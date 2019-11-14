8 черт характера, которые напрасно считаются негативными. Многих они притягивают

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Все особенности характера человека, связанные с мрачной стороной его личности, воспринимаются обществом негативно. При этом среди них есть такие черты, которые традиционно считаются отрицательными, но в действительности люди находят их весьма привлекательными.

Мы в AdMe.ru не хотим обобщать и говорить о том, что эти качества непременно всеми будут расцениваться положительно. Однако они действительно оказались не так страшны, как их малюют.

1. Ходячая Википедия, которая не замолкает ни на секунду

«Никто не любит всезнаек» — эту фразу каждый слышал хотя бы раз в жизни. Мы привыкли думать, что нельзя постоянно демонстрировать свою осведомленность в вещах, о которых другие не имеют понятия. Однако, как оказалось, многим эта черта кажется довольно привлекательной. Приятно, когда можно узнать новое из простого общения. Любая история станет в несколько раз более захватывающей, если в ней будут занимательные факты, которые помогут прокачать собственный уровень эрудированности. Судя по всему, Шелдон Купер из «Теории Большого взрыва» стал бы идеальным кандидатом на роль визави для жаждущих новых знаний собеседников.

2. Спокойный граммар-наци

Граммар-наци — это человек, который крайне трепетно относится к грамотности и готов всем разъяснять правила и нормы русского языка. С чужими ошибками он мириться не готов и, вооружившись словарями и справочниками, кидается в бой с грамматическими невеждами, едва заметив ошибку на горизонте. Конечно, такое поведение окружающими сразу воспринимается в штыки. Никому не понравятся агрессивные замечания во время беседы о неправильности постановки ударения. Другое дело, когда находишься с собеседником в доверительных отношениях и спокойно тет-а-тет объясняешь, что в этом случае правильнее будет сказать так, а не иначе. Это всем понравится.

3. Чувство юмора чернее квадрата Малевича

Черный юмор, как соль, хорош только в малых количествах. С такими шутками следует быть осторожнее, и лучше преподносить их порционно. К тому же, согласно исследованию, их понимание требует высокого интеллектуального уровня. Необходимо уметь связывать несочетаемые между собой понятия, при этом быстро переключаясь между ключевыми смыслами. Наверное, поэтому ценителей у этого жанра не так много. Но они есть. Более того, ученые в том же научном труде доказали, что, вопреки распространенному мнению, любители остро пошутить не склонны к садизму и не обладают высокой степенью агрессивности.

4. Водопад слез «крутого парня»

Проявление эмоций делает нас «живыми», позволяет открыться и показать свое внутреннее «я». Но для мужчин это считается табу. «Ты же мужик!», «Ты должен держать себя в руках!», «Давай соберись!» — и еще сотни правил, которым надо следовать, иначе: «Ты тряпка, что ли?!» На самом же деле все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Многие женщины находят умение выражать эмоции положительным качеством мужчины. Им нравится, когда партнеры честны и показывают свои настоящие чувства. Когда они открыты и могут позволить себе даже немного поплакать. В таком случае их всегда поддержат и поймут.

5. Странное поведение в духе Франкенштейна

Странные действия и поступки не отталкивают, а, напротив, привлекают своей необычностью и заинтересовывают окружающих. Хочется узнать такого человека поближе, понять ход его мыслей и углубиться в это мироощущение. Не всегда что-то несуразное будет вызывать отвращение у окружающих. Кто-то и в этом находит нечто обаятельное и заслуживающее внимания. На каждую странность найдется свой ценитель.

6. Колкие высказывания на грани сарказма

Излишнее количество сарказма может привести разговор в лучшем случае в тупик, в худшем — довести до конфликта. Все хорошо в меру, особенно если дело касается такого «жгучего ингредиента». Многие пары отмечают, что им даже нравится, когда их партнер высказывает кому-то в лицо едкие замечания. Таким образом, он показывает, что умеет постоять за себя и защитить свои интересы.

7. Память как у аквариумной рыбки

Люди, которые постоянно что-то забывают, испытывают двойной стресс. Сам факт того, что у них плохая память, и так не радует, так еще и окружающих зачастую раздражают вечные «потеряшки». Или нет? Оказывается, некоторые находят в забывчивости своих близких положительные моменты. Ведь в таких случаях им приятно помочь найти что-то или вспомнить о чем-то важном. А когда человек рядом наконец обнаруживает пропажу, то можно порадоваться вместе с ним. Кроме того, не стоит забывать, что короткая память может быть одним из симптомов синдрома дефицита внимания, поэтому стоит относиться к этому с пониманием и терпимостью.

8. Объединяющая ненависть к кому-то или чему-то

Вряд ли ненависть можно назвать положительным качеством. И если рассматривать ее как отдельную единицу, то, пожалуй, мало кто захочет иметь с ней дело. Но все меняется, когда два человека объединяются в общей нелюбви к кому- или чему-либо. Наверное, в такие моменты нельзя найти более сплоченных людей во всем мире. Это не такая уж плохая связь. Конечно, до тех пор, пока она не выходит за рамки приличий.

Какие негативные черты характера вы считаете привлекательными?