8 вещей, для которых вы слишком стары, и это круто

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Большинство женщин боятся стареть, но в зрелом возрасте есть свою плюсы. Американка Мишель Комбс (Michelle Combs), как и многие, долгое время отчаянно боролась с признаками старения, но в 52 года решила, что с нее хватит. Она уверена, что именно стереотипы мешают нам жить, но чем старше мы становимся, тем проще от них отказаться. В своем блоге женщина написала о том, какие принципы она раз и навсегда вычеркнула из своей жизни, чтобы стать счастливее.

AdMe.ru собрал для вас список принципов, от которых Мишель отказалась и при этом ничего не потеряла.

1. Терпеть то, что не нравится

«Я не знаю, насколько это хорошо, но, если со мной будут плохо обращаться, я буду кричать об этом». Мишель Комбс уверена, что нужно перестать хранить молчание, когда видишь или чувствуешь несправедливость. Мы готовы защищать других, но так редко делаем это для себя. Речь идет о выстраивании собственных психологических границ. Очень важно уметь показать окружающим, как с нами обращаться нельзя. Говорить о том, что нам не нравится, — первый шаг в этом направлении.

2. Заботиться о том, что подумают о нас другие

«Однажды мы зашли в хорошее кафе, и у меня наступил момент паники. Что все эти люди подумают обо мне? Тогда я решила, что их мнение обо мне не изменит вкуса омлета с беконом и авокадо, которые я ем». В определенном возрасте мы приходим к тому, что пора принять себя со всеми потрохами, а наши особенности и недостатки вполне могут стать изюминкой. Наслаждаться жизнь нужно в любом возрасте. Жизнерадостная пенсионерка Бадди Винкл (Baddie Winkle), обожающая яркие, а порой и эпатажные наряды, каждый день доказывает миру эту простую истину.

3. Извиняться за беспорядок в доме

«Знаете, почему мой дом грязный? Потому что мне сейчас не хочется убираться. Кроме того, я неорганизованная и немного неряха». Конечно, ударяться в крайности не стоит, но иногда можно простить себе беспорядок в квартире. Ведь это ваш дом и вы ни перед кем не обязаны за это извиняться. Кроме того, стоит попытаться выяснить, почему вам стало так трудно поддерживать чистоту. И дело не обязательно в лени, существует несколько причин, в которых вы можете даже не отдавать себе отчета. Например, вы настолько погружены в стресс на работе, что у вас просто не хватает времени и сил, чтобы привести жилье в порядок. Такое иногда случается с каждым, и это абсолютно нормально.

4. Стыдиться своих слабостей

«У меня больше нет грешных удовольствий, у меня просто регулярные удовольствия. И мне нравится Леди Гага». Вы не обязаны отчитываться посторонним о том, как проводите свое время. Неважно, любите ли вы читать детские комиксы, собираете спичечные коробки или можете всплакнуть за просмотром мелодрамы, — это часть вас. Выдающийся физик Ричард Фейнман однажды сказал: «Я не несу никакой ответственности за то, чего от меня ожидают другие... Никогда я не делал того, что казалось важным другим, и не намерен впредь этого делать». Следуя этому принципу, он всю жизнь занимался любимым делом и был удостоен Нобелевской премии.

5. Носить неудобную обувь

«Мне плевать, подходят ли мои носки к этим сандалиям. Мое удобство важнее, чем чье-то оскорбленное чувство прекрасного. К черту неудобную обувь». Желание красоваться в кошмарных туфлях на огромном каблуке обычно сопутствует юности. С возрастом становится ясно: все, что мы надеваем на себя, должно быть не просто красивым, но и комфортным. Носить удобную одежду и обувь — это прежде всего уважение к себе и собственному телу. Гардероб — это отражение личности — вот одно из главных правил стилистов. Вещи, которые подходят именно вам, — один из признаков счастливой и гармоничной женщины.

6. Копить всякий хлам

«Почти все, что лежит в кладовке, мне не нужно. Моя цель — отправить на помойку хотя бы половину того, что у нас есть. А может, и больше». Пытаясь избавиться от лишних вещей, каждый из нас думает: «А вдруг мне это понадобится?» Если вы не знаете, зачем вам нужен этот предмет прямо сейчас, вряд ли ему найдется применение позже. «Расхламление» поможет навести порядок в доме, в мыслях и вздохнуть полной грудью. О жизни с минимумом вещей и идеальной организацией пространства можно прочитать в книге Мари Кондо «Магическая уборка».

7. Тратить время на людей, которые нам не нравятся

«Раньше я часто обедала с коллегами. Однажды я посмотрела на них, когда они ссорились между собой, и поняла, что они мне не нравятся, они подлые и мелочные. Какого черта я здесь делаю?» Наша жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на тех, кто нам неинтересен и неприятен, гораздо лучше сосредоточиться на родных и близких, которыми мы по-настоящему дорожим. Исследование, проведенное учеными из Гарварда, показало, что люди, довольные своими отношениями с окружающими, отличаются более крепким здоровьем.

8. Искать хорошее в каждом человеке

«Люди делают свой выбор. Если они решат быть невыносимыми придурками, то так тому и быть. Я больше не чувствую, что должна искать что-то привлекательное в таких людях». Если покопаться, то действительно можно найти что-то хорошее в каждом человеке. Главный вопрос в том, а нужно ли это вам? Нужно просто смириться с тем, что существует категория токсичных личностей, от которых стоит бежать как от чумы. Речь идет о людях, которые живут в позиции жертвы и не умеют прощать, пассивных агрессорах и эгоистах, привыкших играть только в одни ворота. Общение с ними лишь портит настроение, отнимает время и силы.