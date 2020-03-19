8 сигналов, что с отношениями пора кончать. А мы продолжаем их романтизировать

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Энди Уорхол однажды сказал: «Люди должны влюбляться с закрытыми глазами». Такая романтизация может больно аукнуться: мы просто не успеем осознать, что галантный красавчик превратился в персонажа из кошмарного сна. Впрочем, разочарования можно избежать, если начинать отношения с холодной головой и обращать внимание на нюансы поведения нового ухажера.

AdMe.ru проанализировал, какие «красные флаги» помогут раскусить неподходящего избранника и тем самым не навредить собственному здоровью.

1. Водить тесную дружбу с бывшими партнерами

Если человек плохо отзывается о бывших возлюбленных, то, скорее всего, тут что-то нечисто. Другая крайность тоже должна насторожить. По мнению психологов, водить дружбу с бывшими больше склонны нарциссы, психопаты и двуличные люди. Они поддерживают такие отношения ради личной выгоды, удобства или близости. Или чтобы потешить собственное самолюбие, видя, как партнер ревнует. Обратите внимание на количество партнеров и вовлеченность в предыдущие отношения. Если ваш избранник после разрыва тут же бросается в новый роман, ваши шансы стать лишь жилеткой для слез очень велики. Чтобы построить гармоничные и прочные отношения, необходимо залечить раны, а на это требуется время.

2. Убеждать в наличии проблем с психикой или провалах в памяти

Чтобы подчинить любимого своей воле, токсичный партнер может использовать и другие методы. Например, намекать на то, что у вас провалы в памяти или вы необъективно оцениваете реальность. В худшем случае вас объявят психически нездоровой личностью и отправят к психологу. Если такие разговоры происходят регулярно, это повод задуматься. Таким образом ваш ненаглядный или ненаглядная хочет пошатнуть вашу уверенность в собственной адекватности. А если вы «ненормальный», значит, и вину за всевозможные промахи легко возьмете на себя, да еще и выполните все его или ее желания.

Мой теперь уже бывший удалил меня из Facebook. Однажды я наткнулась на его профиль: оказалось, что он состоит в группах, посвященных моему университету. Вскоре я поняла, что он поступил туда (мы жили далеко друг от друга и не могли видеться часто). Когда я упрекнула его в том, что он не обсудил это со мной, бойфренд начал отрицать это. Он убеждал меня, что сообщил о своем решении. Но если бы он это сделал, то я бы точно высказала ему свои опасения. Он часто говорил мне, что я страдаю амнезией или старею. © Julia Jensen / quora

3. Пытаться что-то утаить от партнера

Все мы иногда привираем, чтобы сделать рассказ более красочным, или о чем-то недоговариваем, пытаясь сгладить острые углы. Но если поведение партнера вынуждает постоянно лгать или скрывать, что и за сколько вы купили, с кем вы общались и так далее, то это не просто красный флаг, а настоящее знамя! Задумайтесь: почему вы боитесь сказать правду? Скорее всего, потому, что это вызовет агрессию со стороны вашей второй половинки. Значит, вы уже испытываете стресс и попали под его влияние, а ваши отношения нельзя назвать здоровыми.

Мы с двумя моими друзьями знаем друг друга более 10 лет. Когда встречаемся, мы наслаждаемся общением и стараемся максимально расслабиться. Один из моих друзей всегда лгал своей девушке о наших встречах. Его подруга не одобряет нашу дружбу. Сначала он врал ей и все равно встречался с нами, но через некоторое время все стало настолько запутанно, что мы перестали тусоваться с ним. © Shashank Kotnala / quora

4. Регулярно и бурно выяснять отношения

Невозможно жить без ссор, тем более в длительных и близких отношениях. Другое дело, когда партнер затевает перебранки с завидным постоянством, по поводу и без, кричит, бросает в стену различные предметы и всячески проявляет агрессию. Если вы ругаетесь из-за сущих мелочей вроде оставшихся на посуде капель или неправильно произнесенного слова, задумайтесь, что удерживает вас двоих вместе. Вероятно, с помощью криков вас пытаются запугать и вывести из состояния равновесия.

Однажды у моей знакомой и ее парня был небольшой конфликт из-за какой-то мелочи. Он оскорбил ее и ее родителей. Она решила, что он злится и будет лучше простить его. Ссоры стали происходить чаще, и однажды он ее ударил. Несколько дней они не разговаривали. Эта девушка умела многое, но не умела жить без своего возлюбленного. Скоро она начала скучать по нему и снова решила простить его, что парень воспринял как должное. Это длится уже 8 лет. © Rana Ashish / quora

5. Говорить слишком много комплиментов

Новый ухажер сыплет комплиментами с такой частотой, что с ваших щек не сходит румянец? Возможно, это «бомбардировка любовью» — тактика, которую используют манипуляторы, чтобы усыпить вашу бдительность. В начале отношений вас непременно поставят на пьедестал, чтобы сформировать любовь и доверие. Такие люди стремятся стать единственными, кому вы можете открыться. Зная ваши болевые точки, объект любви легко сможет вами манипулировать. Часто в это же время партнер пытается изолировать любимого человека от его друзей и родных. Таким образом, вы попадаете в зависимость, из которой будет непросто вырваться.

6. Партнер бросается из крайности в крайность

Сегодня у вас взаимопонимание и нежность, а завтра любимый человек как будто ненавидит вас? Бурные конфликты и столь же бурные примирения — это не признак испанских страстей, как многим хочется думать. Это обычные токсичные отношения. Постепенно вы привыкаете ощущать себя на грани: вы не знаете, каким будет завтрашний день, поддержит ли вас избранник или унизит самыми неприятными выражениями. Перманентный стресс очень часто не позволяет увидеть, что отношения стали опасными.

Мой бывший муж страдал нарциссическим расстройством личности. Он говорил, что любит меня, когда думал, что я могу помочь увеличить его доходы. И ненавидел меня, когда думал, что не получит от меня желаемого. © Amneh Taye / quora

7. Партнер все время лжет вам

В данном случае речь идет о патологической лжи. Партнер врет обо всем: о своих пристрастиях, прошлом, планах на будущее, отношении к вам, настроении. Например, вчера он заявил, что обожает собак. Но как только вы предложили завести щеночка, тут же сказал, что он их страшно боится. Заметили несколько таких эпизодов? Самое время поговорить по душам и решить, хотите ли вы продолжать отношения, в которых отсутствуют честность и взаимопонимание. В будущем избранник может использовать свое вранье против вас, убеждая, что у вас имеются проблемы с памятью.

У меня много друзей мужского пола. Каждый раз, когда в разговоре я упоминала их, мой бывший немного ревновал. Через какое-то время стал проявлять агрессию. Со временем он начал лгать мне, утверждая, что он в порядке. Позже он говорил слова, которые меня обидели. © Julia Protopopescu / quora

8. Руководствоваться «рейтингом доверия»

Некоторые партнеры выдумывают свой негласный рейтинг и проявляют хорошее отношение к вам только тогда, когда вы наберете определенное количество баллов. Например, вы не помыли посуду, и с вами уже перестают разговаривать (и параллельно жалуются на вас друзьям и родителям). Если же все сделано, на их взгляд, правильно, с вами и фильм посмотрят, и заснут в обнимку. Эти действия — способ получить власть над вами, выставив себя жертвой, и внушить чувство вины. Когда оно прочно укоренится, управлять человеком будет намного проще.

Когда моя возлюбленная не разговаривала со мной, она то и дело рассказывала всем, какой я ужасный человек. Ее знакомые верили ей, и, когда я заходил в комнату, где они сидели, я чувствовал агрессию со стороны всех, кто близко с ней общался. Мне приходилось бороться с несколькими людьми, вместо того чтобы честно поговорить с глазу на глаз. © Anonymous / quora