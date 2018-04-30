7 психологических эффектов, которые работают на миллионах людей

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Человеческий мозг порой ведет себя очень странно: заставляет нас совершать нелогичные поступки, верить во всякую ерунду и даже переписывает воспоминания. Но ни одно решение не принимается просто так. Чем же тогда продиктован наш выбор?

Мы в AdMe.ru собрали для вас 7 психологических эффектов, которым под силу управлять некоторыми вашими поступками, а также советы, как с этим бороться.

1. Влияние посторонних на поведение человека

Работает эффект Зайонца (эффект аудитории). Дома вы можете разгуливать в рваной футболке, а в компании ведете себя как леди. Но поведение человека зависит не только от того, с кем он общается, но и от того, как много невольных свидетелей оказывается поблизости. К примеру, мужчина может уступить место в автобусе, чтобы произвести впечатление на даму. Как не попасться на удочку? Время от времени задавайте себе вопрос: «Я делаю это, чтобы кому-то понравиться и произвести впечатление, или потому что я этого действительно хочу?»

2. В условиях интереса к эксперименту люди ведут себя иначе

Работает эффект Хоторна. Условия новизны и интереса к эксперименту заставляют нас действовать иначе, быть более усердными и лояльными, и мы получаем неверный и чаще всего благоприятный результат. К примеру, в супермаркете вам предлагают отведать рыбную пасту с новым вкусом и заполнить небольшую анкету. Вы высоко оцениваете новинку, а дома понимаете, что ничего особенного в ней нет. Как не попасться на удочку? Старайтесь сохранять ясность разума и критичность мышления. Участие в любом опросе или эксперименте не означает, что вы должны максимально высоко оценить продукт на том лишь основании, что вас признали экспертом в этом вопросе.

3. Люди лучше запоминают незавершенные события

Работает эффект Зейгарник. Человек лучше запоминает материал или событие, которое осталось незаконченным. К примеру, официант помнит о вашем заказе, пока он не окажется на столе, а потом переключается на других посетителей. Это похоже на незавершенный гештальт, когда парень бросил девушку, которая уже примеряла по салонам свадебные платья. Как не попасться на удочку? Чтобы не вариться в соку собственных воспоминаний, любое событие лучше всего завершить. Хотя бы в собственной голове. Это поможет не витать в облаках и не мучить себя извечным: «А что, если бы...»

4. Демонстративное потребление дорогих товаров

Работает эффект Веблена — экономически необоснованный спрос на товары высокой ценовой категории. Этот эффект часто встречается среди молодых людей, для которых социальный статус имеет большое значение. Товары со скидкой или по акции воспринимаются едва ли не как бракованные. Как не попасться на удочку? Если новая сумка от Gucci и поездка в Турцию нужны вам только ради роскошных снимков в Instagram, то вы уже на крючке. При любой дорогостоящей покупке старайтесь честно себе ответить: вы платите за качество или за престиж?

5. Люди, которые совершают ошибки, кажутся нам симпатичнее

Работает эффект полного провала. Люди, которые совершают ошибки или промахи и порой выглядят смешно, кажутся нам более симпатичными. А совершенство создает дистанцию и даже раздражает. Как использовать? Не бойтесь показаться неуклюжими или совершить глупость: это сделает вас только милее и привлекательнее. И с такими людьми гораздо проще познакомиться, чем с гордо шагающими по улице королями и королевами.

6. Мы переоцениваем внимание окружающих к себе

Работает эффект прожектора — ощущение, что на вас всегда все смотрят и видят все ваши промахи и ошибки. Если девушка забыла накрасить один глаз, она будет искренне уверена, что это замечают все случайные прохожие и потешаются над ней. Команда психологов из Корнеллского университета попросила группу людей надеть футболку с глупой надписью и оценить, сколько людей ее заметили. Оценки испытуемых оказались вдвое выше, чем число людей, которые реально обратили на это внимание. Как не попасться на удочку? Люди замечают наши промахи намного реже, чем мы думаем. Если у вас пятно от кофе на блузке, не зацикливайтесь на этом. Подумайте: как много внимания вы сами обращаете на окружающих людей?

7. Чем больше людей вокруг, тем меньше шанс, что кто-то придет на помощь

Работает эффект очевидца. Когда нужна помощь, то чем больше людей вокруг, тем менее вероятно, что кто-то из них эту помощь окажет. Если в одном месте находится много людей, то каждый из них склонен считать, что на выручку придет кто-то другой, следовательно, не помогает никто. Как использовать? Если в общественном месте вам внезапно стало плохо и понадобилась помощь, постарайтесь обращаться не к толпе, а к какому-то конкретному человеку. Тогда больше шансов, что вы будете услышаны.

Возможно, вы сами когда-то становились свидетелем или даже участником ситуаций, в которых работали эти психологические эффекты? Поделитесь с нами своими наблюдениями.