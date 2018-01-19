Что же такое гипноз и как узнать, поддаетесь ли вы ему

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Бывали ли вы когда-нибудь настолько поглощены чтением книги, что даже не слышали окружающих, когда они к вам обращались? Если да, то вы уже примерно знаете, что такое состояние транса, в котором пребывает человек под гипнозом. AdMe.ru решил выяснить, как работает гипноз и с кем он работает особенно хорошо.

Гипноз бывает разный

Гипноз — это состояние высокой степени фокусировки внимания, в котором человек очень подвержен внушению. В состоянии бодрствования мозг наполнен разными мыслями, а под гипнозом человек способен очень глубоко сосредоточиться на какой-то одной мысли или ощущении. Есть разница между академическим гипнозом и уличным. Академический гипноз нужен для того, чтобы помочь человеку выудить из подсознания какую-либо необходимую информацию. Это разновидность техники релаксации, и основную работу здесь выполняет гипнотизируемый, а гипнотизер лишь помогает ему настроиться на правильный лад. Порой результаты бывают удивительными: человек вспоминает что-то, что давным-давно забыл, или пересиливает свои страхи.

нужен для того, чтобы помочь человеку выудить из подсознания какую-либо необходимую информацию. Это разновидность техники релаксации, и основную работу здесь выполняет гипнотизируемый, а гипнотизер лишь помогает ему настроиться на правильный лад. Порой результаты бывают удивительными: человек вспоминает что-то, что давным-давно забыл, или пересиливает свои страхи. Эстрадный гипноз — это то, что мы видим по телевизору или на сцене: гуру гипноза со страшным взглядом заставляет добровольцев делать различные глупые вещи. На самом деле это просто обычные фокусы плюс, вероятно, несколько особо внушаемых людей в зале, которые действительно верят в происходящее и жаждут испытать на себе «магию».

— это то, что мы видим по телевизору или на сцене: гуру гипноза со страшным взглядом заставляет добровольцев делать различные глупые вещи. На самом деле это просто обычные фокусы плюс, вероятно, несколько особо внушаемых людей в зале, которые действительно верят в происходящее и жаждут испытать на себе «магию». Криминальный гипноз — это запрещенные техники, которые используют уличные попрошайки и другие нехорошие люди. Они могут погрузить человека в транс, да так, что у него будут провалы в памяти.

Проверьте, легко ли вы поддаетесь гипнозу

Отвечайте на эти вопросы «да» или «нет». Есть ли у вас какие-то свои трюки, чтобы быстрее заснуть или снять боль? Например, пересчитывание овец, концентрация на дыхании или чем-то еще и так далее. Казалось ли вам, что время иногда ускоряется, а когда вам скучно, оно замедляется? Разговариваете ли вы с самим собой, пусть даже только мысленно? Как вы считаете, у вас богатое воображение? Вас привлекают йога, медитация и другие техники, которые помогают исследовать свое сознание и способность к концентрации? Бывает, что вы грезите наяву? Вы можете слушать кого-то, а потом понять, что вовсе и не слушали? Вы можете сосредоточиться на учебе или работе, если нужно? Ваша самооценка выше средней? Можете ли вы быть настолько погруженным, например, в книгу, что перестаете реагировать на вопросы?

Нажмите, чтобы узнать ответ Если вы ответили на большинство вопросов «да», то вас довольно легко загипнотизировать. Но не спешите расстраиваться: вопреки расхожему мнению, это не значит, что вы глупы или слабовольны. Напротив, гипнабельность напрямую зависит от способности человека к концентрации, умения принимать решения и, в каком-то смысле, от его интеллекта. При прохождении теста вам могло показаться, что большинство жителей земного шара ответили бы на эти вопросы положительно. Так оно и есть, потому что людей, не поддающихся гипнозу, меньшинство (около 25 %, а по некоторым данным и того меньше). Как правило, это люди с нестабильной психикой, низкой самооценкой и другими проблемами. Либо просто очень закрытые люди.

Человек с ровным эмоциональным фоном, открытый ко всему новому, скорее всего, будет отлично поддаваться академическому гипнозу. А вот загипнотизировать того, кто настроен скептически либо имеет низкую самооценку, будет сложной задачей.

Какими чертами должен обладать гипнотизер?

Кроме идеально гипнабельных людей, есть и те, из которых получаются лучшие гипнотизеры. Им присущи следующие черты: склонность к актерству и любовь к выступлениям перед публикой;

стремление максимально сократить дистанцию при общении с людьми (можно даже назвать это желанием «залезть в душу»). В принципе, почти каждый человек может погрузить другого в легкий транс.

Немного о криминальном гипнозе

Работа уличных гипнотизеров строится так: Вначале они делают что-то, что заставит вас обратить на них внимание — говорят что-нибудь приятное («Ай, красавица, позолоти ручку!») либо играют на чувстве страха («Вижу, беду с собой несешь, рассказать, какую?»).

Затем (а некоторые приступают к этой части сразу) гипнотизеры говорят нечто странное, от чего человек теряется. К примеру, один мужчина, чуть не клюнувший на удочку, рассказал, как к нему подошел мальчик и сказал: «Дяденька, отдай наушники, они ведь женские» . Как ни странно, подобный разрыв шаблона на какой-то момент вышибает человека из реальности, и он становится восприимчив к внушению. Автор этой статьи испробовал данный способ на своих домашних. Денег они ему, к сожалению, не дали, но какое-то время действительно пребывали в ступоре.

. Как ни странно, подобный разрыв шаблона на какой-то момент вышибает человека из реальности, и он становится восприимчив к внушению. Автор этой статьи испробовал данный способ на своих домашних. Денег они ему, к сожалению, не дали, но какое-то время действительно пребывали в ступоре. Другой способ ввести человека в транс — перегрузить его мозг информацией. Это все равно что открыть на компьютере сразу пару десятков программ, от чего он зависнет. То же происходит и с человеком, когда уличные попрошайки одновременно начинают бубнить ему в уши какую-то тарабарщину, трясти яркими юбками и трогать его. Каналы восприятия перегружаются, и вот человек уже готов отдать последние деньги, если его просто попросить.

Помимо всего прочего, уличные шарлатаны — это отличные психологи. Многие из них передают свои секреты из поколения в поколение, поэтому им легко удается манипулировать людьми. И хотя это прозвучит немного грубо, но ученые сходятся во мнении, что если кто-то попался на удочку шарлатанов, то он так или иначе подсознательно сам «открыл им дверь».

Что нужно делать, чтобы не стать мишенью уличных гипнотизеров?

С уличным гипнозом все работает немного не так, как с академическим: помимо гипнабельности (способности впадать в транс), человек должен обладать высокой степенью доверчивости и внушаемости. Поэтому позитивного, здравомыслящего человека запутать будет сложно, чего не скажешь о пугливом человеке, пребывающем в состоянии стресса.

Не считайте ворон, находясь в общественных местах. Жулики в первую очередь выискивают в толпе людей, которые находятся в смятении, депрессии или же просто похожи на простофиль.

Фильтруйте информацию. Вы верите в приметы или пересылаете знакомым «письма счастья»? Тогда вы настоящая находка для гипнотизеров и мошенников. Не верьте, что вам вот так просто можно навредить.

Если контакт с подозрительной личностью произошел, перехватите инициативу в свои руки — порвите шаблон сами! На предложение погадать ответьте, что вам сегодня уже гадали, или спросите, какой завтра день по юлианскому календарю. И быстро, но спокойно ретируйтесь.

Напоследок пара историй от тех, кто бывал под гипнозом

«Я подвергалась гипнозу один раз. Мне надо было протянуть руки вперед и сделать так, чтобы они не согнулись, когда по ним ударят. У меня не получалось. Тогда мне очень размеренно несколько раз дали инструкцию, что делать и как: „Представь, что ты крепко держишься вон за то высокое здание в окне“ и „Твои руки окаменели“. И после этого у меня получилось сдержать удар. Я пришла к выводу, что гипноз работает только тогда, когда ты веришь в него. Я не верила, пока человек, чье мнение кажется мне авторитетным, не сказал, что это возможно».

«Одна из самых адских историй в моей жизни! Иду себе, никого не трогаю. Навстречу идет женщина лет 60 и спрашивает, где почта. Я сказала, куда ей идти, и пошла дальше. Она меня окликнула, сказав что-то, что заставило меня обернуться (что-то про личную жизнь). После этого — пустота, перебивающаяся какими-то сюрреалистическими воспоминаниями. Очнулась я в каком-то скверике с осознанием того, что вынесла из дома своими руками все украшения и деньги. А в голове только громадная перламутровая пуговица с плаща этой бабки».

«У меня случались запинки в речи — легкое заикание. Родители повели меня на гипноз. Это выглядело так: темная комната, люди и врач-психиатр. Все рассаживаются в кресла. Врач начинает абсолютно идиотским заунывным голосом говорить: „Расслабляются ве-е-еки, расслабляются мы-ы-ышцы...“ В первый раз было очень смешно. Потом, когда все находятся в трансе (или делают вид), он подходит к каждому и шепчет что-то конкретное про его болезнь. На самом деле, прикольная штука. Мне он шептал про расслабление центра речи. Заикаться на время я перестала». Гипноз — это явление, которое кажется невероятным, однако оно вполне реально. К слову, есть мнение, что гипноза не существует вовсе и это лишь поведение человека, который хочет быть загипнотизированным, помноженное на авторитет гипнотизера. А что на этот счет думаете вы? Бывали ли у вас какие-то истории, связанные с гипнозом?