9 научных фактов, которые показывают обратную сторону наших вредных привычек

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Нас с детства учат бороться с вредными привычками. Но все же понятие нормы у каждого свое. К примеру, в Мексике принято везде опаздывать, а в Японии — чавкать во время особо вкусной трапезы. Удивительно, но есть такие привычки, которые одновременно и жутко раздражают, и приносят пользу. После прочтения статьи вы будете знать, почему ваш коллега, который постоянно грызет ногти, не болеет даже в сезон ОРВИ, или смотрит смешные видео с котятами в рабочее время, но при этом показывает лучшие результаты во всем отделе.

Мы в AdMe.ru собрали 9 вредных привычек, у которых есть и своя светлая сторона.

1. Постоянно что-то крутить в руках

Привычка постоянно что-нибудь крутить в руках, щелкать авторучкой или барабанить пальцами по столу раздражает многих, но на самом деле она может приносить пользу. Навязчивые движения, в том числе даже ерзанье на офисном стуле, помогают сжечь 350 калорий в день. Чтобы не бесить коллег, можно купить кистевой эспандер. Не так давно в тренде было много забавных приспособлений, которые помогают занять руки: например, спиннеры и антистресс-кубики. Крутишь, успокаиваешь нервы и сгоняешь лишние калории.

2. Пропускать утренний душ

Вы не станете выглядеть ужасно, если будете меньше мыться, но при условии, что не откажетесь от посещения ванной комнаты вообще. После утреннего душа вы чувствуете себя бодрее и хорошо пахнете, но при этом смываете с себя естественную защиту. На поверхности кожи и волос содержится много полезных бактерий, которые погибают при контакте с мылом или гелем. Так что иной раз прием душа можно с чистой совестью пропустить.

3. Сплетничать

Даже у такой неприятной и раздражающей вещи, как сплетни, есть своя обратная сторона. Перемывание косточек поднимает настроение и улучшает социальные связи. 3 часа болтовни с подружками могут снять стресс лучше, чем сеанс массажа, а обсуждение чьих-то успехов вдохновляет и мотивирует к личному развитию. Активное общение, обмен секретной информацией и последними новостями сближают людей и повышают уровень доверия между ними.

4. Есть сладости на завтрак

Вы любите с самого утра перекусить шоколадным кексом и не знаете, как побороть вредную привычку? Спешим вас обрадовать: исследование Тель-Авивского университета показало, что те, кто съедал на завтрак что-то сладкое, потеряли в среднем на 2 килограмма больше, чем те, кто полностью отказался от шоколада и тортиков! Все дело в активной выработке гормона грелина, благодаря которому снижается чувство голода и поднимается настроение. В результате легче переваривать низкокалорийную пищу на обед и ужин. А утренний десерт перерабатывается в калории, от которых легко избавиться в течение дня.

5. Материться

Если мат — часть вашей повседневной речи, никакой пользы в этом искать не стоит. Но крепкое словечко в эмоциональных ситуациях помогает снять стресс. Результаты исследований показывают, что ругательства вызывают всплеск адреналина, а тот, в свою очередь, повышает устойчивость к неприятной ситуации и снимает боль. В ходе эксперимента люди держали руки в ледяной воде. Те, кому можно было выругаться, продержались дольше, чем те, кому пришлось молчать. Но, если матерные слова — ваши постоянные спутники, эффект аннулируется.

6. Не сдерживать отрыжку и зевоту

Хотя мы считаем, что отрыжка — некрасивая вредная привычка, подавлять ее вредно, ведь это может привести к появлению изжоги или болей в груди. Громко отрыгивать на публике, конечно, не стоит, поэтому не налегайте активно на газировку. Зевать на людях тоже считается неприличным. Но стоит помнить, что в процессе зевания участвуют одновременно мышцы, суставы, дыхательная и нервная системы, и это резко активизирует кровоток в сосудах головы. Таким способом нервные клетки восстанавливают свою работоспособность. И уж тем более не стоит подавлять желание чихнуть. Поучительная история жителя Великобритании, который в попытке не чихнуть разорвал часть глотки, разлетелась по мировым СМИ. Так что чихайте на здоровье и не сдерживайте себя.

7. Грызть ногти

Эта раздражающая привычка также не самая вредная в мире. Некоторые бактерии под ногтями могут принести организму пользу. Ученые выяснили, что люди, которые порой грызут ногти, имеют более сильную иммунную систему, намного меньше болеют и реже страдают от проявления аллергии. Но не забывайте, что микробы под ногтями бывают разные, да и со стороны это кажется симптомом нервозности и неаккуратности. Так что если эта привычка порой оказывается сильнее вас, почаще мойте руки (и под ногтями тоже), чтобы не подхватить никаких паразитов.

8. Смотреть видео забавных животных в рабочее время

Исследования японских ученых показали, что просмотр видео или картинок с милыми детенышами животных положительно влияет на производительность труда. После такого заряда эмоций человек лучше концентрируется и выполняет поставленные задачи. Почему так происходит? Есть теория, что при взгляде на забавных животных у людей включается импульс заботы о ком-то, родственный родительскому инстинкту, и они становятся более внимательными и ответственными.

9. Сидеть развалившись в кресле

Родители и учителя с детства нам твердят: «Сиди прямо». А ведь самая здоровая поза — откинуться назад так, чтобы позвоночник находился под углом примерно 135° к бедрам, и опереться о спинку кресла или стула. При таком положении ничто не будет мешать циркуляции крови вдоль позвоночника и давление ровно распределится на все позвонки и межпозвонковые диски.

Вредные привычки приносят человеку своеобразное удовольствие, но бывает и так, что они совсем не делают вашу жизнь лучше, а вы все никак от них не откажетесь. Если в юности вы любили выпить пару-тройку бутылок пива в компании друзей, не факт, что это и сейчас приносит вам радость. Обратите внимание на то, что дает вам эта привычка. Вы курите, потому что не придумали других способов избавиться от стресса? Вы зависите от сигареты или это социальная привычка? Второй и очень важный фактор — это умеренность. Смешно съесть целый торт и оправдать это тем, что вам захотелось сладенького. Грубость и злословие по отношению к близким нельзя объяснить тем, что вы таким образом снимаете стресс. Любую вредную привычку стоит рассматривать в контексте ситуации.

Можете ли вы вспомнить примеры из жизни, когда какая-то вредная привычка приносила вам пользу? А какая из привычек, по вашему мнению, самая раздражающая? Делитесь в комментариях.