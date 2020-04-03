8 приемов в переписке, увидев которые, вы поймете, что вами пытаются манипулировать

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К манипуляциям в разговоре мы привыкли, а вот манипуляции в переписке — это что-то новенькое. Их цель остается прежней: включить у вас эмоциональный режим, дестабилизировать и заставить действовать против собственных интересов.

Мы в AdMe.ru решили разведать методы текстовых манипуляций, чтобы в следующий раз, когда собеседнику придет в голову ими воспользоваться, вы точно поняли, что ему нужно, и могли грамотно этому противостоять.

1. Собеседник отправляет несколько сообщений подряд

Как это работает? Собеседник заваливает вас сообщениями, чтобы не дать вам опомниться и заставить оправдываться или изменить принятое решение. Чаще всего этот метод практикуется между родственниками, близкими друзьями, возлюбленными. Способ, с которым я сталкивалась, — это когда собеседник начинает набирать текст так быстро, что ты не успеваешь ответить. Тебя просто заваливают аргументами, и пока ты отвечаешь на первый, тебе уже кидают второй и так далее. И ты выглядишь при этом сумасшедшим, потому что отвечаешь невпопад, не успевая «догнать». © Mercedes Beato / quora

После расставания парень позвонил мне в 5 утра и сказал: «Ты моя невеста. Ты никуда уже не денешься». Тут мне уже стало жутковато. Он начал заваливать меня СМС. Писал, что у нас будет ребенок, мы назовем его Сашкой и будем жить счастливо. Нервные клетки были на исходе, и я закинула его в черный список. Он устроил флешмоб: попросил друзей помочь вернуть невесту. И на меня начали сыпаться СМС от неизвестных мне людей. Они рассказывали, какая я дура, что я бросила отличного парня, и уговаривали вернуться. © Polli.Holli / Pikabu Что делать? Отказывайтесь играть в эту манипулятивную игру и не отвечайте на такие сообщения. Это все равно что пытаться переспорить тараторящего собеседника: попытка обречена на провал. Смело указывайте на провокацию и соглашайтесь продолжить разговор позже, когда собеседник успокоится.

2. Игнорирует сообщения в течение долгого времени

Как это работает? Манипулятор создает определенный шаблон и вынуждает вас действовать строго в его рамках. Молчание с его стороны означает, что вы должны что-то признать и почувствовать свою вину. Причем часто проблема не стоит и выеденного яйца. Это ничего, что вы еще не ощущаете себя виноватым: пока вы ждете ответа, вы легко можете почувствовать сомнения и неуверенность в себе, а там и до извинений рукой подать. Я делаю так: если человек меня игнорирует, то я даю ему понять, что по-прежнему считаю его своим другом. Ну а дальше его дело. Неважно, ответит ли он взаимностью, главное — попытаться. Вероятно, стоит ограничить количество таких попыток связаться, к примеру, предпринять всего 3. © Serenity Yu / quora Что делать? Если нужно наладить связь с собеседником — имитируйте спокойствие и продолжайте писать ему и общаться как ни в чем не бывало. Можно даже пошутить и придумывать варианты ответа за него, если с чувством юмора все в порядке. Да, эта переписка будет выглядеть немного странно, как игра в одни ворота, но именно это вынудит манипулятора оставить попытки «достучаться» до вас таким способом. Второй вариант — повторить его поведение, молчать в ответ, таким образом давая понять, что игра в молчанку попала мимо цели. Но в этом случае вы рискуете ничего не донести и испортить отношения.

3. Собеседник дает односложные ответы

Как это работает? Почти так же, как и игнорирование сообщений, только в этом случае собеседник переносит ответственность за решение вопроса на вас. А сам предпочитает самоустраниться и обижаться в гордом одиночестве, периодически удостаивая вас короткими «да», «нет» и «не знаю», которые только увеличивают напряжение. Все зависит от того, как собеседник переписывается обычно. Например, если ваша девушка пишет полными предложениями, а теперь отвечает только «да» и «нет», возможно, она расстроена тем, что вы сказали, или каким-то событием. Причем не факт, что оно связано с вами. Может, собеседник не хочет игнорировать вас, но ему не хватает энергии, чтобы писать как обычно, голова занята другим. Я попыталась бы узнать, все ли в порядке и что у человека на уме, что беспокоит. А если ответа не последует, то рассказала бы о том, что беспокоит меня. Иногда смешной и нелепый ответ может помочь растопить лед. © Mar De La Cruz / quora Что делать? Задайте вопрос, на который нельзя ответить односложно, к примеру: «Какие планы на выходные?» А потом всегда можно напомнить собеседнику о том, что вы верите в его умение спокойно и вдумчиво обсуждать и решать проблемы.

4. Использует эмодзи вместо слов

Как это работает? Сообщение становится неясным, его смысл можно трактовать по-разному, а у собеседника остается место для маневра: он может обвинить вас в том, что вы его неправильно поняли. Как, к примеру, можно трактовать смайл-обезьянку, которая закрывает себе уши? Да как угодно, все зависит от вашей фантазии: может, оппонент удивился, а может, не хочет больше ничего видеть и слышать. Способ, с помощью которого можно манипулировать собеседником, — использовать смайлики. Когда человек вставляет в текст эмодзи, тот кажется таким невинным, и любая просьба кажется оправданной, даже если мы чувствуем, что это не так. Сложно отвернуться от радуги и милого смайлика: это настраивает вас на нужный лад и способствует тому, что вы лучше воспринимаете эмоции собеседника. © Theodora Kimmel / quora

А вот я текст с эмодзи воспринимаю как речь туземца с ограниченным словарным запасом, который начинает кривляться, издавать звуки, жестами пытается передать значение, к которому не может подобрать слово. © shalashowadim / Pikabu Что делать? Вам нужно объяснить собеседнику, что передать все нюансы своей мысли с помощью смайла невозможно. Попробуйте предположить, что он имел в виду, и напишите об этом.

5. В избытке использует знаки препинания и прописные буквы

Как это работает? Да точно так же, как и обычный диалог на повышенных тонах: организм воспринимает все громкое как сигнал об опасности, и человек готов пойти на все, чтобы эту опасность предотвратить, в том числе и выполнить требование манипулятора. Эмоциональные реакции манипулятора часто намеренно преувеличены. Увидев многоточие, вы словно слышите вздох собеседника и просто обязаны разделить его расстройство.

Капсом сообщают: читай между строк, это мое последнее слово, тема обсуждению не подлежит. А обилие восклицательных знаков необходимо, чтобы закрепить это понимание. Вы должны почувствовать себя неловко, словно говорите глупости и отнимаете чужое время. Из родительского школьного чата выяснил, что 9 из 10 человек заканчивают любую фразу многоточием: «Татьяна, здравствуйте...», «Что-то детям стали столько задавать...». Зачем они это делают? Легкий флер недосказанности или ореол таинственности? Не понимаю... © LAlahaytrololo / Pikabu

У меня такой начальник. Когда пишет что-то с вопросом, обязательно ставит в конце восклицательный знак: «С клиентом связались?! Когда будет сделана работа?!» Складывается впечатление, что у человека просто перманентная истерика. Раздражает до жути. © Marfushenika / Pikabu Что делать? Взять паузу и дать собеседнику успокоиться. А вопрос решать уже не в переписке, а при личном разговоре.

6. Упоминает тех, кто в переписке даже не участвует

Как это работает? Усиливает точку зрения, делает ее «мнением большинства». Когда другие методы не действуют, собеседник предостерегает, что вас осудят все, добавляя «мы с папой / коллегами / друзьями»: это должно придать комментарию вес в ваших глазах. Часто используется в коллективе, родительском или офисном чате. Как почувствовать себя нищебродом. Кинули рассылку в рабочий чат: «Друзья, мы решили, что надо скинуться коллеге на подарок, общим решением все должны сдать по ₽ 2 000». Возражаю, мол, зачем так много? Отвечают: «Это общее решение, коллеги так решили». И так неудобно отказать: читают переписку все, реально чувствуешь себя нищебродом. Контора у нас большая, поэтому постоянно то юбилей, то свадьба, то роды. Только и ищут повод на что-нибудь собрать, и всегда с таким апломбом, мол, мы все так решили. © BorisGivotnoe / Pikabu Что делать? Вспомнить о том, что, говоря от имени целой группы, собеседник пытается оказать дополнительное психологическое давление. Остальные, на кого он ссылается, могут придерживаться совершенно иного мнения. Так что стоит воспринимать подобный пассаж как точку зрения отдельно взятого человека.

7. Собеседник смещает акценты

Как это работает? Как в анекдоте, где есть одна хорошая новость, а одна плохая. Акценты в сообщении будут смещены так, что на второй план будет отодвинуто все нежелательное, а вот нужная собеседнику информация будет подчеркнута. Часто в подобных сообщениях также прибегают к манипуляциям вокруг корпоративного духа и профессионализма: «Мы же команда», «Вы суперпрофи, справитесь». Одна девушка, которую я сейчас консультирую, дала классное определение манипулятора:

— Представьте человека, который ходит вокруг горящей бани и кричит: «Пожар! Пожар!», но при этом сам не торопится ничего делать, чтобы его потушить. В итоге происходит одно из двух: либо баня сгорает и человек говорит, что виноваты все вокруг, потому что подоспели слишком поздно, либо баню потушили и человек забирает всю славу себе как командир этого действа.

Это очень точное определение, за исключением одного, самого главного пункта: часто оказывается, что человек сам эту баню и поджег. © YakoAndro / Pikabu Что делать? Отделять зерна от плевел и «копать» до сути сообщения. Не стесняться задавать уточняющие вопросы.

8. Заранее благодарит

Как это работает? Вас поблагодарили авансом в надежде на то, что просьба будет выполнена, и отказать в такой ситуации вдвойне труднее. Такая формулировка не имеет ничего общего с вежливостью, потому что собеседник намеренно делает так, чтобы вам было неудобно говорить «нет». Он пребывает в полной уверенности, что вы сделаете то, о чем он просит, не считаясь с вашими желаниями. «Заранее спасибо»- эта жалкая попытка манипуляции сразу же будет раскрыта вашим собеседником, и ничего, кроме раздражения, она не вызовет. Если нужно попросить о чем-то, допустим, коллегу, то лучше проявить к нему уважение и признать его право вам отказать. Он не откажет, если обосновать важность вашей просьбы и его незаменимость в этом деле. Чтобы письмо не осталось проигнорированным, в конце можно добавить вопрос, например: «Напиши, пожалуйста, сможешь ли ты взяться за это?» © Екатерина Юрова / thequestion

Если я хочу, чтобы моя соседка забрала моего ребенка из школы, то набираю текст: «Привет, я знаю, что ты очень занята на этой неделе, и я очень не хочу навязываться, но если бы ты не помогла, я была бы просто в отчаянии! Пожалуйста, забери сегодня Кейси из школы, я буду тебе очень благодарна! Я даже куплю тебе коробку твоих любимых конфет». © Roz Devin / quora Что делать? Игнорировать слова благодарности и действовать строго в своих интересах. Если требуется — сказать «нет» твердо и дипломатично.

Манипуляциям, которые люди используют в переписке, противостоять гораздо проще, чем при общении вживую, ведь у вас будет время подумать, опомниться, остыть и с достоинством ответить собеседнику. Однако не стоит забывать о том, что в переписке есть одно непреложное правило: не стоит писать того, чего вы не сможете сказать, глядя собеседнику в глаза.