедают пиццу целиком в одиночестве
Постоянно носят свой самый любимый лифчик
Не моют кисточки для макияжа целую вечность
Утверждают, что новое селфи #безфильтра
Любят постоянство и стабильность
Фото на превью @shimran/imgur