8 фактов о детях монархов, которые доказывают, что трон — это не только привилегии

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Со стороны жизнь королей кажется роскошной и беззаботной. Но уже с рождения принцы и принцессы из 28 королевств следуют вековым традициям. Каждый их день расписан и регламентирован. В этом длинном списке привилегий и обязанностей есть много интересного. В этой статье мы расскажем, в какой садик отправили будущую королеву Испании, какую машину подарил Пол Маккартни принцу Джорджу и почему наследнице шведского престола дарят сыроежки.

Мы в AdMe.ru решили рассказать, чем жизнь наследников монархов отличается от жизни обычных детей.

1. Рождение младенца голубых кровей

В Великобритании о рождении наследника первой всегда сообщают королеве. Принц Уильям уже в 3-й раз порадовал бабушку по телефону с зашифрованным номером. Только, оказывается, бабушкой Елизавету II внук и правнук называли не сразу. Уильям в детстве не мог выговорить «грэни» (granny — англ. «бабушка»), поэтому ей приходилось отзываться на «гэри», а малыш Джордж и вовсе ушел от сложных букв и зовет королеву «гэн-гэн». Герцог Кембриджский весьма демократичен и сам на машине забирает жену из роддома. Роды обычно принимает команда врачей, подписывающая документ о неразглашении. И хотя в ожидании 3-го ребенка Кейт всерьез задумывалась о домашних родах, их 2-й сын родился в стенах госпиталя Святой Марии. Кстати, до 1948 года королей и принцев не пускали к новорожденным наследникам, а в наши дни принц Уильям поддерживал жену во время родов.

Наследников престола приветствуют по-особому, да и крестные у них тоже не простые смертные. Бутанский король Джигме в продолжение волшебного романа со своей женой Джецун в честь рождения сына в феврале 2016 года дал указание высадить 108 тыс. деревьев. Крестными родителями юного принца Симеона, внука болгарского царя, названного в честь дедушки, стали король Марокко Мухаммед VI и принцесса Ирина Греческая и Датская.

2. Как получают имена наследники монархов

Обычно у принцев и принцесс 3–4 имени, а вместо фамилии — названия графств. Так, первенца принца Уильяма зовут Джордж Александр Луи Кембриджский, в Швеции маленькую принцессу называют «Ее Королевское Высочество Эстель Сильвия Ева Мэри, герцогиня Эстергётландская», а князь и княгиня Монако назвали одного из своих близнецов Жак Онoре Ренье Гримальди.

А в Великобритании после рождения наследника у клиники собирается толпа и появляются таблички со ставками на имя малыша, пресса устанавливает городок в ожидании выхода королевской четы. Имя 3-го правнука королевы объявят через 2 дня после его рождения. В этот раз лидируют имена Артур и Джеймс, но принц Уильям как-то сказал, что хотел бы назвать сына Джеком.

3. Подарки для принцев и принцесс

Конечно, больше всего даров королевские дети получают ко дню рождения. Болгарский наследник задувал в годик одну крохотную свечку на гигантском торте, а принцессу Шарлотту поздравили 64 страны: из Австралии прислали расшитое цветами мимозы одеяло из шерсти тасманского мериноса, из Китая — набор шелковых статуэток, а Стивен Коустон на крестины создал копию постера 1937 года «Белоснежка и семь гномов» стоимостью $ 200 тыс. По части подарков умеют удивлять родные. Принцесса Испании на 10-летие получила от папы-короля титул дамы рыцарского католического ордена Золотого руна, Кэрол Миддлтон подарила любимому внуку зебру с набором для верховой езды, а дедушка принц Чарльз — дом на колесах за 18 тыс. фунтов, сказочный домик на дереве в резиденции в Глостершире и Aston Martin.

Впрочем, автопарк принца Джорджа уже заполнен под завязку: Volkswagen GTI от отца, Range Rover от Бекхэмов, Jaguar от тети Пиппы, Bugatti от Бейонсе и Jay-Z, три Rolls-Royce — от Хелен Миррен, Элтона Джона и Пола Маккартни, а еще авто от Джастина Бибера и экс-президента США Джорджа Буша. Спешит поздравить монархов и народ. Жители Монако скинулись на красивую брошь и часы от Cartier для княжеских близнецов, пенсионеры из Королевского госпиталя в Челси подарили сыну принца Уильяма игрушку в их форменной одежде. А власти Эстергетланда, герцогиней которого стала будущая королева Швеции Эстель, преподносят ей в день рождения необычные золотые подвески в виде символов региона — лебедя, гриба сыроежки, а также щуки.

4. Как одевают королевских детей

Королевская семья Испании — пример элегантности. Принцессы София и Леонор часто появляются в похожих по фасону платьях, костюмах и пальто, а их родители, король Филипп VI и королева Летисия, всегда выглядят безупречно. Кстати, в теплое время года на отдыхе все семейство предпочитает легкую светлую одежду: сарафаны, парусиновые брюки и шорты.

Принцу Джордж до 8 лет положено ходить в шортах, но в целом его гардероб напоминает папин: джемперы, рубашки в клетку и двубортные пальто. Образы принцессы Шарлотты и мамы часто схожи по цвету. При этом зная, что многие родители спешат раскупить вещи бренда, которые были на ее детях, Кейт часто выбирает одежду, доступную большинству британцев. А внуку императора Японии принцу Хисахито доводится надевать особые традиционные наряды для церемоний и посвящений.

5. Какие игры и игрушки предпочитают избранные

В королевских семьях большинство родителей сходится во мнении, что спортивные игры и езда на велосипеде принесут больше пользы детям, чем часы, проведенные за гаджетами. К примеру, три нидерландские принцессы — Амалия, Алексия и Ариана — обожают семейные прогулки по пляжу с собакой. А семья монархов из Бельгии любит зимние лыжи. Не так давно стало известно одно из строгих правил в семье герцогов Кембриджских — запрет на планшеты.

Принц Уильям и Кейт, получившие блестящее образование, больше доверяют обычным игрушкам и играм, развивающим воображение и логику: машины, куклы, кубики, мягкие игрушки, конструктор. А еще оказалось, что детям из британской королевской семьи запрещено играть в «Монополию», после того как об этом сказал на одном из приемов принц Эндрю, когда ему подарили эту настольную игру. К слову, классических игрушек в семье всегда было предостаточно, но они хранились в коллекции Елизаветы II. Однако после рождения любимого правнука венценосная бабушка решила дать ему необычайную привилегию и велела достать «сокровища» — личные куклы королевы, машину принца Чарльза, коляску принцессы Маргариты, которые раньше не дозволено было трогать никому.

Кстати, у многих королевских малышей наблюдалась привычка, знакомая многим: простая милая игрушка, с которой ребенок не расстается. Так, у принцессы Ингрид из Норвегии это был медвежонок с длинными ногами, шведская принцесса Эстель выбрала плюшевого льва с короной, а старшая дочь короля Испании повсюду ходила с забавным розовым утенком.

6. Воспитание королей на новый лад

Семье герцогов Кембриджских помогает няня-испанка Мария Тереза Борралло. Она сопровождает их в поездках и на приемах, где нужен присмотр за малышами. Вопреки традициям, с внуками часто общаются родители Кейт. А Уильям иногда позволяет детям следовать шутливому совету своей мамы, принцессы Дианы: «Шали от души, главное — не попадайся». Недавно Джордж пошел в школу, а крошка Шарлотта — в детский сад возле Кенсингтонского дворца, где, помимо игр, ее ждет много необычных занятий, например гончарное дело и уроки поэзии. А еще у нее есть мини-кухонька на большой кухне, где мама, невзирая на протокол, любит готовить. Когда дети бросаются едой, им напоминают, что они будут помогать персоналу в уборке. А если капризничают, Кейт поет песни или копирует их гримаски. Дети замечают, как глупо выглядят со стороны, и смеются.

Княгиня Монако Шарлен (в прошлом пловчиха сборной ЮАР) после рождения близнецов старалась постоянно быть с ними, изредка доверяя детей няням, «чтобы они чувствовали тепло матери». Позже королевская чета отвела малышей в школу развития, где они общаются с ровесниками, а педагоги помогают им открыть творческие и интеллектуальные таланты. Семьи монархов проводят много времени вместе, что укрепляет их дружбу. Дети читают, посещают выставки и театр, проходят уроки этикета, но дома можно и порезвиться. Их учат уважать труд других, поэтому даже во дворце они сами убирают игрушки, застилают постель, помогают взрослым. А шведская принцесса Эстель, по традиции, помогает маме и папе готовить праздничную выпечку к Рождеству.

Взрослые дети требуют особого внимания. Каждый из 4 наследников короля Бельгии в свое время отправился углубленно постигать науки в иезуитский колледж. А принцессы Испании помимо школьных заданий учат с гувернанткой каталанский, галисийский, баскский, английский и китайский языки, а еще в графике Леонор и Софии музыка, танцы и уроки хороших манер. В Норвегии короли придерживаются строгих правил с малых лет. Поэтому уже в 6 лет принцесса Ингрид произнесла первую публичную речь, а в 12 лет ей доверили открыть зимнюю юношескую Олимпиаду-2016.

7. Будущие наследники престола в разных странах

Право наследования — особая тема. Так, среди княжеских близнецов Монако наследником признан принц Жак, хотя принцесса Габриэлла появилась на свет в результате кесарева сечения раньше. А вот у наследников в Дании все по справедливости, они занимают в списке 4-е и 5-е место. Позиция у принца Винсента выше, чем у сестры, только потому что он родился на 26 минут раньше. А в Японии девочки не могут наследовать трон, поэтому среди внуков императора Акихито наследником стал самый младший внук — 12-летний принц Хисахито. А в Испании королев любят. Юная инфанта Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон и Ортис Испанская еще крохой начала свой путь в детском саду испанской королевской гвардии. Норвежская принцесса Ингрид наследует трон после отца и дедушки, а принцесса Бельгии Елизавета, герцогиня Брабантская, не может летать с отцом на одном самолете, ведь она прямая наследница престола.

Принц Иордании Хашим бин Абдулла не только первый наследник, но еще и родился в один день с папой-королем, и они ежегодно задувают свечи на общем торте. Принц Джордж занимает 3-е место в списке наследников, а после поправок в закон о престолонаследии в 2013 году у мальчиков больше нет преимуществ перед девочками, поэтому теперь принцесса Шарлотта опережает своего младшего братика в очереди на трон. К слову, любимый правнук британской королевы недавно сообщил о большом интересе к полиции. Даже на Рождество он попросил в подарок полицейскую машину. Конечно, не стоит беспокоиться, что, подобно принцессе Мако из Японии, отказавшейся от титула ради любви, принц Джордж предпочтет работу полицейского. Но на его поддержку стражи порядка в будущем точно могут рассчитывать.

8. Королевский долг с юных лет

Принцы и принцессы с малых лет активно участвуют в делах страны и мира. Даже если будущий князь Монако Жак хотел посидеть в песочнице, ему нужно сопровождать маму в другую страну. А 7-летнему принцу Хенрику доверили открытие датского павильона в Рио-де-Жанейро вместе с кронпринцом Фредериком. Принц Марокко Мулай Хасан с 10 лет ходит с папой-королем на официальные встречи, но всегда препятствует попытке сановников отца поцеловать его руку. А малышам Джорджу и Шарлотте повезло. Благодаря демократичным молодым родителям они справились с первыми трудностями во время визитов в Польшу, Германию и Канаду.

Ведь у Кейт всегда в запасе теплые слова, когда дети боятся полета, а папа при любой возможности находит время для семейного отдыха. Видимо, им удалось найти идеальный баланс между протоколом и одним из важных правил монархов: семья — на первом месте.

А какие подробности из жизни маленьких принцев и принцесс удивили вас больше всего?