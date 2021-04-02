Читатели AdMe.ru рассказали о своих комплексах, которые развились по вине их родителей
Никто не будет спорить, что воспитание ребенка — непростой процесс, требующий обдуманных действий и фраз. Ведь даже одно неосторожно сказанное предложение может навсегда отпечататься в сознании и повлиять на всю дальнейшую жизнь. Так и формируются комплексы, от которых людям так трудно, а порой и невозможно избавиться.
Наши читатели вспомнили поступки и слова своих родных и близких, из-за которых у них появились комплексы, мешающие нормально жить. Мы в AdMe.ru надеемся, что эти истории для многих станут хорошим уроком и уберегут от повторения чужих ошибок.
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Когда мне было лет 7, я часто примеряла мамины свадебные туфли. Чувствовала себя в них очень красивой и счастливой. Однажды я вышла в них во двор, где бабушка сказала тете, что на каблуках мои ноги даже кажутся ровнее. С тех пор ненавидела платья, а до 20 лет видела в себе только недостатки.
Осознание того, что ноги у меня очень даже хорошие, пришло ко мне после 23. А обида и горечь остались до сих пор. И я точно знаю, что детей надо только хвалить! А вот такие замечания ранят очень больно и надолго. © Оксана Теппер / Facebook
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Помню, как дед меня с малых лет изводил, что если я не буду делать того-сего, пятого-десятого, то меня «замуж не возьмут» или «муж выгонит». Это сработало, да. Я себя чувствовала каким-то бракованным отбросом и выскочила замуж за первого, кто предложил (ведь это ж праздник такой, что меня, такую криворукую, замуж захотели взять). Этот комплекс я долго из себя вытравливала, да... © Ирина / AdMe
- Моя мама мне говорила: «Кому ты нужна такая, никогда никто не позарится». В итоге личная жизнь не сложилась. Нет, я не обвиняю ее сейчас. Это моя жизнь, и я несу за нее ответственность в первую очередь. Тем не менее считаю, что говорить такие вещи собственной дочери просто недопустимо. © Алиса Орлова / Facebook
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Моего щенка выпустили на улицу, пока я была в школе. Естественно, он пропал. Я обыскала весь район, но не нашла. Очень переживала. Это был мой друг. Через несколько лет история повторилась. У нас появился щенок, я привязалась к нему, а мама отдала его кому-то в деревню, пока меня не было дома. Мол, «ему там будет лучше». Теперь я боюсь что-то терять, даже снятся кошмары, что что-то теряю. © Kurare Kas / Facebook
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Мне было 16 лет. Сижу, делаю уроки, а сзади сидят мама с подругой и обсуждают мою внешность. И то не так, и это, а в утешение подруга в конце говорит: «Ну девочка некрасивая, но какая-то изюминка в ней есть». Лучше бы промолчала... В общем, комплекс на всю жизнь. © Натали Чабан / Facebook
- Мама часто сравнивала меня с другими девочками. Одна ест аккуратно, а я вечно капаю на дорогие, с трудом добытые в длинных очередях платья. Вторая — амбициозная, а я вечно скисаю из-за критики. Третья всегда в хорошем настроении и ласковая, а я — колючая и неулыбчивая бука.
Мне уже 40 лет, но я до сих пор ненавижу тех, с кем меня сравнивали. Притом что у меня было замечательное детство и мама всегда делала для меня все возможное: приветливо встречала моих подруг, мы вместе с ней готовили, катались на лыжах. Но некоторые вещи прочно сидят в подсознании годами. © Наталья Гилл / Facebook
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Однажды в детстве, играя с подругами, я нашла в глине золотое кольцо. Я так обрадовалась! Папа был неподалеку, и я сразу ему показала его. Отмыла и побежала показать маме и родной бабушке, которая жила по соседству. Увидев кольцо, бабушка заявила, что я украла его у нее. Благо что мама с папой мне верили, а вернее, знали, что я нашла его, и защищали меня. Бабушка делала все, чтобы кольцо досталось ей. Хотя никогда у нее не было такого кольца.
До сих пор не понимаю, как так можно с родной внучкой — взять и наговорить такое. Травма на всю жизнь. Болезненно переношу, когда в моих словах сомневаются. © Oxana Ustimova Kitova / Facebook
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Когда мне было 6 лет, моя бабушка по папиной линии назвала меня гадким утенком в нашей семье. Она всегда больше любила мою младшую сестру и мою двоюродную сестру, а я для нее была на втором месте. Конечно, неуверенность в себе у меня осталась на всю жизнь. © Наталья Чехович / Facebook
- Мама никогда меня не хвалила, как бы я ни старалась быть хорошей. Всегда был кто-нибудь, кто непременно лучше меня, и мне до него нужно было расти и расти. Мне 39, и у меня жуткий комплекс неполноценности.
А еще так случилось, что папа умер, когда мне было 12 лет. После поминок, когда люди разошлись, мне было сказано: «Иди, будем диван двигать». Вот так в один день мама сделала меня взрослой. А потом заставляла меня принимать важные решения, спрашивая: «Что мы купим: тебе блузку в школу или сапоги младшему брату?» До сих пор сложно тратить деньги на себя. Считаю это постыдным, что ли... © Марина Волк / Facebook
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Когда-то мама придумала для меня ласковое прозвище — «моя обезьянка». Я выросла с комплексом, что я некрасивая. Уже в детстве не любила фотографироваться, да и сейчас не люблю. До сих пор, когда мне говорят, что я красивая, чувствую себя некомфортно, предательски бьется в голове мысль, что люди говорят не совсем правду. Недавно спросила маму, почему она меня так называла. Ответ сразил наповал: «Хотела, чтобы ты не зазнавалась и была скромной!» © Нина Харченко / Facebook
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В юности у меня была стройная, красивая фигура, симпатичная мордашка, но мама своим подругам говорила, что дочь у нее очень страшненькая... И только мой муж смог вылечить меня от комплекса серой мышки, которая старалась спрятаться от всех. Он все время восхищался мной, говорил, что я самая красивая... © Татьяна / AdMe
- Мне и дружить запрещали, и к людям не подпускали, а какие «ласковые» имена мама мне придумывала: Свинни-Пух, Слонопотам, Мамонтша и т. п. Я до сих пор не умею общаться с людьми, принимать самостоятельные решения, не умею ценить свой труд. © Иришка Полунина / Facebook
У вас есть какие-то комплексы из детства, возникшие из-за неосторожно сказанной кем-то фразы?