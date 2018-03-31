8 типов мышления, которые делят всех людей на 2 категории

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Технарь — гуманитарий, экстраверт — интроверт, логик — этик, левый — правый. Таких паттернов мышления за годы работы психологов накопились десятки, и каждый из них объединяет людей по определенным признакам и делит на 2 группы.

AdMe.ru выбрал 8 самых интересных психологических типов, которые помогут разобраться в себе и немного лучше понимать других людей.

1. Логик — этик

Логики оценивают мир с точки зрения правил, законов, логических связей и умозаключений. Они отлично разбираются в технологиях, составляют бизнес-планы, разрабатывают концепции и работают с цифрами. Общение для логика — это обмен информацией: «Говорите уже по делу», «Проанализируем детали», «Посмотрим на цифры», «Обдумаем решение». Этики же смотрят на мир с точки зрения эмоций, чувств, переживаний. Они действуют по тому, как подсказывает сердце и настроение. Могут легко поднять настроение, воодушевить и помочь наладить отношения. Общение для этика — это обмен энергией: «Ты сегодня выглядишь грустно», «Какая душевная компания», «Она сказала только „привет“, а мне уже все было понятно».

2. Сенсорик — интуит

Интуиты — это теоретики, философы, мыслители, люди с глобальным мышлением. Они быстро схватывают суть, хорошо видят возможности и легко продумывают многочисленные варианты и способы. Почти все, что нас окружает, первоначально придумали интуиты. В их голове постоянно возникают идеи, которые часто опережают свое время. А их задумки часто осуществляются уже в будущем их потомками. Интуиты, как правило, люди мечтательные, рассеянные, забывчивые, а в их среде часто присутствует «творческий беспорядок». Сенсорики — это практики, которые обладают конкретным мышлением, хорошо подмечают детали, чувствуют запахи, вкусы, различают малейшие оттенки цвета. Сосредоточенные на текущих событиях реалисты, которые сильны в осуществлении идей и задумок. Многое, что нас окружает, воплощалось в жизнь руками сенсориков. Сенсорикам бывает сложно увидеть общую картину. Они живут будто одним днем, поэтому часто переживают о непредсказуемости событий и того, что будет завтра.

3. Решительный — рассудительный

Решительные люди легче принимают решения, переносят тяжелые нагрузки, действуют в самой напряженной, стрессовой обстановке. Это люди, которые любят и умеют преодолевать трудности и учиться на ошибках. Часто в будущем становятся хорошими наставниками с огромными багажом знаний и практического опыта. Рассудительные принимают взвешенные решения, избегают ненужных действий, подстраиваются под окружающую обстановку, любят отдыхать и сбрасывать напряжение. Это люди, которые предпочитают комфорт, тепло, любят говорить о приятных событиях и вещах. Они не опираются на свой предыдущий опыт, а направлены на новые идеи, перспективы и будущее.

4. Шизотимик — циклотимик

Шизотимики — это люди, склонные к шизофрении и проявляющие некоторые ее симптомы в обычной жизни. Им присуща тонкость чувств, эгоизм, высокомерие и сильное желание быть лучше других. Как правило, это властные, аристократичные люди, которые любят рассуждать о высоком, редко показывают свои эмоции и плохо приспосабливаются к новому окружению. Циклотимики — люди, склонные к маниакально-депрессивному психозу. Им присуща безответственность, беспечность и излишняя эмоциональность. Как правило, это веселые и общительные люди, с хорошим чувством юмора, которые любят быть всегда в центре внимания.

5. Чейнджер — раннер

Чейнджеры — это люди, которые сегодня могут сидеть в офисе, а завтра прыгать с парашютом в Альпах. В работе они любят заниматься каждый раз новым проектом, новым делом. А если работа не позволяет, то они ее меняют. Чейнджеры всегда полны энергии, быстро обучаются и адаптируются к любым условиям. Но из-за неспособности сидеть на месте им сложнее доводить начатое до конца и достигать мастерства в чем-то одном. Раннерам же свойственно заниматься чем-то одним. Они тщательно выбирают свои увлечения, место работы, покупки и круг общения. Они просто не могут не довести выбранное дело до конца. Раннеры плохо адаптируются к изменяющимся условиям, новому коллективу, новому занятию, часто бывают консервативны в убеждениях и верны традициям.

6. Интроверт — экстраверт

Интроверты обращают внимание преимущественно на свой внутренний мир. Они замкнуты, чувствительны и рассудительны. Для них важнее глубина событий, эмоций и отношений, чем их охват. Например, они предпочтут общаться лишь с одним человеком, но самым близким. Выбрать одно дело, но хорошо в нем разбираться. Экстраверты ориентированы на внешний мир. Они общительны, активны, у них широкий круг интересов. Для них значительно легче увеличить число своих увлечений, чем их глубину. Чтобы контактировать с человеком, им не требуется находить с ним общие увлечения или черты характера, поэтому им легче общаться и заводить новые знакомства.

7. Интернал — экстернал

Интернальный тип людей считает, что происходящие с ним события зависят только от его качеств (компетентность, целеустремленность, выносливость). Он нацелен на прокачку своих способностей, чтобы противостоять внешней среде и повлиять на события. Экстернальный тип убежден, что все успехи и неудачи зависят от внешних факторов (действий людей, случайности, окружающей среды, удачи). Они прикладывают большие усилия, чтобы исключить влияние всех этих факторов.

8. Позитивист — негативист

Позитивисты, сталкиваясь с ситуацией, сначала видят те качества, которые в ней присутствуют. Например, такой человек скажет: «Погода хорошая, на улице тепло». Эти качества всегда будут положительными. Негативисты при оценке выделяют сначала те качества, которые в ней отсутствуют. Он скажет: «Погода неплохая, на улице не холодно». Эти качества всегда будут отрицательными.

О чем нам важно помнить