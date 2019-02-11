8 откровенных женских фраз, которых мужчины боятся больше, чем удара в солнечное сплетение

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Если часто замалчивать проблемы в отношениях, то рано или поздно они приведут к серьезным ссорам или даже разрыву. Однако женщины не всегда решаются высказать, что они думают на самом деле. Это влечет за собой недопонимание и взаимные обиды. О том, что в действительности означают жесткие, но правдивые фразы, которые хоть раз хотела произнести, наверное, каждая женщина, и как правильно донести свои эмоции мужчине, — в этой статье.

Если выяснение отношений неизбежно, AdMe.ru рекомендует задуматься, как бы вы на месте партнера отреагировали на сказанные слова. Тогда общение будет продуктивным и не перерастет в заурядную перепалку.

1. «Когда ты наконец станешь мужчиной?»

Другой вариант этого высказывания: «Когда ты повзрослеешь?» Эта фраза звучит довольно жестоко, поэтому ее редко произносят вслух. Однако подоплека у нее простая: каковы бы ни были современные гендерные роли, в глубине души женщина ищет в любимом мужчине добытчика и надежную опору. А вместо этого видит человека, который винит в своих проблемах и неудачах начальство или родителей либо пытается забыться в компьютерных играх. И который не может встретить ее поздним вечером после работы и считает мытье посуды «не мужским делом». Однако здесь проблема не только в том, что мужчина безответственный и несерьезный. Но также в том, что женщина сама поощряет (возможно, бессознательно) подобное поведение. До тех пор, пока за вечным мальчиком Питером Пэном присматривает играющая маму Венди, он не повзрослеет. Женщине нужно приучить себя расширять зону ответственности мужчины. Попросить лишний раз вытащить белье из стиральной машинки, забрать из садика ребенка («Милый, никак не успеваю»). Перестаньте решать проблемы мужа и начните больше заботиться о себе. Но при этом старайтесь благодарить супруга за даже за крохотную помощь: это усиливает удовлетворенность отношениями у обоих супругов.

2. «Я не люблю твоих родственников»

Распространено мнение, что если ты любишь человека, то должен любить и его близких. Однако отношения с ними могут быть непростыми. Особенно сложно бывает матери «отпустить» своего сына, ведь до свадьбы она нередко является самой важной женщиной в его жизни. При этом связь мамы с ребенком намного сильнее, чем мы думаем: до 63 % матерей носят в некоторых частях мозга ДНК детей (это явление носит название «микрохимеризм»). Во всех конфликтах мамы склонны винить невестку или зятя. Однако женщина имеет полное право сказать избраннику: «Я люблю тебя, но не хочу проводить выходные с твоей семьей». Но не стоит препятствовать его желанию увидеть маму или отца: он может съездить к ним один или с детьми. Если семейные вечера для вашей половинки — это святое, то можно договориться также, насколько часто вы готовы вместе посещать его родных. Старайтесь относится с уважением к матери вашего мужа и не высказывать обвинения в ее адрес: в этом случае вы ставите его в сложное положение, когда необходимо выбирать между вами. А мужчины, как утверждают психологи, склонны рассматривать своих жен как более сильных и жестких, и вставать в конфликтах на сторону матери.

3. «Ты выглядишь ужасно в этих трениках»

Доктор Роберт Стернберг представил идеальную любовь в виде треугольника, в котором должны присутствовать 3 аспекта: Близость, которая включает в себя привязанность, чувство дружбы и доверие.

Страсть — физическое влечение, романтические чувства.

Обязательство — это то, что партнеры вкладывают в отношения, и сама история их любви. Как мы видим, физическое влечение важно на любом этапе отношений. При этом привлекательность партнера в долгосрочных отношениях имеет значение не только для мужчин, но и для женщин. Ведь даже понимающий и надежный супруг может наскучить, тем более если от него исходит отталкивающий запах пота, а на его живот хочется надеть бандаж для беременных. Так что, если внешность любимого человека кардинально изменилась в худшую сторону, мягко скажите ему об этом. Предложите вместе сменить гардероб, купить на двоих абонемент в фитнес-клуб, сами выбросите изношенные вещи. Если это не поможет, начните с себя. Жена для мужа — это как хлеб в корзине: всегда есть и аппетита уже не вызывает. Но если вы приведете себя в порядок, начнете посещать новые места и знакомиться с новыми людьми, то он перестанет лежать на диване. Потому что свой хлеб терять никак не хочется.

4. «Ты думаешь только о себе»

Задумайтесь, был ли ваш избранник таким эгоистичным всегда, только вы не замечали, или же его отношение к вам действительно изменилось. Возможно, после рождения ребенка он находится в послеродовой депрессии. Не смейтесь: такое состояние действительно встречается у отцов, и возникает оно примерно в 10 % случаев. Если его отношение к вам всегда было таким, объясните вашему мужчине, что именно вас не устраивает в его поведении. Но не говорите обобщенными фразами, а приведите конкретные примеры, когда он вел себя эгоистично: не поинтересовался, как прошел ваш день, не поделился вкусностями, не поддержал в начинаниях. Не обвиняйте, а объясните, почему это вас задевает или заставляет чувствовать себя плохо. Возможно, он сам не понимает, что это вам неприятно. Однако если ваш партнер невнимателен к вам в силу характера (а не из-за отчуждения или каких-то личных проблем), вам будет сложно его исправить. Принимайте его таким, какой он есть (ведь наверняка и у него есть свои плюсы). И больше заботьтесь о себе и других людях.

5. «А вот Саша...»

Временами так и тянет сказать, что муж вашей подруги и зарабатывает больше, и кран сам отремонтировал, и новую шубу ей купил, да еще и выглядит как с обложки журнала. Однако стоит задуматься, как бы лично вы отреагировали на сравнение с другой женщиной. И вместо фразы «А вот Саша...» прямо сказать, что именно вы хотели бы изменить. Предложите вместе поискать дополнительный источник доходов или объясните, насколько приятно вам было бы получать подарки на праздники и просто без повода. И не забывайте: ваш муж едва ли в чем-то уступает соседу или супругу вашей подруги. Просто за время совместной жизни вы привыкли ко всему хорошему, что есть в вашем браке, и перестали это замечать. Зато стали прекрасно видеть, что вас в нем раздражает. Лишь сосредоточившись на сильных сторонах партнера, вы поймете, что не всегда, как говорится, у соседа трава зеленее.

6. «Я не твоя мама»

Мамы белых медведей заботятся о своем потомстве до 2 лет. Мамы орангутанов — до 6–7 лет. И только человеческие мамы могут опекать своих сыновей до того момента, пока они не женятся (а иногда и после). Однако вы не его мама, чтобы бесконечно собирать разбросанные носки и перемывать всю грязную посуду. Иногда ему тоже стоит посидеть с детьми или что-нибудь приготовить. Обсудите со своим мужчиной зоны ответственности. Спокойным тоном скажите, с чем вы никак не готовы мириться, например с теми же грязными носками или поднятым сиденьем унитаза. Некоторые привычки можно искоренить обычным игнорированием: к примеру, если он в очередной раз потерял свои ключи, сцепите зубы и молчите. Не бегите успокаивать, не помогайте искать. Зато хвалите за каждое полезное действие: бросил футболку после тренировки в корзину с грязным бельем — молодец. И ничего, что у него в комнате валяется еще куча одежды, которую пора отправить туда же. Важный момент: мужчины не пытаются нас разозлить своими вредными привычками. Они просто делают так, как проще. И если муж уже привык к беспорядку, перестроиться ему будет сложно, так что наберитесь терпения и не давите на него.

7. «Мне нравится привлекать мужские взгляды»

Флирт с представителями противоположного пола может как внести в ваши отношения дополнительную нотку страсти, так и стать причиной ссор: все зависит от того, как реагируете на подобное поведение вы и ваш партнер. Если ваш флирт заставляет вашего избранника ревновать, задумайтесь, что бы вы сами чувствовали в похожей ситуации и стоит ли рисковать своим браком ради острых ощущений. Если же в общении с другими представителями сильного пола вы не позволяете себе и намека на флирт, но любимый все равно смотрит на вас с подозрением, пришла пора сказать ему: «Я люблю тебя и не собираюсь тебе изменять». И выяснить, из-за чего он чувствует недоверие к вам. К слову, не стоит слишком бурно реагировать на то, что ваш любимый не сводит глаз с какой-нибудь красотки в сногсшибательном платье. По статистике, мужчины тратят на это год жизни. А женщины немногим меньше времени тратят на выбор нарядов. Так что во всем есть баланс.

8. «Мы не подходим друг другу»

Возможно, вы думаете, что ошиблись в выборе супруга. И в этом вы не одиноки: по статистике, 72 % женщин в какой-то момент решаются оставить своего мужа, а 57 % жалеют о том, что вышли за этого человека замуж. Но при этом 71 % представительниц прекрасного пола остаются с супругом до конца жизни. Психологи советуют разобраться со своими переживаниями и выяснить, из-за чего вы чувствуете себя плохо в отношениях. Возможно, какие-то качества своего мужчины вы не хотите принять. К примеру, ваш муж может быть менее активным, чем вы, иметь свои слабости и интересы. Но если он не любит посещать спектакли или фестивали, вы всегда можете сходить сами или вместе с подругой. Мысль о том, что вы с партнером не подходите друг другу, чаще всего возникает у тех пар, которые не работают над своими отношениями, не общаются и не интересуются делами друг друга. Они могут быть слишком заняты детьми или работой. Но ведь точно так же, как машина требует ухода и топлива, отношения с партнером требуют умения отстаивать то, что для вас важно, а также способности мириться с недостатками любимого человека.

Психологи советуют: когда вы начинаете серьезный разговор с супругом или любимым мужчиной, старайтесь не исходить из той позиции, будто он вам что-то «должен». Мы часто высказываем то, что нам не нравится в отношениях, и редко говорим о том, что бы мы хотели получить. В результате диалог превращается в чередование обвинений и оправданий. Согласитесь, фраза «Я хотела бы эти выходные провести с тобой и детьми в парке» звучит намного приятнее, чем «Ты слишком мало проводишь времени со мной и с детьми». Говорите о своих чувствах и желаниях, используя «Я-высказывание», и не бойтесь быть уязвимыми: так вы скорее найдете путь к взаимопониманию.

Как вы считаете, какие фразы обижают любимых больше всего? И какие слова близких или второй половинки заставили вас переоценить свои отношения либо измениться? Расскажите нам в комментариях.