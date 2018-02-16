Психологи назвали 7 способов покорить собеседника, даже если вы едва знакомы

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Профессор психологии в Университете Брауна Йоахим Крюгер уверен, что социальное поведение регулируется двумя основными мотивами. Первый — это желание ладить друг с другом, так как социальная изоляция опасна для человека. А второй — желание защищать свой статус внутри группы. И эти мотивы постоянно конфликтуют. Ведь нельзя с кем-то ладить, агрессивно отстаивая свою позицию. Но существуют действия, которые помогут вам воплотить в жизнь оба этих мотива — добиться расположения окружающих и не сдать своих позиций.

Мы в AdMe.ru решили подробно рассказать об этих действиях и исследованиях, в рамках которых подтвердилась их эффективность.

1. Поддерживайте зрительный контакт правильно

Взгляд играет решающую роль во время разговора. Ведь именно взгляд на другого человека помогает получить обратную связь в конкретный момент времени. Поэтому, чтобы произвести хорошее впечатление на собеседника, важно не просто слушать его речь, но и смотреть на него, поддерживать зрительный контакт. Но здесь главное не переборщить и делать это правильно. Специалисты рекомендуют смотреть на собеседника прямо, а свой взгляд направлять глаза в глаза или в район переносицы. Не стоит смотреть снизу вверх или направлять взгляд в район рта говорящего.

2. Используйте имена

Если вы хотите расположить к себе человека, постарайтесь называть его по имени во время разговора. Особенно если вы не так давно знакомы. Это показывает собеседнику, что вы обращаетесь именно к нему, а не к безликому человеку из толпы. Такой жест помогает собеседнику раскрыться и почувствовать свою уникальность. К тому же повторение имени помогает и вам самому запомнить, как зовут нового знакомого, и не оплошать при следующей встрече.

3. Осознанно мимикрируйте, но не переборщите

Еще один способ завоевать доверие собеседника — это мимикрия, или подражание. Никто, конечно, не просит вас смешно пародировать человека. Здесь важно подмечать мелкие нюансы и невзначай повторять их. Чаще всего мы делаем подобные вещи на подсознательном уровне. Когда собеседник поправляет волосы, чешет щеку или сидит, положив ногу на ногу, мы через некоторое время делаем то же самое. Тонкость в том, чтобы осознать это и попробовать мимикрировать чуть чаще. В исследовании от 2009 года ученые выяснили, что мужчины считали более симпатичными и в целом более интересными тех женщин, которые во время беседы повторяли некоторые их движения. Принцип мимикрии работает не только с противоположным полом, именно поэтому так полезно пользоваться данными знаниями, чтобы расположить к себе человека. Но будьте аккуратны: как только человек понимает, что вы намеренно повторяете за ним движения, он начинает думать о вас в негативном ключе.

4. Следите за своей осанкой

Сайен Бейлок в книге «Мозг и тело» рассказывает о том, что осанка сильно влияет на то, как мы себя ощущаем. Но, помимо этого, она является «маячком» и для окружающих. Так, человек, который расправил плечи, держит руки открытыми и стоит совершенно прямо, показывает собеседнику, что он настроен доброжелательно, но при этом уверен в себе. Если же вы будете общаться, ссутулившись и глядя снизу вверх, собеседник сразу же почувствует свое превосходство и будет смотреть на вас свысока во всех смыслах.

5. Дайте собеседнику что-то теплое в руки

Некоторые, казалось бы, незначительные хитрости могут кардинально изменить первое впечатление о вас. В частности, то, что у собеседника находится в руках во время вашего знакомства. Ученые установили, что люди склонны думать в позитивном ключе о других людях, когда их руки находятся в тепле. Чашка кофе, теплый шарф или свитер помогут не только вам заметить что-то хорошее в людях, но и другим увидеть лучшее в вас.

6. Используйте языковую мимикрию

Чтобы расположить к себе человека, постарайтесь говорить с ним на одном языке. Конечно, мы не имеем в виду русский, английский, китайский или какой угодно еще. Важно подмечать речевые нюансы собеседника и использовать языковую мимикрию. Как он называет свой дом? Может быть, домик, а может, посмеиваясь, дворец? Как он называет свою лодку — лодочка или судно? От того, как вы назовете эти вещи, зависит и то, как человек будет к вам относиться. Поэтому постарайтесь подмечать эти тонкости и используйте аналогичные слова во время беседы.

7. Просите о помощи

Если вы хотите не только произвести хорошее впечатление, но и в целом расположить к себе человека, завоевать его доверие и, возможно, в будущем продолжить близко общаться, то вам поможет эффект Бенджамина Франклина. Его суть сводится к тому, что любой человек охотнее окажет вам крупную услугу, если перед этим вы попросите его о чем-то более мелком, а не предложите свою помощь. Все дело в том, что мы испытываем симпатию к тем, кому помогаем. Франклин в автобиографии рассказывал, что проверил свою мысль на сопернике-законодателе, с которым он никак не мог найти общий язык. Однажды Франклин написал записку оппоненту с просьбой одолжить книгу. Соперник-законодатель согласился. А через несколько дней Франклин вернул книгу и приложил к ней записку с благодарностями. После этого законодатель стал более вежливым и был готов помочь Франклину в других делах.

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