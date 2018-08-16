Больше половины пользователей сайтов знакомств врут о себе, но мы узнали, как вывести их на чистую воду
Уже в каждой 5-й паре влюбленные нашли друг друга онлайн. Однако в интернет-знакомствах все же есть большой минус: люди в сети часто кажутся не теми, кем являются на самом деле. Исследования показали, что больше половины пользователей сервисов для онлайн-знакомств врут о себе. И бывает, что правда открывается слишком поздно, когда мы уже привязались к человеку и не готовы его отпустить.
AdMe.ru делится с вами способами, как узнать о человеке на сайте знакомств чуть больше, чем он сам о себе рассказывает. А в конце статьи вы найдете факт, который изменит ваше отношение к поиску партнера в интернете.
Фотография
В своей книге «Психология киберпространства» психолог Джон Сулер рассказывает, как изображение, выбранное пользователем сети для своего профиля, может характеризовать самого человека. Конечно, не стоит воспринимать все буквально, но вместе с другими признаками типология Сулера поможет составить психологический портрет вашего нового знакомого. Вот несколько типажей, которые чаще всего можно встретить на сайтах знакомств.
- Суровый вид (нахмуренные брови, поджатые губы) — такие фото чаще всего выкладывают замкнутые, легкоранимые люди, они могут быть склонны к проявлению агрессии.
- Смешная рожица — возможно, человека одолевают проблемы, которые он привык скрывать под маской весельчака. Он не готов столкнуться с ними лицом к лицу.
- Официальное фото — фото, сделанное в офисе или на конференции, может говорить о том, что человеку не хватает общественного признания. Он высоко ценит свои профессиональные качества и хотел бы, чтобы ими восхищались и окружающие.
- Обнаженка — помимо заявления о том, что обладатель такой фотографии не ищет серьезных отношений, фотография голого торса может говорить о том, что человек слишком зациклен на себе, любит внимание окружающих и склонен к чрезмерному проявлению эгоизма.
- Шокирующие — если на фотографии изображено нечто неприятное и отталкивающее, скорее всего, ее разместил подросток или человек, у которого на данный момент есть проблемы посерьезнее, чем отсутствие отношений.
- Супергерои — фотографии с такой тематикой могут быть свидетельством подсознательной обеспокоенности, ощущения беспомощности человека.
- Природа — это может говорить о романтичности натуры, ранимости. Часто такие люди не переносят тусовок и фамильярности, испытывают сложности в отстаивании своей точки зрения.
Нередко случается, что пользователи выставляют фотографии других людей вместо своих, узнать об этом можно, загрузив скрин фотографии вашего нового знакомого в поиск по картинкам. Браузер выдаст вам все соцсети и сайты, где встречалось это изображение.
Описание в профиле
Оставляют профиль пустым, как правило, люди, которые зашли на сайт от скуки и ничего особенного там не ищут. А вот заполненная анкета может рассказать о человеке больше, чем там написано:
- Требования к кандидатам в графе «О себе» — это не самый лучший способ понравиться кому-то. Как правило, отношения с обладателями таких профилей не сулят ничего хорошего, если, конечно, вам не захочется подстраиваться под эти требования постоянно.
- Имя. Уменьшительно-ласкательные формы имени могут говорить об инфантильности и незрелости человека, прозвища и формы вроде «Вован» и «Костян» тоже редко используются людьми, вышедшими из подросткового возраста.
- «Свайп влево». Скепсис по отношению к своему профилю на сайте, как правило, проявляют люди, у которых не складываются отношения с противоположным полом. И дело тут вовсе не в сайтах знакомств.
- «Бываю здесь редко». Человек зарегистрировался на сервисе знакомств «на всякий случай», вряд ли он сейчас действительно настроен на отношения.
- Ключевые слова. Исследования более 1,2 млн анкет на сервисах знакомств показали, что люди, которые упоминают в своих профилях слова: «любовь», «отношения», «дети», «время», «музыка», «друг» и «жизнь», чаще других находят партнеров для долгих, серьезных отношений. Те, кто находится в вечном поиске, чаще других используют в своих профилях слова: «путешествие», «ужин», «магазин», «встречи», «юмор».
- Совпадение интересов, конечно, поможет в поиске темы для разговора на первом свидании, но, как выяснили американские психологи, нет никакой закономерности в совпадении увлечений, указанных на сайтах, и успешными знакомствами в жизни. Не отметайте интересную кандидатуру только потому, что у вас разные интересы, возможно, именно это и привлечет ваше внимание в общении с человеком.
Обозначения
Нередко в профилях можно заметить аббревиатуры или другие обозначения, которые позволят вам больше узнать о человеке и его намерениях.
- 420 — этот символ используют в своей культуре любители дурманящих веществ. Указывая его в своем профиле, человек дает понять, что не против наркотиков и сам употребляет их.
- ONS — one night stand (встреча на одну ночь) — эту аббревиатуру используют искатели приключений и отношений без обязательств.
- KCCO — keep calm and chive on (успокойтесь и отдохните) — эту фразу часто пишут любители расслабленной жизни, она тоже намекает, что на серьезные отношения человек не настроен.
- 188/80 — таким образом люди указывают свой вес в килограммах и рост в сантиметрах, иногда рост указывается в футах, например 6`2.
Общение
Больше всего об интернет-избранниках, конечно же, расскажет общение онлайн. Многие мужчины пренебрегают этим этапом и сразу же предлагают встречу. Однако, чтобы не тратить время и слишком не разочаровываться, лучше все же начать с переписки. Вот на что стоит обратить внимание:
- Закидывание комплиментами. Это не обязательно означает, что вы понравились человеку настолько, что он не может сдержать свои порывы и расхваливает ваши фото. Такой примитивный способ понравиться кому-то чаще всего используют искатели встреч на одну ночь.
- «Ты» и «вы». Если ваш новый знакомый написал вам «ты» в первом же сообщении, это совсем не значит, что он не воспитан. Однако, если у вас такое обращение вызывает чувство дискомфорта, скорее всего, у вас разная тактика сближения с людьми. То же самое может сказать употребление сленга в первых сообщениях.
- Говорит только о себе или только о вас. Это может свидетельствовать о чрезмерном эгоизме при выборе партнера. Говорящий только о себе совсем не интересуется собеседником и занят лишь своей персоной, а постоянно расспрашивающий, напротив, пренебрегает вашим интересом к нему и пытается сразу выяснить о вас все важные подробности.
- Говорит о работе расплывчато. У большинства взрослых людей работа занимает большую часть времени, и замалчивание такой важной части жизни может говорить о том, что человеку есть что скрывать. Общие фразы, например: «у меня свой бизнес», «я предприниматель», «работаю на себя» и т. д. очень часто используют безработные.
- Общается только в чате сервиса знакомств. Зачастую бывает, что по ту сторону компьютера находится подросток или скучающий офисный работник, которого дома ждет семья. Если собеседник не торопится перенести общение в мессенджер, соцсеть или созвониться, то, возможно, кроме виртуального флирта ему ничего не нужно.
Бонус: почему онлайн-знакомства не так уж плохи?
Статистика подтверждает, что знакомства онлайн заканчиваются предложением руки и сердца в среднем уже через 18 с половиной месяцев свиданий, в то время как при любом другом знакомстве до помолвки в среднем проходит 42 месяца. Также исследования 2012 года показали, что браки, в которых люди нашли друг друга через интернет, распадаются реже, чем при обычном знакомстве.
А что вы думаете о знакомствах через интернет? Поделитесь своим мнением в комментариях.