9 детских загадок, которые ставят взрослых в тупик
Подобные загадки веселее решать в компании, в которой сойдутся несколько мнений, а путь к верному решению запутается еще больше. И пусть вас не пугает обилие чисел в этой подборке. В этих логических задачах важно не умение правильно считать, а умение понять, что именно необходимо сосчитать.
AdMe.ru уверен, что, несмотря на наши попытки вас запутать, вы решите все задачи правильно.
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Сколько задач вы решили верно? Какая из задачек вам понравилась больше всего?