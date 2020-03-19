8 сигналов, что с отношениями пора кончать. А мы продолжаем их романтизировать
Энди Уорхол однажды сказал: «Люди должны влюбляться с закрытыми глазами». Такая романтизация может больно аукнуться: мы просто не успеем осознать, что галантный красавчик превратился в персонажа из кошмарного сна. Впрочем, разочарования можно избежать, если начинать отношения с холодной головой и обращать внимание на нюансы поведения нового ухажера.
AdMe.ru проанализировал, какие «красные флаги» помогут раскусить неподходящего избранника и тем самым не навредить собственному здоровью.
1. Водить тесную дружбу с бывшими партнерами
Если человек плохо отзывается о бывших возлюбленных, то, скорее всего, тут что-то нечисто. Другая крайность тоже должна насторожить. По мнению психологов, водить дружбу с бывшими больше склонны нарциссы, психопаты и двуличные люди. Они поддерживают такие отношения ради личной выгоды, удобства или близости. Или чтобы потешить собственное самолюбие, видя, как партнер ревнует.
Обратите внимание на количество партнеров и вовлеченность в предыдущие отношения. Если ваш избранник после разрыва тут же бросается в новый роман, ваши шансы стать лишь жилеткой для слез очень велики. Чтобы построить гармоничные и прочные отношения, необходимо залечить раны, а на это требуется время.
2. Убеждать в наличии проблем с психикой или провалах в памяти
Чтобы подчинить любимого своей воле, токсичный партнер может использовать и другие методы. Например, намекать на то, что у вас провалы в памяти или вы необъективно оцениваете реальность. В худшем случае вас объявят психически нездоровой личностью и отправят к психологу. Если такие разговоры происходят регулярно, это повод задуматься.
Таким образом ваш ненаглядный или ненаглядная хочет пошатнуть вашу уверенность в собственной адекватности. А если вы «ненормальный», значит, и вину за всевозможные промахи легко возьмете на себя, да еще и выполните все его или ее желания.
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Мой теперь уже бывший удалил меня из Facebook. Однажды я наткнулась на его профиль: оказалось, что он состоит в группах, посвященных моему университету. Вскоре я поняла, что он поступил туда (мы жили далеко друг от друга и не могли видеться часто). Когда я упрекнула его в том, что он не обсудил это со мной, бойфренд начал отрицать это. Он убеждал меня, что сообщил о своем решении. Но если бы он это сделал, то я бы точно высказала ему свои опасения. Он часто говорил мне, что я страдаю амнезией или старею. © Julia Jensen / quora
3. Пытаться что-то утаить от партнера
Все мы иногда привираем, чтобы сделать рассказ более красочным, или о чем-то недоговариваем, пытаясь сгладить острые углы. Но если поведение партнера вынуждает постоянно лгать или скрывать, что и за сколько вы купили, с кем вы общались и так далее, то это не просто красный флаг, а настоящее знамя! Задумайтесь: почему вы боитесь сказать правду? Скорее всего, потому, что это вызовет агрессию со стороны вашей второй половинки. Значит, вы уже испытываете стресс и попали под его влияние, а ваши отношения нельзя назвать здоровыми.
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Мы с двумя моими друзьями знаем друг друга более 10 лет. Когда встречаемся, мы наслаждаемся общением и стараемся максимально расслабиться. Один из моих друзей всегда лгал своей девушке о наших встречах. Его подруга не одобряет нашу дружбу. Сначала он врал ей и все равно встречался с нами, но через некоторое время все стало настолько запутанно, что мы перестали тусоваться с ним. © Shashank Kotnala / quora
4. Регулярно и бурно выяснять отношения
Невозможно жить без ссор, тем более в длительных и близких отношениях. Другое дело, когда партнер затевает перебранки с завидным постоянством, по поводу и без, кричит, бросает в стену различные предметы и всячески проявляет агрессию. Если вы ругаетесь из-за сущих мелочей вроде оставшихся на посуде капель или неправильно произнесенного слова, задумайтесь, что удерживает вас двоих вместе. Вероятно, с помощью криков вас пытаются запугать и вывести из состояния равновесия.
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Однажды у моей знакомой и ее парня был небольшой конфликт из-за какой-то мелочи. Он оскорбил ее и ее родителей. Она решила, что он злится и будет лучше простить его. Ссоры стали происходить чаще, и однажды он ее ударил. Несколько дней они не разговаривали. Эта девушка умела многое, но не умела жить без своего возлюбленного. Скоро она начала скучать по нему и снова решила простить его, что парень воспринял как должное. Это длится уже 8 лет. © Rana Ashish / quora
5. Говорить слишком много комплиментов
Новый ухажер сыплет комплиментами с такой частотой, что с ваших щек не сходит румянец? Возможно, это «бомбардировка любовью» — тактика, которую используют манипуляторы, чтобы усыпить вашу бдительность. В начале отношений вас непременно поставят на пьедестал, чтобы сформировать любовь и доверие. Такие люди стремятся стать единственными, кому вы можете открыться.
Зная ваши болевые точки, объект любви легко сможет вами манипулировать. Часто в это же время партнер пытается изолировать любимого человека от его друзей и родных. Таким образом, вы попадаете в зависимость, из которой будет непросто вырваться.
6. Партнер бросается из крайности в крайность
Сегодня у вас взаимопонимание и нежность, а завтра любимый человек как будто ненавидит вас? Бурные конфликты и столь же бурные примирения — это не признак испанских страстей, как многим хочется думать. Это обычные токсичные отношения.
Постепенно вы привыкаете ощущать себя на грани: вы не знаете, каким будет завтрашний день, поддержит ли вас избранник или унизит самыми неприятными выражениями. Перманентный стресс очень часто не позволяет увидеть, что отношения стали опасными.
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Мой бывший муж страдал нарциссическим расстройством личности. Он говорил, что любит меня, когда думал, что я могу помочь увеличить его доходы. И ненавидел меня, когда думал, что не получит от меня желаемого. © Amneh Taye / quora
7. Партнер все время лжет вам
В данном случае речь идет о патологической лжи. Партнер врет обо всем: о своих пристрастиях, прошлом, планах на будущее, отношении к вам, настроении. Например, вчера он заявил, что обожает собак. Но как только вы предложили завести щеночка, тут же сказал, что он их страшно боится.
Заметили несколько таких эпизодов? Самое время поговорить по душам и решить, хотите ли вы продолжать отношения, в которых отсутствуют честность и взаимопонимание. В будущем избранник может использовать свое вранье против вас, убеждая, что у вас имеются проблемы с памятью.
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У меня много друзей мужского пола. Каждый раз, когда в разговоре я упоминала их, мой бывший немного ревновал. Через какое-то время стал проявлять агрессию. Со временем он начал лгать мне, утверждая, что он в порядке. Позже он говорил слова, которые меня обидели. © Julia Protopopescu / quora
8. Руководствоваться «рейтингом доверия»
Некоторые партнеры выдумывают свой негласный рейтинг и проявляют хорошее отношение к вам только тогда, когда вы наберете определенное количество баллов. Например, вы не помыли посуду, и с вами уже перестают разговаривать (и параллельно жалуются на вас друзьям и родителям).
Если же все сделано, на их взгляд, правильно, с вами и фильм посмотрят, и заснут в обнимку. Эти действия — способ получить власть над вами, выставив себя жертвой, и внушить чувство вины. Когда оно прочно укоренится, управлять человеком будет намного проще.
- Когда моя возлюбленная не разговаривала со мной, она то и дело рассказывала всем, какой я ужасный человек. Ее знакомые верили ей, и, когда я заходил в комнату, где они сидели, я чувствовал агрессию со стороны всех, кто близко с ней общался. Мне приходилось бороться с несколькими людьми, вместо того чтобы честно поговорить с глазу на глаз. © Anonymous / quora
Какие негативные черты в поведении партнера вы расцениваете как «красные флаги»? Как он должен себя проявить, чтобы вы закончили отношения?