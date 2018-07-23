9 вещей, которые можно узнать о женщине, посмотрев на ее макияж
Глядя на накрашенную девушку, мы, казалось бы, в первую очередь решаем, красива ли она. Но ученые говорят, что на самом деле мы неосознанно делаем гораздо больше выводов. Ведь длину стрелок и цвет помады определяет не только мода, но в первую очередь характер той, кто их носит.
AdMe.ru собрал наблюдения психологов и выяснил, о чем могут поведать мейкап-привычки.
1. Проявление интеллектуальных способностей
Ученые нашли закономерность под названием «эффект губной помады» (lipstick effect). Чтобы ее изучить, исследователи из Гарварда разделили участниц эксперимента на 3 группы. Первой группе предложили накраситься, второй — послушать позитивную музыку, третьей — раскрасить рисунок. После чего девушкам дали интеллектуальные тесты.
Самые высокие результаты оказались в группе, которая предварительно накладывала макияж. Ученые объясняют это тем, что женщина, которая привыкла носить косметику на лице, обычно:
- чувствует себя увереннее;
- больше полагается на свои способности;
- быстрее и эффективнее принимает решения.
2. Впечатление на окружающих
Девушку с макияжем воспринимают как более компетентную. Недавние исследования показали, что чем более умело наложен макияж и чем привлекательнее выглядит лицо, тем скорее окружающие увидят в девушке хорошего специалиста. Причем это взгляд не только со стороны мужчин, но и со стороны других женщин. Лицо с умеренным количеством косметики повышает социальный статус девушки в чужих глазах.
3. Роль в команде
А вот с лидерством дела обстоят иначе. Чем больше на девушке макияжа, тем меньше вероятность, что она может успешно руководить другими людьми. Дело в том, что окружающие не воспринимают ее как потенциального лидера. Возможно, это связано с тем, что лица без макияжа вызывают больше доверия, кажутся более открытыми. А если начальница сильно накрашена, то ее распоряжения будут выполнять с большей неохотой.
4. Тип личности
Макияж делает девушку более заметной. А потому можно подумать, будто косметику с большим энтузиазмом будут использовать девушки-экстраверты. В то время как интроверты, сосредоточенные на внутреннем мире и не жалующие легкие разговоры, скорее, выйдут в люди ненакрашенными. Ученые же утверждают обратное: интровертам зачастую более комфортно постоянно носить косметику, чем экстравертам.
В исследовании специалисты заметили положительную взаимосвязь интроверсии с использованием косметики и отрицательную — в случае с экстраверсией:
- Интровертам проще адаптироваться в обществе, надев так называемую маску, чтобы оставалась граница между их внутренним миром и миром внешним.
- Экстраверты же через макияж более склонны подчеркивать свою привлекательность и статус. Они, по наблюдениям ученых, испытывают меньше беспокойства перед тем, чтобы выглядеть естественно, потому что чувствуют себя свободнее в окружении посторонних людей.
5. Инфантильность
Некоторые девушки не желают взрослеть и выражают свой протест через мейкап. Обилие розовых румян, яркий подростковый макияж с акцентом на глаза и особенно визуальное увеличение глаз выдают девушку, которая все еще хочет оставаться ребенком. Такие девушки на самом деле воспринимаются младше и чаще других склонны к инфантильности.
6. Уверенность в себе
Особая уверенность в себе характерна для типа нанесения макияжа «соблазнение». То есть для тех, кто красится, желая казаться привлекательнее и ловить чужие взгляды. Особенно это касается любительниц красной помады, которые обычно более настойчивые, самоуверенные и общительные.
А еще ученые провели интересный эксперимент и выяснили, что яркий цвет губ сильнее притягивает внимание. Результаты исследования показали:
- на девушках с красной помадой взгляд испытуемых задерживался на 7,3 секунды;
- на девушках с розовой — 6,7 секунды;
- на девушек без помады смотрели всего 2,2 секунды.
7. Тревожность
Другой тип нанесения макияжа — «камуфляж». Он характерен для людей с высоким уровнем стресса и означает постоянное ношение косметики ради того, чтобы скорректировать недостатки внешности. Если женщина красится, лишь чтобы скрыть свое истинное лицо, то это говорит о повышенной тревожности. Это особенно выражается у женщин, которые не могут выйти на улицу без макияжа.
Опрос показал, что 32 % девушек красятся, чтобы дойти до магазина, а 10 % носят макияж даже дома. В этом случае макияж явно становится для них камуфляжем и говорит об оборонительной позиции по отношению к окружающему миру и эмоциональной нестабильности.
8. Темперамент
О темпераменте лучше всего поведает цвет губной помады. По наблюдениям специалистов, оттенки губной помады, которые чаще всего оказываются в повседневном макияже девушки, можно разделить на 4 основных вида:
- Красный чаще всего носят креативные, порывистые и легкие на подъем девушки. По типу темперамента это сангвиники и холерики.
- Розовую помаду обычно можно встретить на общительных девушках с хорошим чувством юмора. По темпераменту среди них чаще всего встречаются сангвиники.
- Фиолетовый: такие оттенки чаще предпочитают спокойные и проницательные девушки. Их скорее можно отнести к домоседам, а по темпераменту они чаще бывают меланхоликами или флегматиками.
- Натуральный: девушки с таким оттенком на губах обычно добры и заботливы. Это, как правило, флегматики по типу темперамента.
9. Особенности характера
Если самоощущение девушки зависит от того, есть ли на ней макияж, то исходя из того, как именно она накрашена, можно говорить о ее привычках и поведении. Макияж глаз поможет больше узнать о личности.
- Длинные стрелки: девушка легко примеряет на себя разные роли, щепетильна к деталям. Часто они имеют склонность к перфекционизму.
- Цветная подводка: игривая и творческая натура, сохранившая детскую непосредственность.
- Темная подводка сверху чаще встречается у практичных девушек, которые не любят строить воздушных замков, а предпочитают ощущать твердую почву под ногами.
- Темная подводка снизу характерна для тех, кто сдерживает в себе много эмоций.
- Smoky eyes: подчеркнутая чувственность и склонность к мечтательности и романтическому настроению.
- Отсутствие стрелок: любовь к простому и свободному общению, открытость и любознательность.
А о чем могут рассказать мейкап-привычки ваших знакомых? Поделитесь в комментариях.
Фото на превью depositphotos