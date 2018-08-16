Больше половины пользователей сайтов знакомств врут о себе, но мы узнали, как вывести их на чистую воду

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Уже в каждой 5-й паре влюбленные нашли друг друга онлайн. Однако в интернет-знакомствах все же есть большой минус: люди в сети часто кажутся не теми, кем являются на самом деле. Исследования показали, что больше половины пользователей сервисов для онлайн-знакомств врут о себе. И бывает, что правда открывается слишком поздно, когда мы уже привязались к человеку и не готовы его отпустить.

AdMe.ru делится с вами способами, как узнать о человеке на сайте знакомств чуть больше, чем он сам о себе рассказывает. А в конце статьи вы найдете факт, который изменит ваше отношение к поиску партнера в интернете.

Фотография

В своей книге «Психология киберпространства» психолог Джон Сулер рассказывает, как изображение, выбранное пользователем сети для своего профиля, может характеризовать самого человека. Конечно, не стоит воспринимать все буквально, но вместе с другими признаками типология Сулера поможет составить психологический портрет вашего нового знакомого. Вот несколько типажей, которые чаще всего можно встретить на сайтах знакомств. Суровый вид (нахмуренные брови, поджатые губы) — такие фото чаще всего выкладывают замкнутые, легкоранимые люди, они могут быть склонны к проявлению агрессии.

(нахмуренные брови, поджатые губы) — такие фото чаще всего выкладывают замкнутые, легкоранимые люди, они могут быть склонны к проявлению агрессии. Смешная рожица — возможно, человека одолевают проблемы, которые он привык скрывать под маской весельчака. Он не готов столкнуться с ними лицом к лицу.

— возможно, человека одолевают проблемы, которые он привык скрывать под маской весельчака. Он не готов столкнуться с ними лицом к лицу. Официальное фото — фото, сделанное в офисе или на конференции, может говорить о том, что человеку не хватает общественного признания. Он высоко ценит свои профессиональные качества и хотел бы, чтобы ими восхищались и окружающие.

— фото, сделанное в офисе или на конференции, может говорить о том, что человеку не хватает общественного признания. Он высоко ценит свои профессиональные качества и хотел бы, чтобы ими восхищались и окружающие. Обнаженка — помимо заявления о том, что обладатель такой фотографии не ищет серьезных отношений, фотография голого торса может говорить о том, что человек слишком зациклен на себе, любит внимание окружающих и склонен к чрезмерному проявлению эгоизма.

— помимо заявления о том, что обладатель такой фотографии не ищет серьезных отношений, фотография голого торса может говорить о том, что человек слишком зациклен на себе, любит внимание окружающих и склонен к чрезмерному проявлению эгоизма. Шокирующие — если на фотографии изображено нечто неприятное и отталкивающее, скорее всего, ее разместил подросток или человек, у которого на данный момент есть проблемы посерьезнее, чем отсутствие отношений.

— если на фотографии изображено нечто неприятное и отталкивающее, скорее всего, ее разместил подросток или человек, у которого на данный момент есть проблемы посерьезнее, чем отсутствие отношений. Супергерои — фотографии с такой тематикой могут быть свидетельством подсознательной обеспокоенности, ощущения беспомощности человека.

— фотографии с такой тематикой могут быть свидетельством подсознательной обеспокоенности, ощущения беспомощности человека. Природа — это может говорить о романтичности натуры, ранимости. Часто такие люди не переносят тусовок и фамильярности, испытывают сложности в отстаивании своей точки зрения.

Нередко случается, что пользователи выставляют фотографии других людей вместо своих, узнать об этом можно, загрузив скрин фотографии вашего нового знакомого в поиск по картинкам. Браузер выдаст вам все соцсети и сайты, где встречалось это изображение.

Описание в профиле

Оставляют профиль пустым, как правило, люди, которые зашли на сайт от скуки и ничего особенного там не ищут. А вот заполненная анкета может рассказать о человеке больше, чем там написано: Требования к кандидатам в графе «О себе» — это не самый лучший способ понравиться кому-то. Как правило, отношения с обладателями таких профилей не сулят ничего хорошего, если, конечно, вам не захочется подстраиваться под эти требования постоянно.

— это не самый лучший способ понравиться кому-то. Как правило, отношения с обладателями таких профилей не сулят ничего хорошего, если, конечно, вам не захочется подстраиваться под эти требования постоянно. Имя. Уменьшительно-ласкательные формы имени могут говорить об инфантильности и незрелости человека, прозвища и формы вроде «Вован» и «Костян» тоже редко используются людьми, вышедшими из подросткового возраста.

Уменьшительно-ласкательные формы имени могут говорить об инфантильности и незрелости человека, прозвища и формы вроде «Вован» и «Костян» тоже редко используются людьми, вышедшими из подросткового возраста. «Свайп влево» . Скепсис по отношению к своему профилю на сайте, как правило, проявляют люди, у которых не складываются отношения с противоположным полом. И дело тут вовсе не в сайтах знакомств.

. Скепсис по отношению к своему профилю на сайте, как правило, проявляют люди, у которых не складываются отношения с противоположным полом. И дело тут вовсе не в сайтах знакомств. «Бываю здесь редко» . Человек зарегистрировался на сервисе знакомств «на всякий случай», вряд ли он сейчас действительно настроен на отношения.

. Человек зарегистрировался на сервисе знакомств «на всякий случай», вряд ли он сейчас действительно настроен на отношения. Ключевые слова. Исследования более 1,2 млн анкет на сервисах знакомств показали, что люди, которые упоминают в своих профилях слова: «любовь», «отношения», «дети», «время», «музыка», «друг» и «жизнь», чаще других находят партнеров для долгих, серьезных отношений. Те, кто находится в вечном поиске, чаще других используют в своих профилях слова: «путешествие», «ужин», «магазин», «встречи», «юмор».

Исследования более 1,2 млн анкет на сервисах знакомств показали, что люди, которые упоминают в своих профилях слова: «любовь», «отношения», «дети», «время», «музыка», «друг» и «жизнь», чаще других находят партнеров для долгих, серьезных отношений. Те, кто находится в вечном поиске, чаще других используют в своих профилях слова: «путешествие», «ужин», «магазин», «встречи», «юмор». Совпадение интересов, конечно, поможет в поиске темы для разговора на первом свидании, но, как выяснили американские психологи, нет никакой закономерности в совпадении увлечений, указанных на сайтах, и успешными знакомствами в жизни. Не отметайте интересную кандидатуру только потому, что у вас разные интересы, возможно, именно это и привлечет ваше внимание в общении с человеком.

Обозначения

Нередко в профилях можно заметить аббревиатуры или другие обозначения, которые позволят вам больше узнать о человеке и его намерениях. 420 — этот символ используют в своей культуре любители дурманящих веществ. Указывая его в своем профиле, человек дает понять, что не против наркотиков и сам употребляет их.

ONS — one night stand (встреча на одну ночь) — эту аббревиатуру используют искатели приключений и отношений без обязательств.

KCCO — keep calm and chive on (успокойтесь и отдохните) — эту фразу часто пишут любители расслабленной жизни, она тоже намекает, что на серьезные отношения человек не настроен.

188/80 — таким образом люди указывают свой вес в килограммах и рост в сантиметрах, иногда рост указывается в футах, например 6`2.

Общение

Больше всего об интернет-избранниках, конечно же, расскажет общение онлайн. Многие мужчины пренебрегают этим этапом и сразу же предлагают встречу. Однако, чтобы не тратить время и слишком не разочаровываться, лучше все же начать с переписки. Вот на что стоит обратить внимание: Закидывание комплиментами. Это не обязательно означает, что вы понравились человеку настолько, что он не может сдержать свои порывы и расхваливает ваши фото. Такой примитивный способ понравиться кому-то чаще всего используют искатели встреч на одну ночь.

Это не обязательно означает, что вы понравились человеку настолько, что он не может сдержать свои порывы и расхваливает ваши фото. Такой примитивный способ понравиться кому-то чаще всего используют искатели встреч на одну ночь. «Ты» и «вы». Если ваш новый знакомый написал вам «ты» в первом же сообщении, это совсем не значит, что он не воспитан. Однако, если у вас такое обращение вызывает чувство дискомфорта, скорее всего, у вас разная тактика сближения с людьми. То же самое может сказать употребление сленга в первых сообщениях.

Если ваш новый знакомый написал вам «ты» в первом же сообщении, это совсем не значит, что он не воспитан. Однако, если у вас такое обращение вызывает чувство дискомфорта, скорее всего, у вас разная тактика сближения с людьми. То же самое может сказать употребление сленга в первых сообщениях. Говорит только о себе или только о вас. Это может свидетельствовать о чрезмерном эгоизме при выборе партнера. Говорящий только о себе совсем не интересуется собеседником и занят лишь своей персоной, а постоянно расспрашивающий, напротив, пренебрегает вашим интересом к нему и пытается сразу выяснить о вас все важные подробности.

Это может свидетельствовать о чрезмерном эгоизме при выборе партнера. Говорящий только о себе совсем не интересуется собеседником и занят лишь своей персоной, а постоянно расспрашивающий, напротив, пренебрегает вашим интересом к нему и пытается сразу выяснить о вас все важные подробности. Говорит о работе расплывчато. У большинства взрослых людей работа занимает большую часть времени, и замалчивание такой важной части жизни может говорить о том, что человеку есть что скрывать. Общие фразы, например: «у меня свой бизнес», «я предприниматель», «работаю на себя» и т. д. очень часто используют безработные.

У большинства взрослых людей работа занимает большую часть времени, и замалчивание такой важной части жизни может говорить о том, что человеку есть что скрывать. Общие фразы, например: «у меня свой бизнес», «я предприниматель», «работаю на себя» и т. д. очень часто используют безработные. Общается только в чате сервиса знакомств. Зачастую бывает, что по ту сторону компьютера находится подросток или скучающий офисный работник, которого дома ждет семья. Если собеседник не торопится перенести общение в мессенджер, соцсеть или созвониться, то, возможно, кроме виртуального флирта ему ничего не нужно.

Бонус: почему онлайн-знакомства не так уж плохи?

Статистика подтверждает, что знакомства онлайн заканчиваются предложением руки и сердца в среднем уже через 18 с половиной месяцев свиданий, в то время как при любом другом знакомстве до помолвки в среднем проходит 42 месяца. Также исследования 2012 года показали, что браки, в которых люди нашли друг друга через интернет, распадаются реже, чем при обычном знакомстве.