9 вещей, которые можно узнать о женщине, посмотрев на ее макияж

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Глядя на накрашенную девушку, мы, казалось бы, в первую очередь решаем, красива ли она. Но ученые говорят, что на самом деле мы неосознанно делаем гораздо больше выводов. Ведь длину стрелок и цвет помады определяет не только мода, но в первую очередь характер той, кто их носит.

AdMe.ru собрал наблюдения психологов и выяснил, о чем могут поведать мейкап-привычки.

1. Проявление интеллектуальных способностей

Ученые нашли закономерность под названием «эффект губной помады» (lipstick effect). Чтобы ее изучить, исследователи из Гарварда разделили участниц эксперимента на 3 группы. Первой группе предложили накраситься, второй — послушать позитивную музыку, третьей — раскрасить рисунок. После чего девушкам дали интеллектуальные тесты. Самые высокие результаты оказались в группе, которая предварительно накладывала макияж. Ученые объясняют это тем, что женщина, которая привыкла носить косметику на лице, обычно: чувствует себя увереннее;

больше полагается на свои способности;

быстрее и эффективнее принимает решения.

2. Впечатление на окружающих

Девушку с макияжем воспринимают как более компетентную. Недавние исследования показали, что чем более умело наложен макияж и чем привлекательнее выглядит лицо, тем скорее окружающие увидят в девушке хорошего специалиста. Причем это взгляд не только со стороны мужчин, но и со стороны других женщин. Лицо с умеренным количеством косметики повышает социальный статус девушки в чужих глазах.

3. Роль в команде

А вот с лидерством дела обстоят иначе. Чем больше на девушке макияжа, тем меньше вероятность, что она может успешно руководить другими людьми. Дело в том, что окружающие не воспринимают ее как потенциального лидера. Возможно, это связано с тем, что лица без макияжа вызывают больше доверия, кажутся более открытыми. А если начальница сильно накрашена, то ее распоряжения будут выполнять с большей неохотой.

4. Тип личности

Макияж делает девушку более заметной. А потому можно подумать, будто косметику с большим энтузиазмом будут использовать девушки-экстраверты. В то время как интроверты, сосредоточенные на внутреннем мире и не жалующие легкие разговоры, скорее, выйдут в люди ненакрашенными. Ученые же утверждают обратное: интровертам зачастую более комфортно постоянно носить косметику, чем экстравертам. В исследовании специалисты заметили положительную взаимосвязь интроверсии с использованием косметики и отрицательную — в случае с экстраверсией: Интровертам проще адаптироваться в обществе, надев так называемую маску, чтобы оставалась граница между их внутренним миром и миром внешним.

Экстраверты же через макияж более склонны подчеркивать свою привлекательность и статус. Они, по наблюдениям ученых, испытывают меньше беспокойства перед тем, чтобы выглядеть естественно, потому что чувствуют себя свободнее в окружении посторонних людей.

5. Инфантильность

Некоторые девушки не желают взрослеть и выражают свой протест через мейкап. Обилие розовых румян, яркий подростковый макияж с акцентом на глаза и особенно визуальное увеличение глаз выдают девушку, которая все еще хочет оставаться ребенком. Такие девушки на самом деле воспринимаются младше и чаще других склонны к инфантильности.

6. Уверенность в себе

Особая уверенность в себе характерна для типа нанесения макияжа «соблазнение». То есть для тех, кто красится, желая казаться привлекательнее и ловить чужие взгляды. Особенно это касается любительниц красной помады, которые обычно более настойчивые, самоуверенные и общительные. А еще ученые провели интересный эксперимент и выяснили, что яркий цвет губ сильнее притягивает внимание. Результаты исследования показали: на девушках с красной помадой взгляд испытуемых задерживался на 7,3 секунды;

помадой взгляд испытуемых задерживался на 7,3 секунды; на девушках с розовой — 6,7 секунды;

— 6,7 секунды; на девушек без помады смотрели всего 2,2 секунды.

7. Тревожность

Другой тип нанесения макияжа — «камуфляж». Он характерен для людей с высоким уровнем стресса и означает постоянное ношение косметики ради того, чтобы скорректировать недостатки внешности. Если женщина красится, лишь чтобы скрыть свое истинное лицо, то это говорит о повышенной тревожности. Это особенно выражается у женщин, которые не могут выйти на улицу без макияжа. Опрос показал, что 32 % девушек красятся, чтобы дойти до магазина, а 10 % носят макияж даже дома. В этом случае макияж явно становится для них камуфляжем и говорит об оборонительной позиции по отношению к окружающему миру и эмоциональной нестабильности.

8. Темперамент

О темпераменте лучше всего поведает цвет губной помады. По наблюдениям специалистов, оттенки губной помады, которые чаще всего оказываются в повседневном макияже девушки, можно разделить на 4 основных вида: Красный чаще всего носят креативные, порывистые и легкие на подъем девушки. По типу темперамента это сангвиники и холерики.

чаще всего носят креативные, порывистые и легкие на подъем девушки. По типу темперамента это сангвиники и холерики. Розовую помаду обычно можно встретить на общительных девушках с хорошим чувством юмора. По темпераменту среди них чаще всего встречаются сангвиники.

помаду обычно можно встретить на общительных девушках с хорошим чувством юмора. По темпераменту среди них чаще всего встречаются сангвиники. Фиолетовый: такие оттенки чаще предпочитают спокойные и проницательные девушки. Их скорее можно отнести к домоседам, а по темпераменту они чаще бывают меланхоликами или флегматиками.

такие оттенки чаще предпочитают спокойные и проницательные девушки. Их скорее можно отнести к домоседам, а по темпераменту они чаще бывают меланхоликами или флегматиками. Натуральный: девушки с таким оттенком на губах обычно добры и заботливы. Это, как правило, флегматики по типу темперамента.

9. Особенности характера

Если самоощущение девушки зависит от того, есть ли на ней макияж, то исходя из того, как именно она накрашена, можно говорить о ее привычках и поведении. Макияж глаз поможет больше узнать о личности. Длинные стрелки: девушка легко примеряет на себя разные роли, щепетильна к деталям. Часто они имеют склонность к перфекционизму.

девушка легко примеряет на себя разные роли, щепетильна к деталям. Часто они имеют склонность к перфекционизму. Цветная подводка: игривая и творческая натура, сохранившая детскую непосредственность.

игривая и творческая натура, сохранившая детскую непосредственность. Темная подводка сверху чаще встречается у практичных девушек, которые не любят строить воздушных замков, а предпочитают ощущать твердую почву под ногами.

чаще встречается у практичных девушек, которые не любят строить воздушных замков, а предпочитают ощущать твердую почву под ногами. Темная подводка снизу характерна для тех, кто сдерживает в себе много эмоций.

характерна для тех, кто сдерживает в себе много эмоций. Smoky eyes: подчеркнутая чувственность и склонность к мечтательности и романтическому настроению.

подчеркнутая чувственность и склонность к мечтательности и романтическому настроению. Отсутствие стрелок: любовь к простому и свободному общению, открытость и любознательность.

А о чем могут рассказать мейкап-привычки ваших знакомых? Поделитесь в комментариях.