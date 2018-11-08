7 уловок, которые используются в современной рекламе и СМИ, чтобы манипулировать нашим восприятием

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Каждый день мы впитываем новую информацию, которая уже стала продуктом. Ее можно купить или продать: этим и занимаются так называемые инфобизнесмены. Они зарабатывают деньги своими знаниями: продают вебинары, интенсивы, курсы. Популярные направления — психология, повышение продуктивности, финансы и другие. Но, как и везде, в сфере инфобизнеса появилось много мошенников, которые продадут вам только красивую обертку.

Конечно же, качественных онлайн-курсов и лекций тоже много, а обманщиков можно обнаружить по особым признакам. AdMe.ru расскажет читателям, какими приемами нас пытаются обвести вокруг пальца в интернете и СМИ.

1. Новость, которая точно вас удивит

Этот прием можно встретить как в бесплатных газетах, так и в интернете. Обычно им пользуются мошенники, рекламирующие товары и услуги в сфере здоровья, красоты, питания. Представьте, что вы читаете статью с интригующим заголовком «Чем опасны грибы». Вам сообщают, что некто Петров Н.Н., именитый ученый и директор Всемирного центра долгожителей, обнаружил невероятное. Оказывается, грибы вызывают язву желудка. В статье прямым текстом утверждается: если у вас язва, то это от грибов. И наоборот: если вы часто едите грибы, то у вас обязательно будет язва. Подобные сообщения построены на простых правилах пропаганды: больше постулатов, меньше подробностей. Создаются такие статьи в рекламных целях, чтобы запуганные читатели купили нужный товар или обратились за помощью к нужному «профессионалу». Информация обычно подается с эмоциональными метафорами и пугающими примерами: историями болезней, выдуманной статистикой смертности и др. Не стоит слепо доверять всему, что пишут в интернете и говорят по телевизору, особенно если дело касается здоровья. Если вы хотите обратиться к определенному специалисту, проверьте квалификацию и статьи ученого (например здесь), узнайте, где он получал образование и какие работы публиковал в научных изданиях.

2. Истории успеха

В вашей ленте новостей наверняка встречалась ненавязчивая реклама-история. Например, молодой человек рассказывает, как не мог найти достойную профессию, работал мойщиком посуды, грузчиком, но потом... открыл свое дело, начал играть на бирже, в общем, сделал что-то. Теперь у него дорогая машина, квартира в небоскребе и отпуск за границей 5 раз в год. Этот рекламный прием называется сторителлинг, и, к сожалению, в большинстве случаев истории выдуманные. Созерцание чужого путешествия из грязи в князи заставляет человека думать, что и у него получится так же. Мы не спорим, получиться может у каждого, но для этого вовсе не обязательно покупать дорогущие лекции или консультации бизнес-коучей и уж тем более играть на бирже или в онлайн-казино. Помните, что на каждый взлет есть тысяча падений. А богатство человека, чью историю вы читаете, может быть построено как раз на доходах с платных курсов. Верьте в себя и не отдавайте свои деньги и жизнь в руки любого рассказчика.

3. Истории про вас

В рекламных постах вы можете встретить и истории другого типа. В них автор чудесным образом описывает вас и вашу жизнь. Он тонко подметил ваши чувства, яркими красками обрисовал ваши проблемы с финансами, свободным временем, личной жизнью. Не спешите удивляться пророческому дару и записываться на курсы к автору-волшебнику. Это не что иное, как эффект Барнума: общие фразы, которые подходят любому человеку, вы воспринимаете как личный прогноз, обращение конкретно к вам. Поэтому вам кажется, что автору знакома ваша история и что данные курсы вам очень нужны. Этим приемом пользуются псевдоэкстрасенсы, а теперь и бизнесмены, рекламирующие свои услуги.

4. «Я верну вам деньги»

Авторы платных курсов могут утверждать, что после выполнения всех заданий вы обязательно придете к цели: заработаете определенную сумму, получите подписчиков блога, найдете мужа-миллионера. Они даже дают гарантии: если этого не случится, вам вернут деньги, потраченные на курс. Но не спешите верить: недобросовестный манипулятор, скорее всего, докажет, что вы не выполняли его инструкции, или просто закроет свое дело через год и удалит аккаунты.

5. Ложные цифры

Все мошенники знают, что человек — ленивое создание. Это значит, что они могут предоставить вам любые цифры, зная, что вы не будете их проверять. Чтобы заставить вас поверить в их успех, они покажут вам фотографии с пачками денег, скрины документов или простой текст: «Доход фирмы N за прошлый год: $ 5 000 000». Помните, что любой человек может сказать и написать что угодно, но проверить доходы какой бы то ни было фирмы сейчас можно в интернете. А цифры с завидным числом нулей нужны для одной цели: затуманить ваш ясный взгляд пеленой восторга.

6. Внутренняя валюта компании

Обычно этим приемом пользуются компании, занимающиеся сетевым маркетингом. Чтобы завербовать вас в «бизнес», вам объясняют простые правила. Продайте товар на определенную сумму и перейдите на следующий уровень, где больше доход и много других бонусов. Вот только продажи ваши считают не в рублях, а в специальной внутренней валюте фирмы. К примеру, 100 рублей — это 1 балл. Вы видите, что вам необходимо продать товар не на 30 тыс. рублей, а всего на 300 баллов, поэтому вам кажется, что все легко и вы быстро продвинетесь дальше. И только со временем вы обнаружите, что впаривать ненужный товар на крупную сумму очень непросто.

7. Игра с вашим восприятием

Теперь вернемся к печатным и онлайн-изданиям. СМИ могут не только сообщить читателям информацию, но и откорректировать их отношение к новостям. Например, сообщение о повышении цен можно подать по-разному: «Цены снова повышают. Грабеж средь бела дня» или «Жителям придется заплатить чуть больше, чтобы отремонтировать дороги в стране». Заголовок и стиль статьи могут существенно повлиять на восприятие читателей, и один автор будет оправдывать убийцу благими намерениями и несчастной судьбой, а второй — полностью отрицать эти аргументы.