Читатели AdMe.ru рассказали, после каких случаев они зареклись звать кого-либо к себе в гости

У известной фразы «Будьте как дома» есть продолжение, которое почти никто не помнит: «...но не забывайте, что вы в гостях». Поэтому многие, навещая кого-то, и ведут себя так, словно находятся у себя дома. Одни со спокойной совестью заглядывают в холодильник и съедают понравившийся продукт, другие переставляют по своему вкусу предметы интерьера, а некоторые даже чужие полы перекрашивают.

Именно о таких случаях рассказали читатели AdMe.ru, и мы хотим поделиться с вами наиболее возмутительными историями.

Уезжала в отпуск на 2 месяца. Разрешила пожить другу с его собакой во время моего отсутствия, пока он в своей квартире делал ремонт (хотел успеть к приезду своей жены, моей подруги). Разрешила пожить абсолютно бесплатно: коммуналку оплачивала на год вперед, да и в голову не приходило денег с друзей брать.

За неделю до моего приезда друг выехал, а я приехала и офигела. Грязь в квартире — это ладно... В микроволновке грибы зацвели, в стиралке стухли вещи (видно, постирал, а вытащить забыл)! Шерсть от собаки въелась в ковры, а спала псина на моем любимом одеяле — друг прямо на пол его для пса скинул с кровати. Оно в слюнях, шерсти.

Это совсем не бедные люди, имеющие сеть своих ресторанов. Могли бы и прислать кого-нибудь убрать мою квартиру к моему приезду. Короче, отмывала я ее сразу же после перелета долго и нудно. И не пошла к ним радоваться с ними их красивому, чистому, богатому ремонту... Не друзья они мне больше, не друзья. © Елена Чакубаш / Facebook *** Соседка пришла со своей родственницей в гости. Сидим болтаем на террасе. На кухне варится грибной суп. Родственница вышла в туалет. Я через какое-то время вспомнила про суп, побежала на кухню, а там — картина маслом: эта мадам стоит над кастрюлей и жрет поварешкой кипящий суп прямо из кастрюли. Оправдание: «Проходила мимо, удержаться не смогла». © Екатерина Осипова / Facebook *** Приехали к нам в гости на мамин день рождения ее брат с женой. Остались с ночевкой, утром уехали. После их отъезда исчезли 6 чайных ложек, конфеты из вазы. А в качестве

«бонуса» ночью они напи́сали в большую напольную вазу. И это мы обнаружили только через 3 дня по запаху. К слову сказать, оба научные работники. © Марина Кузнецова / Facebook

К маме приехали родственники «на пару дней», которые растянулись на неопределенный срок. Мама у меня не курит и физически не переносит табачный дым. Но почему-то им казалось, что, пока ее дома нет, в квартире можно курить. Выгнала их через месяц, когда из-за непотушенного окурка задымилось мусорное ведро. И оказалась сразу же «мерзкой» и «невоспитанной». © Маргарита Дмитриева / Facebook *** А у нас после посещения родственников, которых я ни разу до этого не видела, пропала некоторая одежда и французские духи. И это притом, что мы им преподнесли подарки (хрусталь, постельное белье и прочее). Жили они у нас неделю на всем готовом. © Natalia Tolkachova / Facebook *** Однажды к нам приехали гости. Поселила их в комнате, смежной с моим рабочим кабинетом. Захожу как-то в комнату, а там гостья задрала ногу на компьютерный стол и подстригает себе ногти на ногах моими вышивальными ножницами за $ 100! Для тех, кто не в теме: это очень острые, нежные, узкоспециальные загнутые ножницы. Это же надо было покопаться в моих инструментах, найти самые дорогие и неподходящие для стрижки ногтей ножницы! Про задранные ноги на стол и взятый без спроса лак я уже не говорю. © Tasha Embroidery / Facebook

Один раз приехал брат на 3 дня — жил 2 года. А еще лучшая подружка попросилась пожить на 2 недели. Еле через 2 месяца выставила! Это карма людей, живущих в столице. Всем нужно! А самое интересное — это их оправдание: «Так я же не живу у тебя, а только ночую!» © Оксана Скрипник / Facebook *** Ко мне как-то приехала бывшая подруга на неделю. За 2 дня она выпила весь кофе. Я никак не могла дойти до магазина при своем графике работы и учебы, а она покупала только себе еду и кока-колу. И по утрам ворчала, что в доме нет кофе. Потом она перестирала привезенный с собой огромный чемодан одежды, сказав, что в ее съемной квартире нет стиральной машинки. После ее отъезда я нашла кучу кружек с засохшей едой за кроватью, а еще прочие куски еды в разных неожиданных местах. © Надежда Калинина / Facebook *** Переехала в новую квартиру и купила все новое: технику, мебель и так далее. Пригласила подруг на новоселье. Готовить не хотелось — заказала еду на дом. Была жареная курочка. Одна из подруг вытирала жирные руки о диван... После ухода гостей была генеральная уборка. Причем салфетки были, конечно, и влажные, и сухие. Но ей диван понравился. © Анна Заволокина / Facebook

Пригласили свекровь, живущую в другом городе, на нашу свадьбу с проживанием у нас. Приезжает и с порога начинает указывать, где, по ее мнению, должны находиться какие предметы.

— Корзину для белья поставьте в коридор, в ванной комнате она много места занимает!

— Но нам нравится так...

Легли спать. Утром встаем — корзина в коридоре! Муж заставил переставить.

И такая дребедень была каждый раз, когда она приезжала. У меня за 9 лет таких историй накопилось на трехтомник. Больше не зовем... © Yulia Dmitrieva / Facebook *** У нас родственники мужа гостили... В итоге стеклянное покрытие кофейного стола — вдребезги. Они на нем орехи кололи! © Алёна Корнева / Facebook *** Была у меня подружка, любила в гости зайти с угощением, а потом все, что осталось, с собой забрать. Типа поели чуть-чуть — и хватит. Больше в гости не зову. © Kristina Kupavskaya / Facebook *** Приехали к нам родственники мужа на свадьбу, поселили их в своей квартире, а сами к моей маме ушли. Приходим утром, а они полы перекрасили! Цвет наших полов им не понравился! Я была просто в шоке. © Екатерина Пепеляева / Facebook

Однажды мы всей семьей уехали на месяц из дома. Мамин двоюродный брат с семьей захотел приехать в наш город. И чтобы они не тратились на гостиницу, мои родители предложили им пожить у нас.

В результате, когда мы вернулись, обнаружили прибитые гвозди к кухонной мебели (на торце буфета и шкафа для посуды). «А то у вас полотенца некуда вешать», — сказали родственники. Наши журналы Vogue, которые мы с сестрой собирали и периодически пересматривали, валялись небрежной стопкой в ванной, отсыревшие и с выдранными страницами. Одна кровать в спальне была сломана.

Наши родители промолчали, зато мы с сестрой за испорченные журналы высказали своему троюродному брату все, что думали о его умственных способностях! © Bisquit / AdMe *** К нам на празднование Нового года пришла пара с грудным ребенком. Мамочка выпила и легла спать, а я всю ночь то кормила, то переодевала ребенка. Израсходовала все простыни и пододеяльники (раньше ведь не было памперсов). Родители выспались и пошли домой. Больше я их не приглашала. © Ольга Веригина / Facebook *** Один раз наблюдала следующую картину: на день рождения моей подруги пришла ее родственница, у которой день рождения был на следующий день. И чтобы не терять время, она начала готовить на чужой кухне сладости для своего дня рождения, привлекая для помощи хозяйку дома. То есть она пришла в гости, поела, выпила, и ей еще и приготовить помогли. И посуду мыть не надо. К слову, на свой день рождения она никого из присутствующих не пригласила. © Светлана Богдан / Facebook

Есть у моей мамы знакомая. Они не подруги. Но знакомая эта постоянно без приглашения ходит в гости на все праздники. Мама моя — человек добрый, всегда рада, принимает ее, угощает вкусным. И эта знакомая постоянно зовет и маму к себе в гости. Мама не любит ходить в гости к неблизким друзьям. Но однажды сдалась и пошла.

Та знакомая предложила ей борщ. Мама пыталась отказаться, говорит, мол, я уже обедала, спасибо. А знакомая: «Да ты ешь, он у меня уже третий день стоит! У меня свиней же нету доедать». Занавес. © Olga Broughman / Facebook *** Были и у нас такие гости. Предложила подруге пожить с ее мамой и двумя дочерьми, пока не найдут квартиру. Жили 7 месяцев и искать даже не думали. Ее старшая дочь часто возвращалась поздно ночью, пьяная, скандалила со своей матерью и бабушкой, чем очень пугала нас. Когда я нашла им приличный и дешевый вариант, обиделась и, выезжая, прихватила много наших вещей. Позже узнала, что еще гадости о нашей семье говорит. Дружба закончилась. © Оксана Сен-этьен / Facebook *** Подруга с ребенком пришла в гости. Ребенок бегал с пирогом по всей квартире, мазал им по телевизору. Подруга хохотала и говорила: «Только маму не трогай своими руками!» — так как у нее был новый костюм. В заключение стал забираться на спинку дивана и прыгать на пол. На это подруга сказала, что «ребенок развивается». © Tatjana Nielsen / Facebook

Бонус: полезный навык

Приобрела очень полезный навык — говорить нет людям, которые хотят неожиданно ко мне приехать в гости, пожить у меня пару дней/недель и тому подобное, когда это не входит в мои планы или когда я не готова эти планы отменять... Для встреч есть нейтральные территории, а пожить можно в гостиницах. Мой дом — мои правила. © Юлия Романова / Facebook