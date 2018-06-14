Действенные способы убить в себе внутреннего бомжа и начать зарабатывать
Самые богатые и успешные люди большую часть своего времени тратят на мыслительные процессы, а не на саму работу как таковую. Именно образ мышления отличает их от остальных людей и обеспечивает финансовое благополучие. Если начать просто копировать привычки богатых людей, ничего не меняя в своей голове, ждать больших изменений в финансовом плане вряд ли придется. Даже выигрыш в лотерею целого состояния не приводит к успеху: исследования показали, что такие деньги уходят так же быстро, как и приходят, а жизнь обладателя счастливого билета зачастую становится хуже, чем была до этого.
AdMe.ru решил разобраться, в чем же заключается отличие мышления богатых и успешных от мышления простых смертных и какие внутренние установки нужно поменять, чтобы переключить ход своих мыслей на волну процветания.
1. Новая парадигма заработка денег
- Больше не работает. Парадигма «работай много» была актуальна до середины XX века. Тогда людям приходилось много и тяжело трудиться, чтобы непосильным трудом обеспечить себе и своей семье достойную жизнь. Примерно с середины XX века эту парадигму сменила другая: «работай с умом». Нужно было обязательно получить высшее образование, после чего появлялось больше шансов устроиться на хорошую работу и зарабатывать.
- Работает сегодня. Количество денег не зависит от того, как много и тяжело вы работаете. Сегодня большие суммы денег зарабатываются благодаря принципу «работай со страстью». Нужно найти то, что вам действительно нравится, определить факторы успеха вашего дела и получать как моральное удовольствие, так и хороший финансовый доход.
2. Причины для зарабатывания денег
- Мышление бедности. Люди с мышлением бедности зарабатывают, чтобы выжить, прокормить себя и свою семью, оплачивать счета и кредиты, чтобы накопить средства на образование своих детей, в надежде, что хотя бы их жизнь будет лучше. Бедные покупают вещи, которые им необходимы, а не то, что действительно нравится.
- Мышление богатства. Люди с мышлением богача зарабатывают для того, чтобы самореализовываться, заниматься тем, что им по душе. Они могут позволить себе быть щедрыми, помогая другим, а не отрывать от себя крохи. Богатые люди тратят деньги на то, что они любят, а не на то, что им необходимо.
- Меняем установку. Поменяйте причину, по которой вы должны работать. Пусть вас не подстегивает постоянное желание вырваться из безденежья, а мотивирует мысль о том, что чем больше у вас будет денег, тем больше вы сможете вкладывать в свое развитие, в любимое дело и приносить пользу другим людям.
3. Фокус внимания
- Мышление бедности. Люди сосредоточены на том, чего у них нет (нет денег, нет квартиры, нет хорошей работы и т. д.), или же на том, что у них было когда-то. Они боятся потерять то малое, что есть: работу, жилье, иллюзорную стабильность, неспособны рассмотреть новые возможности. Жалуются на судьбу, невезение, винят правительство.
- Мышление богатства. Люди сосредоточены на том, что у них есть, всячески приумножают имеющиеся у них ресурсы. Люди с богатым мышлением постоянно занимаются саморазвитием, учатся новому и находят источники возможностей, идеи. Они ценят то, что имеют на данный момент.
- Меняем установку. Нужно перестать зацикливаться на том, чего у вас нет, и через силу притягивать этот «дефицит» в свою жизнь. Вместо этого нужно четко определить для себя, на каком финансовом, социальном уровне вы находитесь сейчас, как вы достигли этого, затем определить, что вы хотите получить, на какую ступень подняться и какую работу над собой проделать, чтобы этого добиться. Каждый день сосредотачивайтесь на одном действии, пусть самом простом, но ведущем к новому уровню жизни, и на 100 % его выполняйте.
4. Умение принимать и отдавать
- Дисбаланс. Если вы привыкли всегда только получать, без обратной отдачи, вы в дисбалансе, вы даете окружающим четкие сигналы, что вам нечего дать взамен. Вас начинают расценивать как человека, не приносящего пользу. Точно так же вы находитесь в дисбалансе, если для вас обычное дело отдавать все без остатка, помогать всем вокруг в ущерб собственным интересам, при этом вы ничего не хотите взамен для себя. В итоге вы сами отворачиваетесь от возможностей и вскоре окончательно перестаете их замечать.
- Баланс. Когда вы получаете пользу от других и не забываете отдавать взамен, когда нет перекоса в одну или другую сторону, все в жизни находится в балансе и гармонии. Дисбаланс же сильно отражается на чувстве собственного достоинства и осознании своей значимости.
- Как сбалансировать. Каждый день с позитивом принимайте все, что к вам приходит: подарки, возможности, комплименты, даже трудности и проблемы. Это и позволит обрести внутренний баланс.
5. Ограничивающие убеждения
- Обеты бедности. Многим людям с детства закладываются в голову негативные установки в отношении денег: «Деньги — это зло»; «Не жили богато, нечего и начинать»; «Деньги портят людей»; «Не в деньгах счастье».
- Признаки наличия денежных обетов. Вы постоянно работаете, но денег все равно хватает только на минимальные потребности. Или же денег достаточно, но они даются тяжело, а работа не нравится и изматывает. Когда у вас оказывается денег больше, чем у близких людей, вы испытываете неловкость и даже чувство вины за это. Для вас привычное дело, что деньги утекают сквозь пальцы, как только они у вас появляются. Если финансовое положение вдруг улучшилось, то тут же случаются неприятности и непредвиденные траты.
- Меняем установку. Негативное отношение к деньгам не приведет к состоятельности. Проверьте себя. Думаете ли вы, что деньги — это плохо? Все негативные установки замените на одну, но позитивную: вы достойны богатства. «Я достойна / достоин» — сильнейшая мысль, которую нужно повторять себе каждый день, чтобы перестать бояться денег.
6. Самооценка, повышение внутренней ценности
Наш доход является зеркальным отражением того, насколько мы ценим и любим себя. Чем выше наша ценность в собственных глазах, тем больше нас ценят окружающие люди. И наоборот.
- Низкая самооценка. Сравнение себя с другими и стремление быть хорошим для всех снижают самооценку. Боязнь отказать, обидеть других, зависимость от чужого мнения («А что скажут люди?»), трата времени на других в ущерб своим интересам — все это тотальное неуважение к себе, обесценивание собственной значимости и путь к бедности.
- Высокая самооценка. Успешные люди ценят себя, свое время и энергию. Если они и сравнивают себя с другими, то это их мотивирует на еще большие успехи. Они не боятся говорить «нет» и делают это часто.
- Повышаем самооценку. Вы — уникальны. Сравнивайте себя только с самим собой, ведите дневник и отслеживайте малейшие изменения. Через некоторое время вы будете удивлены переменами. Вкладывайте в себя приятные эмоции, труд, время и деньги. Не стесняйтесь баловать себя и делайте это чаще.
7. Расширение зоны комфорта
- Мышление бедности. У людей с мышлением бедности стоит установка, что денег должно прежде всего хватать на минимальные нужды: еду, оплату коммунальных счетов. Остальные траты возможны в том случае, если получится выкроить из того, что останется.
- Мышление богатства. Люди с мышлением богатства ценят себя и понимают, что, кроме ежедневных нужд, существуют их желания и потребности. Формируя свой бюджет, они обязательно включают их в список, а потом ищут возможности получить на это деньги. И возможности появляются, нужно просто внимательно смотреть по сторонам.
- Меняем установку. Расширяйте свою зону комфорта, позволяя себе каждый раз что-то большее, чем обычно, хотя бы в мелочах. Отличная практика с акционными предложениями в супермаркете. Перестаньте покупать продукты со скидкой только потому, что они дешевле. Не закупайте еду наперед, забивая полки продуктами первой необходимости. Берите только то, что действительно хочется в данный момент. Приучите себя к мысли, что деньги приходят на потребности: когда вам понадобится что-то купить, вы это сможете.
8. Взаимоотношения с долгами
- Неправильная установка. Долги, кредиты, ипотека морально изматывают и вытягивают не только деньги, но и большое количество внутренней энергии. Вы считаете, что забираете эти деньги у себя и бесследно бросаете в долговую яму.
- Меняем установку. Главная задача — убрать нависающее ощущение бремени. Вместо этого нужно приучить себя испытывать легкость каждый раз, когда отдаете долг, оплачиваете кредит. Если у вас ипотека на квартиру, это значит, что вы ее уже получили. Начинайте каждое утро с приятной мысли, что вы проснулись в собственном жилье. Удерживайте это состояние.
9. Отношение к большим суммам
- Мышление бедности. Крупная сумма в руках или в перспективе вызывает ликование, ажиотаж, волну переживаний, боязнь потерять их, желание тут же потратить или, наоборот, спрятать.
- Мышление богатства. Люди с мышлением богатства легко и спокойно принимают любые суммы денег без ярких эмоций.
- Меняем установку. Представьте, что у вас в руке один доллар. Что вы чувствуете? Вызывает ли это у вас шквал эмоций? А что вы почувствуете, если потеряете этот доллар, сильно ли вас это огорчит? Скорее всего, состояние у вас останется ровным. Уловите его и концентрируйтесь на нем каждый раз при мысли о деньгах, идущих в руки.
10. Обращайтесь с деньгами по-новому
- Заплатите сначала себе. Каждый раз, получая деньги, прежде всего потратьте на себя, а не оплатите счета. Купите себе что-либо, пусть даже мелочь, но которая порадует вас и послужит якорем, обозначающим, что вы не зря работали весь месяц.
- Забудьте о долгах. Никогда не давайте в долг сумму больше той, о которой вы можете спокойно забыть. Когда вам не отдают долг, вы злитесь, нервничаете, живете ожиданием, когда же к вам вернутся ваши деньги. Вы тратите энергию. То же самое касается ситуаций, когда должны вы: поменяйте свое отношение к долгу.
- Расширяйте зону комфорта. Позволяйте себе каждый раз нечто большее, чем обычно. Например, вместо обычной туалетной бумаги купите хорошую, многослойную (смешно, но это работает).
- Правильно копите деньги. Если вы хотите накопить какую-то сумму, то лучше откройте счет в банке, депозит, там деньги будут работать. Просто лежащие в чулке сбережения не принесут пользы и рискуют потратиться ни на что.
Томас Корли, американский исследователь, который пять лет изучал особенности мышления и повседневные привычки богатых и бедных людей, пришел к выводу, что так называемые привычки богатства представляют собой в большей степени именно мысли, а не действия. Результаты исследований, которые Корли изложил в своей книге, показали, что богатые люди (с годовым доходом не менее $ 160 тысяч и активами на сумму не менее $ 3,2 миллиона) в большинстве своем оптимисты по жизни, они благодарны за все, что имеют. Счастье тоже входит в список их привычек.
Автор этой статьи проверил все пункты на себе и в течение 5 месяцев смог улучшить свое финансовое положение, избавиться от мусора в голове, накопленного годами, разорвать токсичные связи, получить новые возможности для своего развития. И не исключено, что на AdMe.ru скоро появится отдельная статья об этом личном опыте. А вы готовы к изменениям?
Фото на превью depositphotos, depositphotos