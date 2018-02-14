Что такое теория поколений и к какому из поколений относитесь вы?

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В 1991 году американскими учеными Нейлом Хоувом (Neil Howe) и Вильямом Штраусом (William Strauss) была создана теория поколений. Согласно ей, каждые 20–25 лет рождается новое поколение людей, имеющих черты характера, привычки и особенности, которые выделяют их на фоне всех остальных и затем повторяются у будущих поколений.

Подробно изучив работу ученых, AdMe.ru готов рассказать про последние 4 поколения, с которыми мы часто сталкиваемся сегодня.

Хоув и Штраус дали название и составили характеристику для каждого из поколений начиная аж с 1433 года. Однако нас интересуют представители последних четырех поколений, которых мы часто встречаем сегодня и которых вполне можно уместить в одну условную семью: самый младший — Ваня (поколение Z), его старшая сестра (поколение Y), папа Вани (поколение X) и бабушка (поколение «Беби-бумеры»). Расскажем про каждого подробнее.

Поколение «Беби-бумеры» Даты рождения: с 1943 до 1963 г.

Бабушке — 72 года. Несколько раз в неделю она ходит в бассейн, посещает салоны спа, печет невероятно вкусные пироги, чувствует себя энергичной и здоровой. Поколение бабушки называется «Беби-бумеры». Такое название оно получило из-за послевоенного всплеска рождаемости. У представителей этого поколения высокий уровень патриотизма. Эти люди — оптимисты, им присущ командный дух и коллективизм. Для них важно помогать друг другу, трудиться вместе и сообща. Они умеют делать практически любую ручную работу: отлично готовят, шьют, ловят рыбу, образованны и сведущи во многих науках. Многие из «бумеров» активны, ходят в фитнес-центры, осваивают гаджеты и путешествуют. А еще они, повторим, отличаются завидным здоровьем и энергичностью.

Поколение Х Даты рождения: с 1963 до 1984 г.

Папе — 47 лет. Он работает в известной строительной фирме уже больше 20 лет. Начинал с самой низкой должности, а теперь занимает пост заместителя директора. Трудолюбив, ответственен, а всю сложную работу любит выполнять сам. Папа Вани — яркий представитель поколения X. Поколения одиночек, нацеленных на упорную работу и личный успех. Это люди, которые с детства приучались к самостоятельности: сами делали уроки, собирались в школу, готовили себе обед и выполняли большинство дел без посторонней помощи. Люди поколения Х, как правило, отличаются глобальной информированностью, технической подкованностью и самостоятельностью практически во всем. Чаще всего они предпочитают по 30–40 лет работать в одной и той же организации, накапливая опыт и поднимаясь с самой низкой ступени до начальников и директоров.

Поколение Y (или поколение «Миллениум») Даты рождения: с 1984 до 2004 г.

Старшей сестре Вани — 23 года. Учится за границей, у нее тысячи фолловеров на Facebook, часто посещает с друзьями новые кафе, вечеринки и творческие выставки. Она — представитель поколения Y, или миллениал. Миллениалы — люди, которых часто называют «поколением социальных сетей». Внешняя среда вокруг них менялась невероятно быстро, поэтому миллениалы не похожи на своих родителей. Престижная работа и карьерный рост не для них. Они не готовы работать на одну компанию много лет, предпочитают гибкий график и немедленное вознаграждение за проделанную работу. Как правило, это энергичные люди, которые легко приспосабливаются, умеют выполнять работу в огромных объемах, постоянно стремятся к новым знаниям и развитию. Они понимают, что время движется быстро, поэтому не хотят быть узким специалистом, а развиваются в разных сферах одновременно.

Поколение Z Даты рождения: с 2004 г. по сегодняшний день

Самому Ване — 15 лет. Он юзает все возможные гаджеты. Знает все про тренды, интернет и виртуальную реальность. В будущем хочет стать разработчиком компьютерных игр.



Он — представитель последнего на сегодняшний день поколения Z. Это дети, которые не просто выросли с интернетом, а родились с аккаунтом в Instagram и уже не представляют себе жизнь без цифровых технологий. Они не привыкли к физическому труду и не привыкли разбираться, как это устроено. Зациклены на самовыражении и саморазвитии. Люди поколения Z имеют встроенный иммунитет к рекламе, потому что привыкли к ней с детства. Они не поклоняются брендам. Для них важно, чтобы товар был экологичным и, главное, полезным, который будет развивать их как личность. Как любит повторять сам Ваня, «скоро будет так, что все вещи, вплоть до входного коврика, умные, а тупой в доме только ты». И в чем-то он прав. Грань между реальной и виртуальной жизнями для нового поколения почти стерта.

Какое поколение будет после поколения Z?

На самом деле говорить об этом пока рано, ведь до сих пор непонятно, каким вырастет последнее поколение. Хотя кое-что социологи предположить могут. Поколение Z уже превосходит в скорости и умственном развитии предыдущее поколение. Люди этого поколения быстрее обучаются, лучше взаимодействуют с технологиями и осваивают новые навыки. Скорость развития технологий растет, поэтому можно лишь предположить, что следующее поколение будет еще умнее, станет быстрее адаптироваться и уже полностью избавится от всех расовых, этнических, гендерных и иных стереотипов во всех сферах жизни.

К какому поколению относите себя вы? Какие особенности и недостатки есть только у вашего поколения?