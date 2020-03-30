Эксперты раскрыли 7 способов произвести удачное первое впечатление

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Первое впечатление, по мнению психологов, держится долго. Самое удивительное заключается в том, что оно мало зависит от того, насколько хорош человек на самом деле. Все дело в жестах, мимике и невербальных сигналах, которые вы посылаете окружающим, а вовсе не в ваших достоинствах.

Мы в AdMe.ru изучили советы снискавшего мировое признание эксперта по коммуникациям Лейл Лаундес и теперь знаем, как произвести хорошее первое впечатление на кого угодно. Сейчас расскажем и вам.

1. Улыбнитесь с небольшой задержкой

Все мы знаем, что при знакомстве улыбка очень важна. Но речь идет не о пластиковой улыбке, которая демонстрирует обычную вежливость. Лейл Лаундес объясняет, как произвести хорошее впечатление: сначала посмотрите человеку в лицо, подождите пару секунд и только после этого улыбайтесь. Пауза сделает вашу улыбку более искренней.

2. Не смотрите в глаза человеку слишком долго

Основываясь на своем исследовании, Лейл Лаундес заявляет, что когда один человек смотрит другому в глаза слишком долго, то это может быть воспринято как агрессия. При знакомстве она советует постепенно увеличивать время зрительного контакта. Правило 60/40 работает здесь прекрасно: смотрите в глаза человеку примерно 60 % времени. Это относится к знакомству как с женщинами, так и с мужчинами.

3. Выбирайте правильную позу

Посмотрите на спортсменов-чемпионов или политических лидеров. Вы никогда не увидите их с опущенными плечами или глазами. Совсем наоборот: у них всегда прекрасная осанка и улыбка на лице. Таким образом они показывают уверенность в себе и заставляют окружающих испытывать к ним симпатию. Эксперты советуют делать то же самое.

4. Покажите свою заинтересованность

Встречая нового человека, каждый думает о двух вещах: «нравится ли он мне?» и «нравлюсь ли я ему?». Чтобы произвести приятное впечатление, продемонстрируйте интерес к человеку, иначе вы будете выглядеть высокомерным, пишет Лаундес в своей книге. Лучше всего это можно сделать, используя невербальные сигналы: улыбнуться, повернуться навстречу человеку всем телом и так далее. Обратите внимание и избавьтесь от барьеров, которые вас разделяют: сумки, очки, руки (их не следует сжимать в замок).

5. Избавьтесь от суетливых жестов

Нет таких невербальных сигналов, которые бы свидетельствовали о том, что вы лжете. Однако есть очень много статей, рассказывающих о том, что суетливые движения руками показывают, что вы что-то скрываете. Многие люди верят подобным стереотипам. Вам стоит иметь это в виду и не трогать во время разговора свою шею, лицо, уши, волосы.

6. Проявите заботу

Свою заинтересованность вы можете показать, не только посылая определенные невербальные сигналы. Имитируя поведение собеседника и реагируя соответствующе, вы будете выглядеть более чутким и заставите поверить, что вам можно доверять. Также эксперты говорят: «Когда вы ведете себя так, словно собеседник вам нравится, он и в самом деле начинает вам нравиться».

7. Визуализируйте знакомство заранее

Если перед встречей у вас есть немного времени, попробуйте порепетировать. Встаньте у зеркала и представьте, как говорите с человеком. Попробуйте улыбнуться, выбрать правильную позу, обратите внимание на свою жестикуляцию. Лаундес утверждает, что визуализация всегда помогает достичь лучших результатов.

Какие приемы используете вы, чтобы произвести хорошее первое впечатление? Не скромничайте и расскажите всем о своих маленьких хитростях.