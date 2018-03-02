9 детских загадок, которые ставят взрослых в тупик

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Подобные загадки веселее решать в компании, в которой сойдутся несколько мнений, а путь к верному решению запутается еще больше. И пусть вас не пугает обилие чисел в этой подборке. В этих логических задачах важно не умение правильно считать, а умение понять, что именно необходимо сосчитать.