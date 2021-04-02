Читатели AdMe.ru рассказали о своих комплексах, которые развились по вине их родителей

Когда мне было лет 7, я часто примеряла мамины свадебные туфли. Чувствовала себя в них очень красивой и счастливой. Однажды я вышла в них во двор, где бабушка сказала тете, что на каблуках мои ноги даже кажутся ровнее. С тех пор ненавидела платья, а до 20 лет видела в себе только недостатки.

Осознание того, что ноги у меня очень даже хорошие, пришло ко мне после 23. А обида и горечь остались до сих пор. И я точно знаю, что детей надо только хвалить! А вот такие замечания ранят очень больно и надолго. © Оксана Теппер / Facebook