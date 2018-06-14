Действенные способы убить в себе внутреннего бомжа и начать зарабатывать

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Самые богатые и успешные люди большую часть своего времени тратят на мыслительные процессы, а не на саму работу как таковую. Именно образ мышления отличает их от остальных людей и обеспечивает финансовое благополучие. Если начать просто копировать привычки богатых людей, ничего не меняя в своей голове, ждать больших изменений в финансовом плане вряд ли придется. Даже выигрыш в лотерею целого состояния не приводит к успеху: исследования показали, что такие деньги уходят так же быстро, как и приходят, а жизнь обладателя счастливого билета зачастую становится хуже, чем была до этого.

AdMe.ru решил разобраться, в чем же заключается отличие мышления богатых и успешных от мышления простых смертных и какие внутренние установки нужно поменять, чтобы переключить ход своих мыслей на волну процветания.

1. Новая парадигма заработка денег

2. Причины для зарабатывания денег

3. Фокус внимания

4. Умение принимать и отдавать

5. Ограничивающие убеждения

6. Самооценка, повышение внутренней ценности

Наш доход является зеркальным отражением того, насколько мы ценим и любим себя. Чем выше наша ценность в собственных глазах, тем больше нас ценят окружающие люди. И наоборот.

7. Расширение зоны комфорта

8. Взаимоотношения с долгами

9. Отношение к большим суммам

10. Обращайтесь с деньгами по-новому

Томас Корли, американский исследователь, который пять лет изучал особенности мышления и повседневные привычки богатых и бедных людей, пришел к выводу, что так называемые привычки богатства представляют собой в большей степени именно мысли, а не действия. Результаты исследований, которые Корли изложил в своей книге, показали, что богатые люди (с годовым доходом не менее $ 160 тысяч и активами на сумму не менее $ 3,2 миллиона) в большинстве своем оптимисты по жизни, они благодарны за все, что имеют. Счастье тоже входит в список их привычек.

Автор этой статьи проверил все пункты на себе и в течение 5 месяцев смог улучшить свое финансовое положение, избавиться от мусора в голове, накопленного годами, разорвать токсичные связи, получить новые возможности для своего развития. И не исключено, что на AdMe.ru скоро появится отдельная статья об этом личном опыте. А вы готовы к изменениям?