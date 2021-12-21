8 методов воспитания, которые раньше считались нормой, а теперь от них глаза на лоб лезут

Некоторые методы воспитания приживаются очень прочно, передаются из поколения в поколение и применяются как бы по привычке, ведь всех так растили — и ничего. Однако современные люди, оглядываясь назад, все чаще начинают замечать, что некоторые воспитательные меры все же стоит пересмотреть с точки зрения целесообразности.

Мы в AdMe.ru решили изучить, какие же ошибки ненароком допускались в обращении с детьми долгое время и какой подход пришел к ним на замену.

Запугивание ребенка — верный способ добиться послушания

Страх нередко позволяет родителям добиться от ребенка желаемого поведения, однако это самое настоящее эмоциональное насилие. Ведь ожидание, что заберет бабайка или что мама уйдет и не вернется, может оставить след на психике и сделать человека замкнутым и пугливым. Забота о психологическом здоровье ребенка все же должна быть важнее, чем сиюминутное желание его приструнить.

Наказание перед посторонними усиливает воспитательный эффект

Правила приличия гласят, что конфликты нужно решать наедине. В простонародье — «не выноси сор из избы». Попытка дисциплинировать ребенка — не то же самое, что наказать его, поэтому подходить к диалогу нужно с умом. Кроме того, воспитательный процесс — не менее интимная тема, чем проблемы с партнером. Мужу или жене вряд ли понравится, если начать отчитывать их на людях. Вот и дети так же невольно могут чувствовать себя униженными.

Все балуют детей, им просто невозможно отказать

Милому малышу сложно отказать в его хотелках. Однако в такие моменты все же стоит вспоминать о том, что это может сильно испортить как ваши отношения в текущий момент, так и его будущую жизнь. Ведь со временем он непременно станет по-настоящему истеричным и требовательным, и удовлетворение его желаний будет уже не вашей доброй волей, а обязанностью. Да и в будущем у ребенка могут появиться проблемы не только с коммуникацией, но и с весом, если он будет неконтролируемо потреблять вредную еду.

Крик — нормальная часть воспитательного процесса

Сложно сдержать порыв эмоций, когда ребенок подставляет нежелательным поведением на глазах у других людей, которые еще непременно посмотрят осуждающе на нерадивого родителя. Однако крики взрослого в этот момент ситуацию только усугубляют. Гораздо лучше с малых лет проявлять терпение и понимание по отношению к ребенку, чтобы он вырос более спокойным, гораздо проще находил с родителями общий язык и охотнее шел на контакт.

Хорошие оценки — гарантия устроенности в жизни

Хорошие оценки и золотые медали постепенно теряют вес. Теперь становится очевидно, что это далеко не единственный фактор, определяющий успех ребенка. Согласно исследованиям, личностные качества, а именно эмоциональный интеллект, навыки межличностного общения и лидерские качества, гораздо более точно предсказывают будущий потенциал ребенка.

Личные границы — удовольствие только для взрослых

Ребенку по разным причинам могут быть неприятны прикосновения, поцелуи и объятия от других людей, даже если это родственники. Понравится ли взрослому человеку, если его будут принуждать к физическому контакту? Очевидно, что нет. Так и ребенок имеет полное право отказаться от такого проявления внимания со стороны взрослых, ведь у него тоже есть личные границы, и с точки зрения родителя правильнее поддержать его в этом, а не принуждать.

Сыну не нужна ласка, иначе вырастет размазней

Вообще, любые гендерные стереотипы в отношении детей, мягко говоря, сомнительны. Если же говорить о ласке, дети любого возраста и пола стремятся ощущать себя любимыми — это делает их счастливыми и придает уверенности в собственных силах. Отказывать малышу в нежности попросту странно, ведь это заставит его чувствовать себя недолюбленным и может развить в нем негативные качества вроде закомплексованности и низкой самооценки.

Работа и деньги принесут ребенку больше пользы, чем совместно проведенное время. Позже он все поймет

Конечно, случаются в жизни ситуации, когда оставить ребенка у бабушки — единственно возможное решение. Однако стоит признать, что при желании даже в самом плотном графике можно найти местечко на то, что важно. Потратить 30 минут на сказку перед сном или пойти в парк на выходных должно быть не менее приоритетными задачами, чем карьера или попытки устроить личную жизнь. Тем более учитывая, что это напрямую влияет на то, насколько счастливым, уверенным в себе и менее тревожным вырастет ребенок.

Согласны ли вы, что современные тенденции в воспитании более деликатны? Если нет, то почему?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.